Dobrev Klára: Hatalmas lehetőség előtt áll az ellenzék

Czene Gábor;

Fidesz;ellenzék;interjú;Dobrev Klára;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-13 05:50:00

Nem a Tisza Párt, hanem a DK-MSZP-Párbeszéd az ellenzék vezető ereje, és a júniusi választások után is az marad majd – állítja Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció politikusa, a közös baloldali EP-lista vezetője. Szerinte Gyurcsánnyal nyernek, gyurcsányozással veszítenek. Interjú.

A Városligetben május 1-én kitérő választ adott, most teszek egy újabb kísérletet: melyik közvélemény-kutatási adatot fogadja el hitelesnek?

Június 9-én a választók döntését fogadom el hitelesnek.

Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke április elején közölte, hogy a DK, az MSZP és a Párbeszéd-Zöldek szövetsége 23-25 százalékra számíthat a biztos szavazók körében. Reálisnak tartja, hogy sikerül ezt az eredményt hozniuk az EP-választáson?

Reálisnak tartom, és azt látom, hogy a baloldali-zöld, szociáldemokrata politikának ennél is nagyobb támogatottsága van. Ha megkérdezzük az embereket, elégedettek-e a fizetésükkel, akkor azt fogják mondani, hogy nem. Elégedettek-e a nyugdíjukkal, az egészségüggyel, az oktatással? Nem. Mindazt, ami a mindennapi életet befolyásolja, alapvetően egy szociáldemokrata politika tudja megváltoztatni. Orbán Viktor brutális rendszert épített ki, amiből a túlnyomó többségnek elege van. Ugyanakkor a Fidesz által kialakított választójogi törvény csapdát állított az ellenzéknek. Hosszú éveken keresztül küzdött az ellenzék azzal, hogyan tud szembeszállni Orbán rendszerével. 2019 októberében, az önkormányzati választáson sikerült megvalósítani, hogy egy az egy ellen lépjen fel az ellenzék. És nagy győzelmeket arattunk.

Gondolom, a 2022-es parlamenti választásról most nem akar beszélni.

Dehogynem, hiszen az lett volna a következő lépés. Budapestet, számos várost és kerületet visszahódítottuk 2019-ben. Több mint 3 millió embert szabadítottunk fel a Fidesz uralma alól. Megvolt a „centrális erőtér” elleni eszköz. Ha azzal a lendülettel, azzal az egységes politikával mentünk volna tovább, akkor 2022 nem vereséggel végződött volna. Azonban – mint most is – a választások előtt megjelent valaki, aki azt mondta, hogy „az ellenzéket kell leváltani, nem Orbán rendszere a fő ellenfél”. A vége az lett, hogy belefutottunk a Fidesz legnagyobb győzelmébe. Ha nem vagyunk észnél, és engedünk azoknak a szirénhangoknak, amelyek ismét az ellenzéket akarják földarabolni, akkor Orbán Viktor csak kér egy kávét.

Magyar Péter és a Tisza Párt viszonyítási ponttá vált. Nyilván a DK-ban is igyekeztek megfejteni, mi a sikerének a titka. Mire jutottak?

Az ellenzék baloldali része az elmúlt években folyamatosan gyarapodva, erősödve nem csupán megtartotta a szavazóbázisát, hanem bővültünk is. A szavazókon kívül sok ezer aktivistáról, tízezernyi párttagról, milliónyi szimpatizánsokról és szakértők egész hadáról is szól ez. Stabil pont, ha úgy tetszik, viszonyítási pont vagyunk az ellenzéken belül. Az ellenzék másik részének pártjai viszont még keresik a helyüket.

Szeretnék rájönni, hogy ez mennyiben válasz a kérdésemre. Arra utal, hogy Magyar Péter főként a többi ellenzéki pártból kiábrándult választókat szólítja meg?

