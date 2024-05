Habcsók, akkugyár és dugulás-elhárítás egy kis Orbán Viktorral – Miskolctól Debrecenig így zajlik a kampány

Doros Judit;

Debrecen;Miskolc;Nyíregyháza;körkép;önkormányzati választás 2024;

2024-05-21 16:30:00

A választókerületeket bemutató sorozatunk 8. része

A magát folyamatosan a pártoktól független, a városért tenni akaró civilnek beállító miskolci polgármester, Veres Pál sokak szerint a lehetőségekhez képest sikerrel vezette a borsodi várost, annyiban legalábbis, hogy a mögötte álló koalíció nem hullott látványosan darabokra úgy, mint például Egerben. A helyi ellenzéki politikusok azonban többször a szemére vetették, hogy nem tart kellő távolságot a Fidesztől, szerepet vállalt például a Miskolci Egyetem kuratóriumában, nem elég erélyes, s kerüli a konfliktusokat a döntéshozatalban.

Finoman szólva sem volt hát zökkenőmentes a polgármester és a mögötte álló ellenzéki pártok kapcsolata, amikor Veres Pál tavaly februárban elsőként a saját közösségi oldalán közölte a miskolciakkal – bevallottan az őt korábban támogató pártokkal való előzetes egyeztetés nélkül –, hogy újra elindul a városvezetői posztért. Az, hogy ezzel voltaképpen kész helyzetet teremtett, nem volt ínyére a pártoknak. A Demokratikus Koalíció (DK) nem sokkal később be is jelentette, hogy saját jelöltet indít, országgyűlési képviselőjük, Hegedűs Andrea személyében. De kihátrálni látszottak a polgármester mögül a civilek is, legalábbis erre utal, hogy egy, a lapunkhoz eljuttatott dokumentum szerint egy több pontból álló cselekvési tervet adtak át tavaly decemberben a polgármesternek, amiben egyebek mellett arra kérték, hagyja ki az ellenzéki pártokat a választási szövetségből. Azt is megfogalmazták, hogy amíg e vállalások nem teljesülnek, addig a kampányt előkészítő egyeztetéseken csak megfigyelőként vesznek részt.

Mindezek után áprilisban bombaként robbant a lapunkban az elsők között közreadott hír, hogy Veres Pál végül visszalép a jelöltségtől. Ezt hivatalosan egészségügyi okokkal indokolta, s azzal, hogy több időt szeretne a családjával tölteni. Ugyanakkor közösségi oldalán kemény szavakkal így írt: „Nem tudtam megszokni a színlelt barátságot, a hazudott szövetséget, a kétszínűséget, a széthúzást, a vérre menő intrikákat, a célok, a meggyőződés és az emberség semmibevételét, a rövidtávú érdekpolitikát, a politikának beállított önérdeket.” Május elején pedig a boon.hu helyi hírportálnak nyilatkozva azt mondta, a folyamatos belső harcok felemésztették az energiáit, ellenséges közegben kellett dolgoznia. Úgy fogalmazott: „A bukásomra játszók között vannak civilek és vannak politikusok, vannak nők is vannak férfiak is.”

Döntése után megkezdődött a politikai színtér átrendeződése. Veres Pál támogatottságát korábban 50 százalékra mérték, vagyis ha egyedül indult volna az ellenzéki térfélen, vélhetően újra befut győztesként. Helyette a baloldali pártoknak egyfajta konszenzusos jelöltet kellett találniuk, amit a DK-s jelölt, Hegedűs Andrea nem testesített meg. Háttéregyeztetések után végül Barkai László gyermekorvost indította közösen a DK, az LMP az MSZP és a Párbeszéd. Neki azonban új kihívója akadt az ellenzéki oldalon, méghozzá Varga Andrea, jelenlegi miskolci alpolgármester, akit civilként a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület, valamint a Jobbik és a Momentum támogat. Ez a megosztottság könnyen a nevető harmadik, a Pont Mi Egyesület, a Fidesz és a KDNP Jelöltje, a helyi rádiós szakmából érkező Tóth-Szántai József győzelmét eredményezheti.

Elemzők szerint a Fidesznek a jelölt személyétől függetlenül nagyjából 20-25 ezer fős szavazóbázisa van Miskolcon, míg Veres Pálra 2019-ben több mint 35 ezren szavaztak.

Ha ez most megoszlik a két erős ellenzéki jelölt között – bár információink szerint a mérések inkább Barkai László fölényét hozzák Varga Andreával szemben –, akkor Miskolcon egy Fidesz által támogatott polgármester veheti át a vezetést. Ezt a pártok is szeretnék elkerülni, zajlanak is a háttértárgyalások arról, miként koordinálják az egyéni körzetek képviselőjelöltjeit, amelynek fényében később még várhatók visszalépések. A három „erős jelöltön” túl még négyen indulnak a polgármesteri posztért: Pakusza Zoltán (Mi Hazánk), a Mancs mentőkutya gazdájaként is híressé lett Lehoczki-Spider László (Nép Pártján) valamint a független Dohány András és Fintor Zsolt. Utóbbihoz kötődik a borsodi választási kampány legszokatlanabb jelmondata: a vállalkozásában dugulás-elhárítással foglalkozó férfi nem kevesebbet vállalt, minthogy győzelme esetén – miként tette ezt az évek során tízezer miskolci háztartás esetében –, most a várost is „kihúzná a szarból.”

