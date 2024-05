Orbán Viktor-idézetről kellett számot adniuk a diákoknak az SZFE felvételijén

P. L.;

Gyurcsány Ferenc;felvételi;Orbán Viktor;Színház- és Filmművészeti Egyetem;

2024-05-13 15:34:00

Gyurcsány Ferenc-idézet is akadt: az őszödi beszéd. Az egyik kifejtős feladatban félreérthetetlenül a diákok politikai nézeteire voltak kíváncsiak.

„Magyarázzátok már el nekem, mi a büdös franc történik a Színház- és Filmművészeti Egyetemen? Ugyanis az egyetem televíziós műsorkészítő szakán, a felvételi első fordulóján az volt a kérdés a felvételizőktől, hogy melyik idézet való Orbán Viktortól? A helyes megoldás az volt, hogy »egy ország határok nélkül olyan, mint egy tojás héj nélkül«” - ezt Molnár Áron színész közölte az Instagramon.

A színész szerint olyan, további kérdés is volt a felvételin, hogy mit gondolnak például a sorkatonai szolgálatról, illetve, hogy döntési helyzetben mit változtatnának az országban.

Molnár Áron szerint ebből már világosan kiderül, hogy az alapítványba kiszervezett SZFE immár nem a jelentkező diákok általános műveltségét és olvasottságát méri fel, hanem a kormánypárthoz való lojalitását. A színész ezt követően felidézte, hogy Vidnyánszky Attila annak idején azzal magyarázta az egyetem elfoglalásának szükségességét, hogy ott ideológiai nevelés zajlik, ám korábban soha nem fordult elő a felvételiben ehhez hasonló, politikai kérdés. Végezetül megkérte a diákokat, hogy legyenek résen, kérdőjelezzék meg a tanáraikat és ne engedjék, hogy elvegyék tőlük a szabad véleménynyilvánítás jogát.

A televíziós műsorkészítő szak első fordulója hivatalosan egy írásbeli teszt, amely „az alapműveltségen túl méri az olvasottságot, tájékozottságot a közéleti kérdésektől a történelmi, irodalmi, zenei, film- és média-történeti ismeretekig”. Ezt követi további két kör, ezek során vizsgálják csak a rátermettséget, orgánumot, verbális képességeket.

A Telexnek az egyik felvételiző megerősítette, hogy a jelzett kérdésekre kellett válaszolnia. Az ominózus feladat szerint négy idézetet és négy nevet kellett egymáshoz rendelni. Az idézetek II. János Pál pápától, Steve Jobstól, John Fitzgerald Kennedytől és Orbán Viktortól származtak.

Mindemellett azért volt több olyan feladat is, ahol valóban az általános műveltségre voltak kíváncsiak, például festményeket kellett felismerni, fővárosokra, filmekre, rendezőkre kérdeztek rá. A felvételiző beszámolója szerint a teszt második része egy kreatív feladatrész volt, fogalmazniuk kellett benne.

„Az érvelési feladatoknál pedig az állt, hogy érveljünk a sorkatonaság újbóli bevezetése mellett, majd utána ellene is. És volt még egy kreatív írásos feladat, hogy soroljam fel, hogyha öt dolgot változtathatnék döntéshozóként Magyarországon, akkor az mi lenne”.

A lapnak nyilatkozó felvételiző összességében a feladatok 30-40 százalékát kellemetlennek találta, úgy érezte, hogy valójában az ideológiai meggyőződéséről akar tájékozódni az egyetem vezetése.

A Telex megkereste az ügyben az SZFE-t. Azt a válasz kapták, hogy „valahogy szűrniük kell”, mert sok szakjukon tízszeres, a színész szakon hatvanszoros a túljelentkezés. Az intézmény „a televíziós műsorkészítő szakra jelentkezők esetében az alapműveltség mellett különös jelentőséggel bíró közéleti tájékozottságot felmérő teszteket alkalmaz” – írták.

A válaszból kiderült az is, hogy Gyurcsány Ferenc-idézetet is becsempésztek a feladatsorba, tőle természetesen az őszödi beszéd részletét kellett felismerni. A „Kitől származik az alábbi idézet? Párosítsa össze!” felütésű feladat kérdéseit közre is adták.

A. csoport:

„Amilyen a család, olyan a nemzet és olyan az egész világ, amelyben élünk.”

„Aki elég őrült ahhoz, hogy elhiggye, hogy meg tudja változtatni a világot, az meg is teszi.”

„A győzelemnek száz apja van, de a vereség apátlan árva.”

„Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül.”

A) Steve Jobs,

B) Orbán Viktor,

C) J. F. Kennedy,

D) Szent II. János Pál pápa.

B. csoport:

„Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket.”

„Aki nincs ellenünk, az velünk van.”

„… ennek a tízmilliós országnak a kormányfőjeként – lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni.”

„Olyan böszmeséget követtünk el, amilyenre Európában még nem volt példa.”

A) Kádár János,

B) Sir Winston Churchill,

C) Gyurcsány Ferenc,

D) Antall József.

Az egyetem azt is közölte, hogy a többlépcsős felvételi eljárásban pro és kontra is érvelniük kell a hallgatójelölteknek egy feladatban. Végül azt ígérték, hogy az intézmény „határozottan kiáll a felvételi tisztaságának biztosítása mellett”, és a legtehetségesebb fiataloknak akarnak segíteni a továbbtanulásban.