Úgy látom, hogy ez a szándéka. Új szereplőről van szó, az újdonság izgalma is növeli iránta az érdeklődést – és a NER-ből jött, biztosan tud jó kis belső pletykákat. Fontos azonban az is, hogy mit képvisel. Külpolitikában, Európa-politikában gyakorlatilag a Fidesz irányvonalát viszi, a bezárkózó, szuverenista Magyarország képét jeleníti meg. Az Ukrajnával szembeni orosz agresszióról kétértelműek a mondatai, ahogyan a jogállamiság és a demokrácia ügyében is. Lenne miről vitatkoznunk, ezért várom Deutsch Tamást és Magyar Pétert a Partizán-vitára. (Molnár Csaba megkeresésére az MTVA azt ígérte, megszervezi a listavezetők vitáját – a szerk.)

Mi a magyarázata arra, hogy Magyar Péter az utcai demonstrációkon nagyságrendekkel több embert képes mozgósítani, mint a baloldal?

A politikus legfontosabb feladata az, hogy a választókat szavazásra késztesse. Ennek többféle módja van. Fontos az utcai demonstráció is, de választás előtt legalább ennyire fontos az ajánlásgyűjtés. A DK-MSZP-Párbeszéd szövetség háromszor annyi ajánlást gyűjtött az EP-választásra, mint bármelyik párt, a Fideszt is beleértve. Rendkívül fontos az is, hogy kinek hány aktivistája, alapszervezete van.

Milyen forgatókönyvük van arra az esetre, ha az EP-választáson egyértelműen kiderül: nem a DK-s szövetség az ellenzék vezető ereje?

Nincs ilyen forgatókönyvünk. Ma a DK-MSZP-Párbeszéd a legerősebb politikai közösség az ellenzéki oldalon, és ez így lesz június 9-e után is.

És ha nem?

De így lesz! Egészen addig leszünk az ellenzék fő ereje, amíg kormánypárttá válunk.

Akkor ezt megbeszéltük... Lát együttműködési lehetőséget – akár a mostani választások előtt, akár később – Magyar Péterrel?

Mindenkivel hajlandó vagyok kooperálni, aki Orbán rendszerét akarja lebontani. Hangsúlyozom: nem elég Orbánt, a teljes rendszerét le kell leváltani. Én egy Orbán nélküli lázárjánosos vagy némethszilárdos Fideszből se kérek.

Megkötötték volna a 2026-ig szóló szövetséget az MSZP-vel és a Párbeszéddel akkor is, ha Magyar Péter nem jelenik meg a színen?

Már sokkal korábban elkezdődtek a beszélgetések a szövetségről. Tavaly év végén két dolgot lehetett látni. Az egyik, hogy minden előzetes reményünk ellenére szétesett az ellenzéki együttműködés. Próbáltuk ezt a szétesést megállítani és megfordítani. A másik: év végére már egyre elviselhetetlenebbé vált az életszínvonal csökkenése. Aztán ez év elején minderre rárakódott a pedofilbotrány, ami megütötte és megrengette a Fideszt. Hatalmas lehetőség előtt áll az ellenzék. De ezt a lehetőséget csak akkor tudja kihasználni, ha a mainál szorosabb az együttműködés közöttünk.

A Fidesz régóta rengeteg közpénzt költ arra, hogy démonizálja Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét, aki nem mellesleg az ön férje. A DK szerint ez már lejárt lemez. Nem lenne jobb ötlet stratégiát kidolgozni a „gyurcsányozás” hatástalanítására?

Az ellenzék szimbolikus alakjait mindig is támadni fogja a Fidesz. Nem kizárólag Gyurcsány Ferenc ellen, hanem mindenkivel szemben karaktergyilkosság folyik. Gyurcsányoznak? Lelkük rajta, csinálják! Ne ezzel foglalkozzunk.

Nincs ezzel dolga a DK-nak?

Ami dolgunk van a gyurcsányozással, az éppen az, hogy nem engedünk neki. 2019-ben, amikor nagy sikert aratott az ellenzék, akkor a Demokratikus Koalícióval és Gyurcsány Ferenccel győztünk. Minden ellenzéki párt, amely elfogadta a Fidesz narratíváját és gyurcsányozással akart sikert elérni, az kudarcba hajszolta önmagát és a követőit is. Úgyhogy: Gyurcsánnyal nyerünk, gyurcsányozással veszítünk.

