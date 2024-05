Alig maradt fiatal tanár Magyarországon, az általános iskolákban csak 6,7 százalék a 30 év alatti pedagógusok aránya

Juhász Dániel;

Magyarország;statisztika;idősek;tanár;fiatalok;életkor;

2024-05-21 05:50:00

A 60 éven felülieké viszont ennek bő kétszerese – derül ki a KSH friss jelentéséből.

Az idei tanévben is tovább nőtt a 60 éves vagy idősebb pedagógusok száma, csak az általános iskolákban 11 019 főállású, a 60. életévét betöltött pedagógus dolgozik – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nemrég közzétett, a 2023/2024-es tanévre vonatkozó jelentéséből. Az idős általános iskolai tanárok száma pontosan 980 fővel több, mint egy évvel korábban, és 2189 fővel, mint a 2021/2022-es tanévben. Vagyis két év alatt mintegy 24,8 százalékkal nőtt az arányuk.

A 60-64 éves pedagógusok száma 8462-ről 8848 főre, a 64 évesnél idősebbeké 1577-ről 2171-re nőtt egy év alatt az általános iskolákban, ez utóbbi 37,6 százalékos növekedést jelent (a KSH jelentése a többi iskolatípusra vonatkozóan nem tartalmaz hasonló bontást). A növekedésben minden bizonnyal szerepe van annak, hogy a kormány 2022-ben, először átmenetileg egy évre szólóan, majd 2023-tól időkorlát nélkül egyszerűsítette a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásának szabályait, hogy ezzel is enyhítsék a tanárhiányt.

Az előző tanévhez hasonlóan az általános iskolai tanárok döntő többsége 45-59 év közötti (37 035 fő), de az ő körükben is az 55-59 éves pedagógusok vannak a legtöbben, 13 744-en. Ez mintegy 2 ezer fővel több az 50-54 éves és a 45-49 éves korcsoporthoz képest is, igaz, kicsivel csökkent a számuk a 2022/2023-as tanév óta. Az egyik legnagyobb változás azonban a fiatalabb korcsoportokban történt: a 40-44 éves általános iskolai tanárok száma 10 023-ról 9298 főre, a 35-39 éveseké 7077-ről 6416-re csökkent egy év alatt. Továbbá a 30-34 évesek körében is enyhe csökkenés történt, 3975 főről 3894 főre. Ebben szerepet játszhat az elmúlt évben tapasztalt felmondási hullám, az érdekképviseletek szerint a legtöbben ezekbe a korcsoportokba tartozhattak, akik nemet mondtak az új pedagógus életpálya törvényre, vagyis a státusztörvényre és az azzal járó változásokra.

A 30 évesnél fiatalabb általános iskolai tanárok száma 4852 fő volt idén, míg az előző tanévben 4687 fő. Vagyis a számuk lassan növekszik ugyan, de még mindig jelentősen elmarad a többi korcsoporttól; még a 60 éves vagy idősebb általános iskolai pedagógusok száma is több mint kétszer annyi, mint a 30 évesnél fiatalabbaké, akiknek aránya mindössze 6,7 százalék az általános iskolai tanárok körében.

Mint a Népszava már megírta a KSH korábban kiadott előzetes adataira hivatkozva, a 2023/2024-es tanévben újabb mélypontra, 145 589 főre süllyedt a főállású pedagógusok száma a köznevelésben és a szakképzésben, ami 1610 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál. A legnagyobb, mintegy 1200 fős visszaesés épp az általános iskolai tanárok létszámában történt, akik az idei tanévben összesen 72 514-en vannak. Arról pedig az Oktatási Hivatal adatközlése alapján számoltunk be, hogy tavaly szeptemberben mindössze 2231 újonnan belépő, pályakezdő pedagógus kezdte meg a munkát, ami a töredéke azoknak, akik korábban elkezdték a pedagógusképzést.