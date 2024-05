Egészségügy: júliustól új időszámítás az időpontfoglalásban

Danó Anna;

egészségügyi ellátás;időszámítás;2024;Országos Kórházi Főigazgatóság;időpontfoglalás;

2024-05-21 05:45:00

A betegek kétharmadának a szakrendelésekre való bejutás, 49 százalékuknak pedig az időpontfoglalás okoz gondot egy kormányzati megbízásra készült kutatás szerint. Ezt orvosolná a kabinet azzal a júliustól bárki számára elérhető rendszerrel, amelyben az orvosi vizsgálatokra maga a beteg foglalhatja le, módosíthatja az időpontot, abban a szakrendelőben, ahol a leggyorsabban kaphat ellátást.

Erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára beszélt a Magyar Kórházszövetség minapi konferenciáján.

Múlt októbertől már 83 szakrendelőbe telepítették az új betegút-menedzselő rendszert, amelyben a területhez tartozó háziorvosok, helyi szakorvosok foglalhattak időpontot pácienseiknek.

– Júliustól lépcsőzetesen további 101 intézményben válik elérhetővé a szolgáltatás, amelyben már a beteg is foglalhat időpontot – erről már Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgató-helyettese beszélt. Mint mondta, adataik szerint az alapellátásból körülbelül 9 millió esetben érkezik beutalóval szakrendelésekre beteg, a többi közel 56 millió esetben más szakorvosok kérésére, illetve beutaló nélkül fogadják a pácienseket. Reményei szerint, ha az ő ellátásukat sikerül jól megszervezni, akkor gyorsabbá és hatékonyabbá válhat az ellátás. Azaz nem kell majd hetekig arra várni, hogy egy-egy intézmény valamelyik ellátására „megnyíljon” az úgynevezett előjegyzési naptár. A rendszerrel lehetővé válik az előjegyzési időpontok tervezése, a szabad időpontokra való előjegyzések rögzítése, továbbá az ellátások foglalása megjelenik az E-térben is. A rendelésre érkezőket a rendszer regisztrálja, kiadja a sorszámot. Figyeli, hogy mennyit várakozik a páciens, illetve mennyi a meg nem jelent beteg. Azért, hogy minél kisebb legyen az üresjárat, a rendszer a pácienseket sms-ben emlékezteti is, arra, hogy adott időpontra várják őket. Az ellátást követően piktogramokkal értékelhetik, hogy adott esetben mennyire voltak elégedettek az orvosi szolgáltatással.

Most azt várják az intézményektől, hogy valamennyi szakrendelő tegyen közzé szabad időpontokat, és mielőbb indulhassanak a közvetlen lakossági foglalások.

Elvárás, hogy a működési engedélyben jóváhagyott rendelési idő alatt legyen személyzet, továbbá az érintettek a rendelési időt valóban betegellátással töltsék.

A digitális előjegyzési rendszert folyamatosan bővítik. A szakember szerint céljuk az is, hogy a nagyobb önkormányzati, 200 szakorvosi óránál többet működő intézményekben is biztosítsanak a betegeknek a digitális előjegyzés lehetőségét. Jelenleg, 2024 májusában az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT, E-tér) már több mint 9 millió felajánlott időpont van. Ebből a lefoglalt időpontok száma még viszonylag kevés, de ez is eléri a 2,3 milliót. Szondi Zita szerint nagyon sok a szabadidőpont, az OKFŐ szakemberei folyamatosan vizsgálják, hogy ezek miért nem kelendőbbek.

A kormány azt szeretné, hogy a lakosság az úgynevezett Egészségablak applikációval használja az új rendszert. Ezt a térítésmentes alkalmazást az adataik szerint már csaknem 3 millióan töltötték le. Egy, a közelmúltban az IME szaklapban megjelent tanulmány szerint

a magyar páciensek valamivel több mint 8o százaléka ugyan internetezik, de a nagyvárosokon kívül élőknek még mindig nagy a lemaradásuk a digitális eszközök egészségügyi ellátásra való használatában.

Akinek bármi okból nem lesz lehetősége applikáción keresztül foglalni, az a továbbiak e-mailen, vagy telefonon is kérhet időpontot. Az utóbbi lehetőségek biztosítására központi call-centert hoznak létre, és az ott, dolgozók adnak időpontot, válaszolnak az e-mailekre.