Magyarországon divat lett a politikai pedofília, minden harmadik nagyvárosi polgármesterjelölt használ gyerekeket a politikai üzeneteihez

Frank Zsófia;

kampány;Magyarország;polgármesterjelölt;politikai pedofília;önkormányzati választás 2024;

2024-05-13 06:35:00

A mérleg a Fidesz felé billen. Volt, aki ukrán menekült gyerekeknek osztott magyar epret, „Legyen végre béke” felirattal a fényképén, a főpolgármester-jelöltek között pedig egyedül Vitézy Dávid az, aki semmilyen módon nem fotózkodott gyerekekkel a Facebook-oldala szerint. Népszava-gyűjtés.

A nagyvárosok (30 ezer fő feletti települések, illetve a fővárosi kerületek) polgármester-jelöltjeinek 31 százaléka használta fel közösségi oldalán a gyerekeket is az utóbbi hetek kampányában, vagyis ekkora arányban követtek el politikai pedofíliát. Ez derül ki abból az összesítésből, amelyet a jelöltek főbb közösségi oldalai (elsősorban a Facebook és az Instagram) alapján lapunk készített.

A múlt héten – még a jelöltlisták jogerőssé válása előtt – összesen 127 politikus közösségi oldalait vizsgáltuk át, és 40 indulónál találtunk nyomát a gyerekek politikai „felhasználásának”. Ami az ellenzék és a Fidesz arányát illeti, a mérleg a kormánypárt felé billen: az 54 vizsgált fideszes jelöltből 22-en használtak gyerekeket a kampányukhoz, ami majdnem 41 százalék. Az ellenzéki indulóknál (ide soroltuk a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjeit is, viszont a Mi Hazánk indulóit nem, mivel utóbbiak között sokan egyszerűen nem rendelkeznek közösségi oldallal) a 73 jelöltből 17-nél volt egyértelműen megállapítható a politikai pedofília, azaz itt az arány 23 százalék.

A politika pedofília alatt azt értjük, mikor a politikusok gyerekeket, akár a saját gyerekeiket tudatosan használják fel ahhoz, hogy jobb színben tűnjenek fel a választók előtt, és adott esetben ezzel manipulálják a közvéleményt.

A gyermekjogokkal foglalkozó Hintalovon Alapítvány útmutatója szerint nagyon széles a skála, hogy mi számít ténylegesen politikai pedofíliának. Például egyáltalán nincs rendben, ha egy játszótéri átadáson lefotózzák a megjelent gyerekeket is, és a kép a politikus oldalán köszön vissza. Ahogy iskolában, óvodában sem megengedett a tanulókkal, óvodásokkal közös fotózáskódás, és az sem, ha egy politikai eseményre gyereket szerepeltető programokat szerveznek. Sőt – mint írták – még az is politikai pedofíliának számít, ha egy politikus a saját gyerekével közös fotókat oszt meg a kampányban a politikusi oldalán. A Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet napokban megjelent iránymutatása pedig úgy fogalmaz, hogy a köznevelési törvény rendelkezésén felül – ami tiltja a kampányt a köznevelési intézményekben – „a kampányidőszakban a választási eljárás alapelveivel is ütközik, ha valaki gyerekekkel kampányol”.

Legutóbb a múlt hét közepén Szatmáry László XVI. kerületi fideszes önkormányzati képviselő-jelöltről mondta ki a Kúria, hogy megsértette a választási eljárásról szóló törvényt azzal, hogy egy óvodai nyílt napon kampányolt.

A lapunk által szintén vizsgált főpolgármester-jelöltek közt egyedül Vitézy Dávid volt, aki semmilyen módon nem fotózkodott gyerekekkel a Facebook-oldala szerint.

A pártok közül szintén „makulátlannak” minősült ebből a szempontból a MKKP, ők a kevesek közé tartoztak, akiknél egyetlen gyerekről sem találni fotót a nyilvános közösségi oldalakon. A polgármesterjelöltek esetében a legtöbbször azzal találkoztunk, hogy valamilyen rendezvényről posztoltak gyerekekkel közös fotót. Például Király Nóra XI. kerületi kormánypárti polgármester-jelölt egy gazdagréti futóversenyen gyermekek garmadája közt fotózkodott, majd kiírta az oldalára: „Ha én leszek Újbuda polgármestere, garantálom, hogy még több ilyen közösségépítő program lesz”. Mustó Géza, az ellenzéki összefogás, a Momentum és az LMP által támogatott X. kerületi polgármester-jelölt a DK húsvéti kézműves foglalkozásáról osztott meg fotókat. Tóth-Szántai József, Miskolc Fidesz-KDNP által támogatott polgármester-jelöltje pedig az ukrán menekült gyerekeknek osztott magyar epret, „Legyen végre béke” felirattal a fotóján, amelyen természetesen a saját, illetve az egyesületének neve is szerepelt. Ahogy Pintér Tamás, egyesületi színekben induló jobbikos dunaújvárosi polgármesterjelölt se járt el gondosan, mikor egy gyerekkel vágatta el a kerékpárút átadását szimbolizáló triklór színű szalagot.

A politikai pedofília egyik iskolapéldáját Kovács Péter, a XVI. kerület regnáló fideszes polgármestere mutatta fel, mikor a Baba-Mama napok tombolahúzását maga vezényelte le. A programon készült képeket, többek közt azt is, ahogy maga nyújtja át a kisgyerekeknek szánt ajándékot, politikusi oldalára töltötte fel, némelyiket még a nevével és a szlogenjével, „fejlődő kertváros” is ellátta.

Pozitív példaként érdemes megemlíteni Borbély Ádámot, Zugló kormánypárti polgármesterjelöltjét, aki egy játszótér átadásának fotóit úgy töltötte fel, hogy minden gyerek arcát elfedte.

A kínai vezető, Hszi Csin-ping múlt heti budapesti látogatásának idején ugyanakkor a felesége, Peng Li-jüan és Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó látogatott el a magyar-kínai két tannyelvű iskolába. Erről a miniszterelnök a Facebook-oldalára töltöttek fel képeket, amelyek többségén gyerekek is láthatóak. Aligha kérdéses, hogy ezek a kampány részei, hiszen feltűnik rajtuk a június 9-ei dátum (az EP- és az önkormányzati választások időpontja), illetve a „Csak a béke! Csak a Fidesz!” felirat.

A vizsgált oldalak alapján elmondható, hogy hiába születtek már elmarasztaló ítéletek a politikai pedofília ügyében, ez még mindig a magyar kampányeszközök egyik elterjedt formája mind kormánypárti, mind ellenzéki oldalon. Egyébként pár kivételtől eltekintve szinte minden politikus oldalán szerepelnek gyerekekről készült fotók, viszont azt nem mindig lehet megállapítani, hogy zajlott-e kampánytevékenység ezeken a rendezvényeken. Így csak azokat összesítettük, ahol egyértelműen politikai program közben fotóztak gyerekeket az elmúlt két hónapban. Nem számoltuk bele az összeállításba a jelöltek saját gyerekeikkel készített fotóit sem. Feltehetően ezekkel együtt még magasabb lenne az említett arány.