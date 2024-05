Őrizetbe vették a halálos verőcei balesetben érintett szállodahajó kapitányát

Á. B.;

2024-05-20 12:08:00

Érdemi vallomást nem tett. Úgy tudni, fel sem tűnt neki az ütközés.

Kétrendbeli, halált eredményező segítségnyújtás elmulasztása bűntett, valamint hatrendbeli segítségnyújtás elmulasztása vétség miatt őrizetbe vették a Duna verőcei szakaszán motorcsónakkal ütköző szállodahajó kapitányát - közölte vasárnap a rendőrség.

A rendőrök gyanúja szerint a kapitány a balesetet követően a saját hajójának személyzetét nem riadóztatta, a mentési protokoll előírásait nem hajtotta végre, semmiféle intézkedést nem tett arra vonatkozóan, hogy a mentésre szoruló személyeket kimentse, továbbá a hajót sem állította meg.

A férfi érdemi vallomást nem tett. A rendőrök az érintet a motorcsónaknál és a szállodahajónál is szemlét tartottak, s már huszonöt tanút kihallgattak - köztük a személyzet tagjait, az utasokat, és külső tanúkat is. Az eltűnt utasok után továbbra is zajlik a kutatás.

Korábban a Telex azt írta, a kapitány észre sem vette, hogy mi történt. A baleset utén még két óráig vezette a hajót, majd leváltották és lefeküdt aludni. Csak azt követően értesült a tragédiáról, amikor felkelt.

Mint megírtuk, szombat éjjel a Heidelberg nevű szállodahajó Verőce közelében a 12-es főút mellett ütközött egy motorcsónakkal a Dunán. A motorcsónakban nyolc ember utazott, a balesetnek eddig egy túlélőjét, egy partra jutó férfit, illetve két halálos áldozatát találták meg. A Komáromban veszteglő szállodahajó fedélzetén 110 ember utazott, vasárnapi hatósági közlések szerint a rendőrök mindegyiküket ki akarják hallgatni.