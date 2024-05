Orbán Ráhel be akarja avatni az utazókat a magyar titkokba, az a cél, hogy a férje hotelje filmeket ihlessen

P. L.;Á. Z.;

turizmus;hotel;Orbán Ráhel;Tiborcz István;BDPST Group;

2024-05-18 12:45:00

Saját lábon. Mint mindig.

Orbán Ráhel tartott előadást a Mária Dorottya württembergi főhercegnőről elnevezett Dorothea Hotel művészeti koncepciójának bemutatóján. A kormányközeli Index ellátogatott a helyszínre.

Orbán Viktor lánya mint a Tiborcz István NER-oligarcha érdekeltségébe tartozó BDPST Koncept kreatív igazgatója volt jelen az eseményen. Egyebek között arról beszélt, „fontos, hogy a magyar kultúrát be tudtuk vinni a részletekbe, a BDPST-nél mi csoport szinten hiszünk ebben. A magyar titkokba akartuk beavatni az utazókat, célunk, hogy a szálloda növelje Budapest nemzetközi ismertségét.” Nem titkolt céljuk, hogy a Dorothea Hotel filmeket, illetve más művészi alkotásokat is inspiráljon - fejtegette. Az viszont nem titkolt céljuk – árulta el –, hogy a Dorothea Hotel filmeket, illetve más művészi alkotásokat is inspiráljon.

Az Index cikkében nem szerepel, ami a Blikk tegnapi írásában még igen, hogy Orbán Ráhel Orbán Viktor miniszterelnök lánya, az pedig egyikben sincs benne, hogy annak a Tiborcz Istvánnak a felesége, akinek a hotel az érdekeltsébe tartozik, csak a BDPST keeatív igazgatójaként hivatkoznak rá. Tiborcz István, a BDPST Gruop alapítója és elnöke mostanában 100 milliárd forint körüli vagyonnal egyike Magyarország leggazdagabb embereinek.

Orbán Ráhel az eseményen elmondta, hogy a koncepción 2015-től dolgoztak, a kivitelezés pedig a koronavírus-járvány miatt húzódott el. Mint mondta, olyan márkát akartak létrehozni, amely egy történetet mesél el.

A hotel 156 szobája a modernitás, 60 pedig a történelmi hagyományok jegyében készült - hangzott el az eseményen.