Thibau Nys a sárga trikós

Korom Milán;

Tour de Hongrie;

2024-05-12 18:12:00

Wout Poels nyerte a pécsi befutót, az összetettet azonban a két szakaszon is diadalmaskodó belga versenyző húzta be. A legjobb magyar, a válogatott színeit képviselő Dina Márton lett.

A Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny a múlt héten meghatározó sporteseménynek bizonyult, hiszen emberek tízezrei biztatták az utak mentén a versenyzőket. A mezőnyben 12 magyarért lehetett szorítani, a Népszava pedig szombaton lehetőséget kapott, hogy egy napot a magyar válogatottal töltsön.

A Hősök teréről induló és Etyeken záruló szakasz reggelét Velencén indítottuk, ugyanis a magyar válogatottat több más csapattal együtt itt szállásolták el. A versenyzők nyolc óra után tűntek fel a hotel étteremében, ahol elkezdték feltölteni energiaraktáraikat. A szálloda által biztosított hagyományos ételek mellett elviteles dobozokból előkerült üres spagetti és lekváros rizs is attól függően, hogy ki, mit kedvel.

„A rutin alakítja ki, kinek mit bír a gyomra, mi az, ami jól szívódik és energiát ad. Az újdonságokat semmiképp sem a versenyeken próbálják ki. Vannak olyan nagy csapatok, akik büfékocsival érkeznek, és mindent megoldanak a szálloda szolgáltatásai nélkül, ugyanakkor legfeljebb egy-egy versenyzőnél láttam mérleget” – mesélte a Népszavának Nógrádi Bence, a magyar válogatott egyik segítője.

Miután a versenyzők végeztek a reggelivel, a szerelők ott maradtak még szendvicseket csomagolni a hosszú napra, aztán átbeszélték a szakasz közben ki, mikor, hol helyezkedik, honnan adnak fel kulacsot. Háromnegyed 10 magasságában útnak indultunk a Hősök terére, ahol a rajongók már várták a mezőnyt. Az aláírási ceremónia után mindenki igyekezett fotót készíteni kedvencével, majd Dér Zsolt szövetségi kapitány a csapatbuszban megtartotta az eligazítást. Aktív versenyzést várt, három bringást is kijelölt a szökésekre, miközben a fő cél az volt, hogy a fehér trikós Dina Mártont jó pozícióban tartsák.

A korábbi napokkal ellentétben nem alakult ki azonnal elmenés, 50 km/h-s átlagsebességgel haladtak az első órában. Dér a csapatrádión keresztül folyamatosan biztatta versenyzőit, Filutás Viktor többször is sikertelenül próbálkozott. Már a szakasz közepén jártak, amikor hét versenyző elszakadt a mezőnytől. Később Filutást defekt hátráltatta, majd a felzárkózása nem volt zökkenőmentes, emiatt volt is némi feszültség a kísérőautóban. Az etyeki befutónál a Kékestetőn is diadalmaskodó Thibau Nys nyert, míg Dina újabb top 20-as eredményt hozott.

A díjátadók után a csapat visszaindult Velencére, ahol pihenés, masszázs és vacsora várta a fáradt versenyzőket. „Nagyon sok ismerősöm, a barátnőm és a gyerekkori barátaim is kijöttek a Hősök terére, ez egy kicsit kárpótolt azért, mert lemaradtam a magyarországi Giro-rajtról” – fogalmazott már a szállodában Dina Márton, aki az etyeki befutónál 18. lett, így bizakodva várhatta a vasárnapi, hegyi befutós zárószakaszt.

Az összetettben jól álló versenyzők csatáztak a végső győzelemért Pécsett a Bárány utcai emelkedőn, végül Wout Poels nyerte a szakaszt, de a negyedikként célba érkező Nys megőrizte elsőségét az összetettben és a sprinterek összevetésében is, utóbbiban Mark Cavendisht utasította maga mögé. Dina a 13. helyen látta meg a célvonalat, az összetettben is ebben a pozícióban zárt.