Elmeállapotára hivatkozva próbálta megakadályozni Mága Zoltán öccsének az indulását Tiszebő fideszes polgármestere

Fidesz;Kúria;Mága Zoltán;Tiszabő;önkormányzati választás 2024;

2024-05-21 08:29:00

A Kúria azonban érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmet, így Novák Csaba jelöltsége véglegessé vált.

Tiszabő fideszes vezetése próbálta megakadályozni, hogy a június 9-ei önkormányzati választásra nyilvántartásba vegyék Novák Csaba független polgármesterjelöltet, az Orbán Viktor miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló Mága Zoltán hegedűművész öccsét – tudta meg a 24.hu.

A portál szerint Novák Csaba nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság annak ellenére utasította el, hogy leadta az induláshoz szükséges negyven érvényes ajánlást. A választási bizottság arra hivatkozott, hogy egy névtelen levél érkezett a testülethez, melyhez több orvosi igazolást is mellékeltek, és amelyben „súlyos állítások” szerepeltek.

A történtek miatt Novák Csaba – akit a névváltoztatása előtt Mága Csabának hívtak – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Választási Bizottságnál fellebbezett, mely neki adott igazat, és nyilvántartásba vette. A határozat alapján a jelöltséghez szükséges feltételek teljesítése esetén a választási bizottságnak nincs lehetősége egyéb körülmények értékelésére, a jelöltet nyilvántartásba kell venni.

Ezután azonban a község fideszes polgármestere, Bruna László kezdeményezett felülvizsgálati eljárást a Kúria előtt, amiben Novák nyilvántartásba vételének visszautasítását kérte. Mindezt a kormánypárti polgármester is a polgármesterjelölt egészségi állapotával indokolta, a Kúria előtt úgy érvelt,

az érintett mentális egészségügyi állapota a belátási képességének dokumentált korlátozottsága miatt nem teszi lehetővé, hogy nyilvántartásba vegyék.

A beadvány szerint amennyiben Novák büntethetőségét korlátozták az ellene folyó büntetőeljárások során a kóros elmeállapotára hivatkozva, úgy ez akadálya a nyilvántartásba vételének.

Novák ugyanakkor úgy véli, a felülvizsgálati kérelem abszurd módon feltételezésen alapul, egészségügyi adatai különleges adatnak minősülnek, melyek indokolatlan felhasználása, illetve megszerzése már önmagában jogszabálysértő, emellett passzív és aktív választójoggal is rendelkezik, és a bíróság nem korlátozta a cselekvőképességét, illetve büntetőbíróság soha nem alkalmazott vele szemben kényszergyógykezelést vagy az elmeállapotot érintő enyhítést.

A Kúria végül érdemi vizsgálat nélkül elutasította a fideszes polgármester kérelmét, mivel a csatolt meghatalmazásból nem derült ki, hogy azt a Fidesz-KDNP (mint kérelmező) képviseletére jogosult személy adta. Így véglegessé vált, hogy Novák Csaba polgármesterjelöltként indulhat az önkormányzati választáson.

A 24.hu megkereste Bruna Lászlót, aki közölte, ő nem kompetens az ügyben, noha ügyvédje elismerte a portálnak, hogy a polgármestertől kapta a meghatalmazást a kúriai eljárásra. Bruna emellett jelezte, hogy az idén már nem indul a választáson, és azt javasolta a 24.hu-nak, hogy az ügyben forduljon Bíró Zoltán alpolgármesterhez, aki a Fidesz jelöltje a polgármesteri posztra. Ő azonban közölte, annyit hallott, hogy valaki kifogással élt, de nem látott róla dokumentumot. Arra, hogy a párttársa kezdeményezte az eljárást, úgy reagált, „nem, nem hiszem, mi is csak hallottuk”. Azzal kapcsolatban, hogy ő is problémásnak tartja-e Novák Csaba jelöltségét, azt mondta, neki is voltak dolgai, ő is „volt a törvény előtt”. Elmondta, hogy együtt voltak érintettek az úgynevezett szocpolos csalássorozatban Bruna László polgármesterrel. Bruna a portálnak azt állította, felmentették az ügyben, Bíró pedig azt, hogy őt próbára bocsátották.

Az ügyben másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla tájékoztatásából kiderül, hogy 2018 novemberében Bruna Lászlót jogerősen 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, Bíró Zoltánt pedig egy év öt hónap börtönbüntetésre, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették. A próbaidő során Bíró pártfogói felügyelet alatt állt.

Novák Csaba jogi képviselője, Borbély Zoltán a 24.hu megkeresésére megerősítette, valaki valódi dokumentumokat juttatott el a helyi választási bizottságnak, több mint tíz évvel ezelőtti kezelőlapokat, amelyek különösen védett személyes adatok, és amelyekhez a kérelmező legálisan nem férhetett volna hozzá. Hozzátette, az iratok nem tartalmaznak olyat, hogy Novák belátási képessége korlátozott lenne. A „mentális egészségügyi állapot” kifejezés pedig – csakúgy mint az elsőfokú határozatban szereplő „súlyos állítások” – szerinte jogilag értelmezhetetlenek és valótlanok is. A jogász jelezte, feljelentést tettek a Jász-Nagykun- Szolnok megyei főügyészségen különleges adatra elkövetett személyes adattal visszaélés, hivatali visszaélés és választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt.

A teljes képhez tartozik, hogy a Szolnoki Törvényszék tájékoztatása alapján Novák Csabát hatodrendű vádlottként 2014-ben jogerősen két év, végrehajtásban öt évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt.