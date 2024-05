Piacra dobták az Azahriah-cipőt, péntek délután az Astoriától a Dohány utcai zsinagógáig állt a sor a Károly körúton

Á. Z.;

Azahriah;sneaker;Tisza Cipő;

2024-05-17 15:37:00

Kell egy kis őrület a jövő heti három koncert előtt.

Különlegesnek szánt, Azahriah elképzelései alapján készült és a nevével fémjelzett sneakert dob piacra a Tisza Cipő. A TISZA X AZAHRIAH kollekciót csak két napig, május 17-én 10 órától 18-án 19 óráig lehet megvásárolni a Tisza Cipő Astorián található boltjában. Péntek délután fél három körül az Astoriától egészen a Dohány utcai zsinagógáig állt a sor a Károly körúton.

A tömeg egyébként még nőhet, a másfél napig tartó esemény Facebook-oldalán 185-en jelezték biztos részvételület, több mint 1700-an pedig azt, hogy érdekli őket az esemény.

Azahriah, azaz azaz a 21 éves Baukó Attila mostanában a legnagyobb sztár Magyarországon. 2023 októberében pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket a Puskás Arénában tartandó koncertjeire, a youtuber-énekes 2024. május 24-26. között háromszor is telt házzal előtt léphet színpadra. Népszerűsége miatt még Orbán Viktor is rászállt egy kicsit, de a miniszterelnök TikTok-oldaláról villámgyorsan eltűnt ez a videó, amikor kiderült, hogy Azahriah beáll a február 16-i gyermekvédelmi tüntetést tartó youtuberek és influencerek mögé. Tartott is egy elég emlékezetes beszédet. Teljesen új szint, hogy pedofil arcoknak falazunk. (...) Ez a mi hazánk, és mielőtt lelécelnénk, kötelességünk legalább erőnk teljéből megpróbálni tenni valamit a változásért – mondta a többi között.