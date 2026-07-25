Az egyik halálos áldozat kezét fél órával a verőcei baleset előtt kérték meg, a motorcsónak nagy sebességgel ütközhetett a szállodahajóval

A Magyar Hajózási Országos Szövetség szóvivője szerint a tény, hogy a szállodahajó az előírt útvonalán haladt végig, arra enged következtetni, hogy a kapitánya nem észlelte a balesetet. A Mahart egykori vezérigazgatója korábban ettől eltérően vélekedett. A motorcsónakon egy buliból hazafelé társaság utazhatott.