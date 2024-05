Hegyi Iván: A Wet Wet Wet körülvesz

Hegyi Iván;

feldolgozás;rock and roll;LEMEZEKET FEL!;Wet Wet Wet;

2024-05-19 16:44:00

Richard Curtis, az új-zélandi születésű brit forgatókönyvíró-rendező harminc éve váratlanul megkereste a skót Wet Wet Wet zenekart, hogy az feldolgozná-e a Troggs 1967-es Love Is All Aroundját a Négy esküvő és egy temetés című filmhez. Marti Pellow énekes utóbb azt mondta: „Egyikünk sem ismerte az eredetit.” Azért igent mondtak a felkérésre.

Jól tették.

Az adaptáció 15 hetet töltött a brit slágerlista élén, és összesen 14 országban volt listavezető. (Igaz, az Egyesült Államokban csak a hetedik helyig jutott.) A szám a Wet Wet Wet romantikus himnuszává vált, és a pozíció tekintetében felülmúlta a Troggs darabját, hiszen az csupán az ötödik helyig emelkedett a beatkorszak bűvös bandákban bővelkedő Britanniájában. A feldolgozás 1994 májusában negyedikként debütált a lajstromban, egy héttel később második, majd csaknem négy hónapon át első volt, szeptember 11-én a dán Whigfield Saturday Nightja taszította le a trónról. Tommy Cunningham dobos így emlékezett a felvételre: „A Love Is All Aroundot szilveszter napján rögzítettük, majd kedvünkre ünnepeltünk, és szörnyen berúgtunk.”

Amikor a feldolgozás először az élre került, a Come On You Reds című nótát előzte meg, amelyet a Status Quo és a Manchester United futballcsapata közösen játszott-énekelt lemezre. „A Busby-bébik mindig megríkatnak” – állt a szövegben, amelyben szerepelt „Charlton, Edwards, Law és Georgie Best”, majd a középrészben „Schmeichel, Parker, Pallister, / Irwin, Bruce, Sharpe és Ince, / Hughes, McClair, Keane és Cantona, / Robson, Kancelskis és Giggs”. A Glory, glory halleluja helyett pedig az szólt: „Glory, Glory, ManUnited”.

Amíg a Wet Wet Wet-féle Love Is All Around első volt, a következő számok szorultak a második helyre: a Baby I Love Your Way a Big Mountaintól – ez is feldolgozás volt, eredetileg Peter Frampton komponálta-énekelte 1975-ben –, az I Swear az All-4-One-tól, a Crazy for You a Let Loose-tól, a Compliments on Your Kiss az alkalmi jamaicai egységtől, a lemezlovas Red Dragontól, illetve a reggae duó Brian és Toni Goldtól, továbbá a Confide in Me Kylie Minogue-tól. Amúgy 1994 az adaptációk éve volt, mert a Guns ’N’ Roses kirukkolt a pittsburgh-i Skyliners együttesnek az amerikai lista l2. helyén jegyzett dalával, a Since I Don’t Have You-val, és a feldolgozás – 35 évvel az eredeti szám 1959-es megjelenése után – bekerült a brit Top Tenbe.

Richard Curtis viszont azt a Love Is All Aroundot imádta, amelyet Reg Presley, a Troggs szerző-énekese állítólag tíz perc alatt írt meg 1967-ben. A 2003-as Love Actually (Igazából szerelem) című filmben – ennek Curtis a forgatókönyvírója és rendezője is volt – a nevezetes szám körül forog sok minden, a szerepe szerint Billy Macknek hívott Bill Nighy felejthetetlen gesztusokkal és bemondásokkal bombázza a közönséget a Christmas Is All Arounddá változó dal bemutatása és bombasikerré válása közben. Curtis további nagy dobásai közé sorolható a Bridget Jones naplója vagy a Notting Hill (Sztárom a párom). A Wet Wet Wet pedig már másodszor lett a feldolgozás bajnoka, hiszen a Beatles With a Little Help from My Friendsét is a brit lista első helyére vitte (1988-ban).

A Love Is All Around 15 hetes diadalmenetét csak két szám tudta überelni a brit rangsor eddigi történetében. Frankie Laine 18 hétig volt első 1953-ban az I Believe-vel – Nagy-Britanniában 1952 novemberében tették közzé az első hivatalosnak tekintett slágerlistát, amelyet a Here in My Heart című szám vezetett a Francis Ford Coppola híres Keresztapájában magától értetődően énekest alakító Al Martino előadásában –, míg Bryan Adams 16 egymást követő héten tartotta az élen az (Everything I Do) I Do It for You-t 1991-ben.

Az I Believe-et feldolgozta – többek között – Louis Armstrong, a Bachelors, Pat Boone, Perry Como, Mahalia Jackson, Tom Jones, Elvis Presley, Barbra Streisand, ám a variációk egyike sem közelítette meg az olasz származású, de már Chicagóban született Laine slágerének sikerét.

Talán, ha a Wet Wet Wet figyelmét felhívták volna erre a dalra is.