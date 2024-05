Harminc évre ítélték azt a férfit, aki kalapáccsal támadt Nancy Pelosi férjére

P. L.;

Egyesült Államok;ítélet;támadás;kalapács;súlyos testi sértés;Nancy Pelosi;

2024-05-18 07:35:00

Az ügyészség eredetileg 40 évet kért rá.

Harminc év szabadságvesztésre ítélte a bíróság David DePape-et, azt a férfit, aki 2022 októberében kalapáccsal támadta meg az Egyesült Államok korábbi demokrata házelnöke, Nancy Pelosi férjét - derül ki a CBS News cikkéből.

A férfit még 2023 novemberben ítélték el, a tartalma a sértett, a 84 éves Paul Pelosi leveléből derült ki. A bíróságnak írt levél szerint az idős férfi azóta is rossz állapotban van, lassan jár, gyenge az egyensúlyérzéke és szinte minden nap migrénes fejfájást kap, nappal aludnia kell, zavarják az erős fények és hangok - részletezte. Elárulta azt is, hogy a vádlott súlyosan megrongálta a bal keze idegeit. A műtétek és a kezelések többnyire meggyógyították a bőrt, de továbbra is meglehetősen nehezek számára az olyan alapvető feladatok, mint például a gombok megnyomása, valamint evőeszközök és egyszerű eszközök használata.

Nancy Pelosi szintén levelet írt a bíróságnak, ebben a korábbi házelnök nagyon hosszú börtönbüntetést kért az elkövetőre. A támadás nagy félelemmel és mély fájdalommal töltötte el. „Egy erőszakos férfi betört az otthonunkba, megfenyegetett, hogy elrabol, és (...) távollétemben egy csaknem végzetes kalapácsos támadást hajtott végre a férjem ellen” - írta, hozzátéve, el sem tudták képzelni korábban, hogy bármi rosszabb történhet velük annál, mint hogy nincsenek biztonságban a saját otthonukban.

A vádhatóság eredetileg 40 év börtönbüntetést kért a 44 éves vádlottra. David DePape-et szövetségi tisztviselő elrablásának kísérletével és egy szövetségi tisztviselő közvetlen családtagjának megtámadásával állították bíróság elé, mindkét vádpontban elítélték. A férfi elismerte, hogy túszejtési szándékkal betört a pár otthonába, majd megtámadta Paul Pelosit, amikor azzal szembesült, hogy terve nem sikerül. Arra hivatkozott, hogy a kormányzati korrupciónak akart véget vetni.

A férfi ügyvédjei egyebek közt azzal érveltek, hogy DePape-et politikai meggyőződése motiválta tette végrehajtásához, nem pedig az, hogy beavatkozzon Nancy Pelosi hivatalos kongresszusi kötelezettségeibe.