MTI-Népszava;

Ferencváros;labdarúgás;Paks;Magyar Kupa döntő;

2024-05-15 22:26:00

Bognár György csapata története legnagyobb sikerét érte el, a Magyar Kupa huszadik győztese lett. A következő idényben az Európa-liga selejtezőjében szerepelhet.

A Paks hosszabbításban 2-0-ra legyőzte a bajnok Ferencvárost a labdarúgó MOL Magyar Kupa Puskás Arénában rendezett szerdai döntőjében.

Bognár György vezetőedző csapata sokáig emberhátrányban hősiesen védekezve mentette hosszabbításra a finálét - az FTC még büntetőt is hibázott -, melyet aztán a ráadásban a 31. születésnapját egy napja ünneplő Papp Kristóf fejese döntött el a 98. percben, a slusszpoént pedig Haraszti Zsolt üres kapus gólja jelentette közvetlenül a lefújás előtt.

A Paks története legnagyobb sikerét érte el, mert ez az első rangos trófeája - egyúttal a Magyar Kupa huszadik győztese -, miután 2011-ben a bajnokságban, két éve pedig a kupasorozatban lett ezüstérmes. Diadalával a következő idényben az Európa-liga selejtezőjében szerepelhet, míg a Konferencia-ligában a Fehérvár és a Puskás Akadémia indulhat majd a bajnokság alapján.

MOL Magyar Kupa, döntő:

Paksi FC-Ferencvárosi TC 2-0 (0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után

Puskás Aréna, 51 900 néző, v.: Berke

gólszerzők: Papp (98.), Haraszti (122.)

piros lap: Vécsei (38.), illetve Abena (76.)

sárga lap: Kinyik (16.), Könyves (45.), Osváth (113.), Szappanos (117.), illetve Abena (45., 76.), Botka (90.), Szevikjan (111.)

Paksi FC:

Szappanos - Vas, Kinyik, Lenzsér - Osváth, Windecker (Szabó B., 86.; Mezei, 118.), Papp K., Vécsei, Szabó J. - Hahn (Böde, 72.), Könyves (Balogh B., a szünetben; Haraszti, 120.)

Ferencvárosi TC:

Varga Á. - Botka, Abena, Cissé, Civic (Ramírez, a hosszabbítás előtt) - Maiga (Loncar, 59.), Ben Romdhane (Kodro, 55.) - Traoré, Abu Fani, Marquinhos (Zachariassen, 82.) - Varga B. (Lisztes, 82.; Szevikjan, 100.)

Bár a beharangozott telt ház nem jött össze, így is rekordot jelentő 51 900 néző volt kíváncsi a MOL Magyar Kupa döntőjére, amely ennek megfelelően remek hangulatban kezdődött a Puskás Arénában. A fővárosi drukkerek az egyik kapu mögötti lelátó első két szintjét zöld-fehér színekbe borították, egyúttal kirajzolódott a "Hajrá Fradi" felirat.

A meccs nagy ferencvárosi rohamokkal kezdődött, a válogatott Európa-bajnoki keretébe behívott Szappanosnak már az első percben dolga volt, Abu Fani lövésénél pedig ő is csak nézte, amint a labda elsüvített a jobb kapufa mellett. A paksi kapus az első tíz percben még védte Traoré lövését és ziccerét is. Ezt követően a Paksnak sikerült stabilizálnia a játékát, mert bár továbbra is fölényben futballozott a riválisa, de helyzetei már csak elvétve voltak. Fokozatosan egyre kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, a Paks először szűk félóra után veszélyeztetett, amikor Könyves bombáját Varga Ádám ütötte a keresztléc fölé. A Ferencváros majdnem mégis ebben a periódusban szerzett vezetést, ugyanis Szabó János kezezéséért a videobíró segítségével büntetőt ítélt Berke, de a gólkirály Varga Barnabás bal oldalra tartó lövését hárította Szappanos, majd a kipattanónál Traoré próbálkozását is. Szögletet követően pedig Varga remek fejesét tolta ki az ihletett formában védő Szappanos, akinek köszönhetően ugyan eredményben nem került hátrányba a Paks, létszámban viszont igen, mert a korábbi ferencvárosi játékos, Vécsei utolsó emberként fellökte a kiugró Traorét.

A második játékrész a fővárosi szurkolók pirotechnikai show-jával és az emberelőnyben futballozó csapatuk fölényével indult, utóbbi viszont teljesen meddőnek bizonyult, mert a kapujuk elé betömörülő paksiak szervezett védekezéssel őrizték a döntetlent. Térfélcserét követően a 62. percig kellett várni az első igazán komoly lehetőségre, de Varga Barnabás kiugrásakor ismét Szappanos védett bravúrral. Ezt leszámítva a fővárosi együttes teljesen hatástalan volt az óriási lelkesedéssel és önfeláldozóan védekező ellenféllel szemben. A folytatásra ráadásul kiegyenlítődött a létszám, mert második sárga lapjával Abena is a kiállítás sorsára jutott, ugyanakkor ettől nem változott a játék képe: a Ferencváros támadott, a Paks védekezett. Egyik csapat sem tudott újítani a hajrára, csupán a fővárosiak előtt adódott egy újabb ziccer, de Traoré ezúttal sem tudott túljárni Szappanos eszén, Zachariassen pedig lesről szerzett gólt, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás elejét felpörgette a Ferencváros, próbált nagyobb iramot diktálni, azonban nem sikerült betalálnia, öt perc után rendezte a sorait a Paks, majd egy jobb oldali szöglet után Papp közeli fejesével váratlanul előnybe került. A Tolna vármegyei gárda ezt követően folytatta áldozatkész és hősies védekezését, mellyel rászolgált a történelmi diadalra, miután törekvéseit siker koronázta és Szappanos vezérletével megóvta kapuját a góltól 120 percen át, melyből 38-at emberhátrányban küzdött. A slusszpoén sem maradt el, mert az utolsó ferencvárosi szögletnél előrehúzódott Varga Ádám, így közvetlenül a lefújás előtt Haraszti üres kapus góllal koronázta meg a bajnokságban második helyen álló Paks egész éves remek teljesítményét.