A magyarországi közélet dinamikáját látva nem érzi veszélyét annak, hogy a baloldal perifériára szorul?

Na, örülök, mert 45 percből több, mint 20 eltelt, és politikai tartalomról még nem beszéltünk. Pedig milyen jó lenne. Ellenkezőleg. Általában a világban is meghatározó lesz az elkövetkező évtizedekben mindaz, amit a baloldal képvisel: erősíteni a hatékonyabb állami közreműködést és a szociális szférát, az emberekkel foglalkozó politikát. Több pénzt odarakni, több figyelmet, több erőt. Jobban megadóztatni a tőkét, a milliárdosokat, jobban kordában tartani a multikat. Ez ma a legerősebb politika, és az elkövetkező évtizedek meghatározó politikája lesz a világban, csak így fogjuk tudni az előttünk álló feladatokat teljesíteni. És ugyanezt látom Európában. Még a konzervatív és liberális pártok is elindultak baloldali irányba. Magyarországon pedig mindazt, amit az orbáni neokonzervatív politika tönkretett, jobboldali politika soha nem fogja tudni helyrehozni. Aki azt hiszi, hogy Orbán Viktort jobbról lehet legyőzni, az téved. Aki folyamatosan megpróbál kompromisszumokat keresni, politikai értékrendben „mismásolni”, az bukik. Aki nagy erőkkel eddig nekiállt kiábrándult fideszes szavazókat keresni, az sok százezer kiábrándult ellenzéki szavazót hagyott hátra, és Orbánt tartotta hatalomban. Ez az ország szomjazik a baloldali politikára, egy szociáldemokrata kormányra. És akkor fogjuk legyőzni Orbánt, ha nem taktikázunk az elveinkkel, hanem odaállunk és határozottan képviseljük azt, amiben hiszünk.

Mit tud kínálni a DK-s szövetség azoknak a baloldali szavazóknak, akik most úgy gondolják, hogy Magyar Péterre szavaznak?

Hogy ezt az országot a bajból csak egy szociáldemokrata kormány fogja kirángatni. Mindig lehet a politikában izgalomra, jó szlogenekre vagy csodákra várni. De az nem segít. És vannak páran, akik úgy gondolják, hogy a politika olyan, mint egy valóságshow. Celebeket küldenek be egy arénába, és izgatottan figyelik, hogy egymással mit csinálnak. A közéleti beszélgetések, vagy éppen ennek az interjúnak a jelentős része is arról szól, hogy mi a véleménye az egyik politikusnak a másik politikusról. Ki, kiről mit mondott? Miközben a politika nem valóságshow, hanem az emberek hétköznapi valóságával foglalkozó döntéseknek a helye. A politika a valóságról kell, hogy szóljon, az egészségügyről, az emberek fizetéséről, az oktatásról vagy éppen a nyugdíjakról. Az az ország érdeke, hogy újra a tartalomról szóljon a vita, hogy ez legyen a politika. Hogy újságcikkek tömegében ütköztessék egymással, mit mond Dobrev, Deutsch, Magyar vagy Donáth az európai fizetésekről, nyugdíjakról és így tovább. Akkor lesz ez újra egy nagyon jó ország. Én azt javaslom, hogy azok, akik azt akarják, hogy ez egy jó ország legyen, szavazzanak azokra, akik biztos pontot jelentenek. Rólunk tudják, hogy mit csináltunk, mit akarunk, mi a programunk. Szavazzanak azokra, akikben megbízhatnak, hogy itt lesznek nemcsak egy hónap múlva, hanem két év múlva, négy év múlva is. Itt lesznek, amikor leváltjuk Orbán rendszerét, és itt lesznek, amikor tisztességesen kormányozni kell az országot, még 2026 előtt.