Választás az akkugyárak árnyékában

Sokan arra számítottak Debrecenben, hogy a május 5-én rendezett, több mint tízezer embert megmozgató demonstráción Magyar Péter a Tisza Párt alelnöke egyfajta királycsinálóként megnevezi, pártja melyik itteni polgármester-jelöltet támogatja. Tévedtek, akik erre készültek: a helyi politikai motívumokra legfeljebb az utalt, hogy színpadra lépett Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület elnöke, aki ugyanolyan hevesen támadta a városkörnyéki akkumulátorgyár-beruházásokat, mint tette eddig, számos tüntetésen.

Néhány héttel az önkormányzati választások előtt nem tűnik úgy, mintha Papp László jelenlegi fideszes polgármester székét veszélyeztetnék az egyébként sok helybeli által ellenzett kínai és más, az elektromos autók gyártásával kapcsolatos nagyberuházások, pedig jelenleg hét ilyen is zajlik a településen. Csakhogy Debrecenbe – amelyet a kormány előszeretettel nevez Magyarország második fővárosának, vagy a vidék fővárosának – tonnaszámra tolták a közpénzt az elmúlt években, ami sokak számára jelenthet egyfajta kompenzációt a jövőbeli, az üzemépítésekkel és működésekkel kapcsolatos kellemetlenségek elviseléséhez. Ennek jegyében hirdetett zöld programot nemrégiben a polgármester is: új, energiatároló akkumulátorokkal felszerelt napelemparkokat ígért, s azt, hogy korszerűsítik a közvilágítást, növelik a zöld buszok számát, elültetnek újabb tízezer fát, s létrehoznak egy városi faiskolát is. Ráadásul az ipari parkba telepített üzemek a belvárosból nemigen látszanak, így könnyen homokba dughatja a fejét az, aki nem akar tudomást venni a várható környezetszennyezésről.

Az ellenzék valamivel erősebb pozícióból indul, mint 2019-ben: akkor nem volt teljes a pártok összefogása, így a rájuk leadott 33 százaléknyi szavazat eleve megoszlott a két jelölt között. Igaz, ez az arány most sem lenne elég a győzelemhez Mándi Lászlónak, aki ellenzéki pártok nevei nélkül, de általuk támogatva az Összefogás a Cívisvárosért színeiben indul. Ringbe szállt Gondola Zsolt a Civil Fórum Debrecen egyesület elnöke, míg a Mi Hazánkat Salánkiné Kuti Zsuzsanna képviseli.

Két ellenzéki jelölt, egy fideszes malom

Habcsókos-mézes diótorta, új bankautomata, helytörténeti séták, focimeccsek, tűzoltó-jubileum, zeneiskolai hangverseny: ilyen és ehhez hasonló derűs, barátságos és imázsjavító bejegyzések jelentek meg a kampány hajrájában a Nyíregyházán újrainduló fideszes polgármester közösségi oldalán. Ezek alapján úgy tűnik, a harmadik ciklusa után a negyediket is bevállaló Kovács Ferenc nem tart ellenzéki győzelemtől. Igaz, az jelezhet egyfajta bizonytalanságot, hogy személyesen Orbán Viktor kormányfő agitált mellette nemrégiben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körútján.

A 2019-es önkormányzati választáson a regnáló jobboldali polgármesternek mindössze egy kihívója akadt: a valamennyi ellenzéki párt összefogásával induló Jeszenszki András, aki végül 52,84 százalék ellenében 47,16 százalékkal veszítette el a meccset. Ő ismét megméreti magát, s ezúttal is meglehetősen széles ellenzéki platform áll mögötte a Momentumtól kezdve az LMP-n, az MSZP-n, a Párbeszéden, a Mindenki Magyarországa Néppárton, a Jakab Péter-féle Nép Pártján át két civil szervezetig. A DK és a Jobbik viszont nem állt be mögé, de saját jelöltet sem indított. Ha hasonlóan szoros lesz a meccs, mint 2019-ben, akkor számítani fog, hogy rajtuk kívül még két jelölt is csatasorba állt: Kovács Koppány Zoltán a Mi Hazánk, Nagy László pedig a Baloldali Kör Párt színeiben. Ő egyébként a szocialista Csabai Lászlóné idejében baloldali alpolgármester is volt, 2022-ben pedig független jelöltként az országgyűlési választásokon is elindult, s valamivel több mint 1000 voksot szerzett. Kovács Koppány Zoltán szintén megmérette magát 2022-ben az egyik Nyíregyháza körzetben, ő közel 3000 szavazatot kapott. Vagyis a kettejükre adott voksok, ha most is ilyen arányban érvényesülnek, könnyen ismét Kovács Ferenc regnáló fideszes polgármester malmára hajthatják a vizet.