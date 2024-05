Szentkirályit nem érdekli a Karácsony–Vitézy vita, ő csak Gyurcsánnyal ülne le beszélgetni

nepszava.hu;

Gyurcsány Ferenc;Karácsony Gergely;Szentkirályi Alexandra;önkormányzati választás 2024;

2024-05-14 15:14:00

Úgy tűnik, Orbán Viktor főpolgármester-jelöltje inkább nagypolitikai szereplésre vágyik.

A vita fontos és hasznos. Várom, hogy vitázhassak a főváros valódi vezetőjével, Gyurcsány Ferenccel, mert ma neki van főpolgármestere és nem a budapestieknek – reagált az atv.hu megkeresésére Szentkirályi Alexandra azzal kapcsolatban, hogy a DK-MSZP-Párbeszéd színeiben újrainduló Karácsony Gergely főpolgármester és egyik kihívója, Vitézy Dávid, az LMP és saját magáról elnevezett civil szervezet jelöltje május 31-én vitázni fog a Partizán című műsorban.

A főpolgármesteri szék Fidesz-KDNP-s aspiránsa ezzel világossá tette, hogy, a többi jelöltet nem tartja méltónak a vitára, így Karácsony Gergely és Vitézy Dávid mellett feltehetően a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje, Grundtner András is hiába szeretné Orbán Viktor főpolgármester-jelöltje fejére olvasni az Orbán-kormány eddigi Budapest-politikáját.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Vitézy Dávid még úgy tudta, Szentkirályi Alexandra egy feltétellel leült volna vitázni, ha a város szerinte valódi vezetőjeként Gyurcsány Ferenc is eljön. – Ha csak ezen múlik, tőlem akár hozhatja is – jegyezte meg Vitézy Dávid.