Hiába a kormányszóvivői ígéret, Tahitótfaluban továbbra sincs orvosi ügyeleti pont, közben 600 ember „eltűnt” a rendszerből

Danó Anna;

egészségügy;Szentendre;Dunakanyar;Országos Mentőszolgálat;Tahitótfalu;orvosi ügyelet;Takács Péter;ügyeleti rendszer;

2024-05-16 05:55:00

Vitályos Eszter azt ígérte, májustól a nyári időszakra visszaállítják az ügyeletet.

Nem javul az ügyeleti ellátás a Dunakanyarban és az országgyűlési képviselőként érintett kormányszóvivő, Vitályos Eszter ígéretét sem sikerült beváltani.

E szerint májustól a nyári időszakra visszaállították volna a tahitótfalui ügyeletet. Ám hiába van már május közepe, nem történt semmi, ha csak az nem számít történésnek, hogy az egykori tahitótfalui orvosi ügyelet udvarát felverte a gaz. Lapunk érdeklődött az Országos Mentőszolgálattól is arról, hogy a tahitótfalui ügyeleti pont visszaállítása hol tart? Ám kérdésünkre több napja nem érkezik válasz.

A hét elején Szentendrén „Mi lesz veled Pest megyei ügyelet?” címmel tartottak fórumot, a rendezvényen Leidinger István Pomáz polgármestere nem vitatta, hogy azokon a településeken, ahol eddig sem volt orvos, az új központosított ügyeleti rendszerrel jobbá válhatott az ellátás. A nagyobb településeken viszont már azt mondták, hogy „Jesszus, baj van!”

A Dunakanyarban pedig nem először, durva államosítás történt, és az itt élőknek most egy rosszabb ellátással kell beérniük

– mondta. A pomázi polgármester szerint az orvosi ügyelet megszervezésének városi feladatnak kellene maradnia.

- A szentendrei járásban a korábbi három - a pomázi, a szentendrei és a tahitótfalui - ügyelethez körülbelül 104 ezer ember tartozott, és havonta együtt 1200 esetet láttak el – folytatta Leidinger István. - Amikor áprilisban Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az átszervezés utáni első hónap, február adatait elküldte, a számokkal máris baj volt. Az ő adataik szerint ugyanis a járás egyetlen megmaradt ügyeleti pontját Szentendrén egy hónap alatt mindössze 411-en keresték fel.

„Úgy gondolom – hangsúlyozta Leidinger István -, hogy 600 ember eltűnt a rendszerből. Hogy velük mi lett, az nem derült ki az állami adatokból.”

Úgy sejtem - mondta - egy részük megjelenthetett az amúgy is túlzsúfolt főváros sürgősségi osztályokon, biztosan voltak olyanok is, akik meghaltak, vagy megvárták a soron következő háziorvosi rendelést. Azt nem tudja, hogy a várakozással romlott-e az érintettek állapota. Emlékeztetett arra, hogy találkozójukon az államtitkár azt ígérte, a márciusi, áprilisi és a májusi adatokat is megosztja majd a dunakanyari polgármesterekkel. „ Kíváncsian várom!” – tette hozzá. Megjegyezte: vissza kell állítani az orvosi ügyeletet, de nem látja, hogy lenne egy ilyen törekvés.

Mint arról korábban beszámoltunk, március elején járt Fülöp Zsolt Szentendre és Leidinger István Pomáz polgármestere Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnál, akitől azt kérték, korrigálják a Dunakanyarban élők észrevételei alapján az új rendszert. Ehhez már akkor lakossági tapasztalatokkal megerősített „hibajegyzéket” is átadtak az államtitkárnak.

A szentendrei járásban az új ügyeleti rendszer kezdetétől online kérdőívvel és mobil applikáción is gyűjtik a lakossági panaszokat. A fórumon a közönség soraiban ülő szentendrei polgármester, Fülöp Zsolt elmondta: az államtitkárral való találkozójuk óta beérkezett véleményeknek bőven a háromnegyede negatív, különböző problémákat sorolnak fel az ellátásra szorulók. Március, április hónapban is, eddig mindig ugyanaz a tendencia látható. Szerinte az önkormányzati felmérés egyebek mellett azt is igazolta, hogy a kijelölt váci ügyeletre továbbra is nehezen jutnak el a bajban lévők. Az ellátásra szoruló válaszadók mintegy kétharmadának másfél-két órába telt, mire a Dunakanyarból eljutott a segélyhelyre.

„A gyerekellátással kapcsolatban jellemző panasz, hogy a váci kórház gyermekügyeletéről gyerekestől leküldik az embereket a mentőállomásra, amit igen nehéz megtalálni.”

Egy másik szülő afelől érdeklődött a „panaszfalon”, komolyan gondolják-e, hogy beteg vagy sérült gyerekkel Pócsmegyerről neki Vácig kellene utaznia? A nyári turistaforgalom alatt a mentő sem ér ki a dugó miatt a segítségre szorulókhoz – írta egy másik szülő.

"13 éves lányom szédüléses rosszullétét telefonon keresztül diagnosztizálták: bizonyára menstruál, Nospa-t is javasoltak, holott mondtam, hogy nincsenek hasi görcsei, egyszerűen szédül és rosszul van. Átmentünk a szomszédba vérnyomásmérőt kölcsönkérni és egyben gyógyszert is mert a gyereknek magas volt a vérnyomása. Borzalmasan fel vagyok háborodva. Győrfi Pál meg kipipál minket a statisztikában, hogy ők telefonon megoldottak mindent.

Ez nem ellátás, ez telefonos humbug!!!”

„Láz, véres vizelet, derékfájdalom, azaz húgyúti fertőzés gyanújával indultunk el Vácra. A lázas gyermekünkkel másfél órát ültünk a dugóba. Majd amikor megérkeztünk a váci sürgősségi osztályra alaposan letoltak minket, hogy egy vizeletteszt elvégzése nem igényel kórházi ellátást, mit keresünk ott, miért nem mentünk egy gyermekorvosi ügyeletre ...nem találok szavakat" - írta egy másik szülő.

A fórumra Kerekes László háziorvos magával hozta az új ügyeleti rendszer 2021- 2022-es Hajdú-Bihari tesztüzemének összefoglalót. Mint mondta: ebben az anyagban valóban vannak számok, de azok nem alkalmasak az új rendszer értékelésére. Mint mondta: