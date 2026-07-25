Hét szállodahajó várakozik Komárom térségében, de ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol nem tudnak a hajók továbbmenni.
Az egyetlen túlélő nem sokkal a tragédia előtt ismerkedett meg az áldozatokkal.
Az eljárás elsődleges adatai szerint a motorcsónakot - melynek vezetője ittas volt - maga alá gyűrte a szállodahajó. A kisgéphajót irányító férfi az egyik áldozat, akinek a holttestét már megtalálták.
A Magyar Hajózási Országos Szövetség szóvivője szerint a tény, hogy a szállodahajó az előírt útvonalán haladt végig, arra enged következtetni, hogy a kapitánya nem észlelte a balesetet. A Mahart egykori vezérigazgatója korábban ettől eltérően vélekedett. A motorcsónakon egy buliból hazafelé társaság utazhatott.
Továbbra is nagy erőkkel zajlik a kutatás.
Bizonyos feltételek teljesülése esetén nem kell elrendelni a lefoglalást.
Úgy tudni, a motorcsónakban egy buliból hazafele tartó társaság tagjai ültek.
Érdemi vallomást nem tett. Úgy tudni, fel sem tűnt neki az ütközés.
A szabálysértések miatt kiszabandó bírságok összege finoman szólva sem tűnik elrettentőnek.
Akár 12 évet is kaphat, ha bűnösnek mondja ki a bíróság.
A hajó egyike azoknak az üdülőhajóknak, amelyek a járványhelyzet miatt hetek óta vesztegelnek kikötőkben.
Kanada, Hongkong és Izrael is közölte, hogy chartergépeket terveznek Japánba küldeni állampolgáraik elszállítására az óceánjáról.
Már 355 a fertőzött, őket külön erre a célra kirendelt kórházakba viszik Japánban.
A Diamond Princess szállodahajón kapta el, Románia területén nincs koronavírusos beteg.
A két hete tartó vesztegzár alatt 175 utas fertőződött meg, a szigorú biztonsági előírások ellenére.
Január 25-én leszállt egy hongkongi férfi a hajóról, akiről kiderült, hogy a vuhani koronavírust hordozza, azóta a jokahamában horgonyzó szállodahajón 2600 utast tartanak karranténban, őket közel ezer fős személyzet szolgálja ki. A kéthetes elzárásnak szigorú szabályai vannak, mintha egy luxusbörtönben raboskodna az ember.
A BRFK közlése szerint további bizonyítékok beszerzése a cél.
Míg a fővárosi látványosan kerülte a dunai hajózás ügyét, addig a kormány közeli kapcsolatba a balesetben érintett szállodahajó üzemeltetőjével.
Hídnak ütközött vasárnapra virradóra Bajorországban a Duna-Rajna-Majna csatornán egy szállodahajó, a bajor rendőrség szóvivője szerint a balesetben két ember meghalt, és mindketten magyar állampolgárok voltak.
A Magyar Turizmus (MT) Zrt. adatai szerint a szállodahajók vendégforgalma folyamatosan nő: a társaság szakértői becslése szerint 2014-ben elérte a 400 ezer főt, és 2015-ben is kétszámjegyű növekedést mutat majd, a magyar főváros a folyami hajós turizmus egyik központjává vált - közölte az MT Zrt.