Az erzsébetvárosi civil polgármesterjelölt cáfolta, hogy a melegjogi kérdések miatt szűnt volna meg az együttműködése a Tisza Párttal

2024-05-16 08:07:00

Állítása szerint ők maguk táncoltak vissza a Magyar Péterékkel való együttműködéstől, mert nem örült volna mindenki a függetlenség elvesztésének.

Lajos Béla, a Színes Erzsébetváros polgármesterjelöltje adott interjút a Partizánnak, ebben szóba került az is, hogy miért szűnt meg az együttműködése a Magyar Péter-féle Tisza Párttal.

A Telex szemléje szerint Lajos Béla, amikor látta, hogy Magyar Péter pártja a Fidesszel és a DK-val szemben indul, és polgármesterjelölti pozíciókat hirdet, jelentkezett rá. Azonban amikor terveit prezentálta a Színes Erzsébetváros csapatának, nem mindenki örült az addigi függetlenség elvesztésének, ezért állítása szerint végül ők döntöttek úgy, hogy kitáncolnak az együttműködésből és mégsem a Tisza Párt jelöltjeiként mérettetik meg magukat.

Arról, hogy kormányzati és szélsőjobboldali propagandatermékek szélsőliberálisnak és meleglobbistának nevezték, Lajos Béla azt mondta, több ilyen támadás is érte, de ezeket visszautasítja. Leszögezte, hogy ez nem is játszott szerepet a döntésben. Arról is beszélt, hogy ő egyébként erdélyi magyar, és iszonyatos képmutatásnak tartja, hogy a szélsőjobboldali orgánumok a téma előkerülésekor azonnal nekiálltak lerománozni.

Mint ismert, a Tisza Párt végül két fideszes és két DK-s vezetés kerületben méretteti meg magát saját polgármesterjelölttel. Az erzsébetvárosi együttműködés megszakadásáról Magyar Péter korábban azt mondta, ő se tudott mindent Lajos Béláról, de nem az LMBTQ-aktivizmusa váltak el az útjaik, a civil szervezet szimplán több esélyt látott a VII. kerületben győzni vagy jobb pozíciókat elérni akkor, ha önállóan indulnak.

Az interjúban szóba került az a gyanúsítás is, mely szerint Lajos Béláék a Szimpla Kert szórakozóhellyel működnek együtt a kampányban. A politikus szerint semmi érdemi nem hangzott el ezzel kapcsolatban, csak sejttetés. Megjegyezte, hogy a Színes Erzsébetváros kampányköltsége nem éri el az 5 millió forintot sem, a pénzek pedig transzparensen érkeznek hozzájuk.

Lajos Béla az interjúban elmondta még, hogy helyi lakosként ismeri a bulinegyed problémáit, az oda telepítendő rendőrörsöt is üdvözli, ám a kormány szerinte politikai mentőmellényt dob a DK-s Niedermüller Péternek.