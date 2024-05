Kérdőíven faggatja az Orbán-kormány a tanárokat, mit gondolnak a szakszervezetekről

Juhász Dániel;

Az iskolai erőszakról és a függőségek kezeléséről szóló véleményük mellett a pedagógusok most azt is megoszthatják az Oktatási Hivatallal, mennyire elégedettek az érdekképviseletek munkájával. A PSZ és a PDSZ tiltakozik.

Egy ötfokú skálán mennyire képviselik a pedagógus szakszervezetek az Ön érdekeit? – egyebek mellett ez a kérdés is szerepel a kormány háttérintézménye, az Oktatási Hivatal (OH) által nemrég kiküldött, pedagógusoknak szóló online kérdőívben. Lapunkhoz eljutott az OH kísérőlevele is, amelyben azt írják, a kormány „elkötelezett az oktatás minőségének javításában”, ezért is kérik ki „időről időre” a pedagógusok, igazgatók, szülők véleményét.

A mostani felmérésben 15 kérdés szerepel, a pedagógusokat többek között a házi feladatok gyakoriságáról, a tanügyi adminisztrációval eltöltött időről, a tanórán kívüli foglalkozásokról, a digitális eszközök tanórai megjelenéséről, a szülőkkel való kapcsolattartásról is kérdezik. Több kérdés foglalkozik az iskolai erőszakkal is, arra kíváncsiak például, hogy előfordult-e az adott intézményben, a nevelőtestület felkészült-e a megelőzéshez, szükségesek-e továbbképzések.

Kérdezik a tanárokat arról is, szükségesnek tartják-e, hogy az iskola kiemelten foglalkozzon a függőségekkel. Itt három válaszlehetőség van: igen, ez az iskola feladata; ez az iskola és a szülők közös feladata; ez kizárólag a szülők feladata. Van egy olyan kérdés is, amelyben azt szeretnék megtudni, az adott iskolában a tanulók érintettek-e rendszeres alkoholfogyasztásban. Egyébként az összes kérdésnél előre megadott válaszlehetőségek vannak, arra nincs mód, hogy a pedagógus a saját szavaival fejtse ki véleményét.

– Nem tudjuk, hogy a kormány milyen alapon tesz fel kérdést a szakszervezetekről, ehhez semmi közük nincs.

Miért nem arról kérdeznek, hogy a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar hogyan képviseli a pedagógusok érdekeit?

– nyilatkozta lapunknak Totyik Tamás. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke szerint az is problémás, hogy miközben az OH anonimitásra hivatkozik, a kérdőív kitöltéséhez meg kell adni az iskola OM-azonosítóját és azt is be kell jelölni, a kitöltő melyik évfolyamon tanít, így szerinte bárkit könnyen be lehet azonosítani.

A PSZ elnöke rámutatott, a kormány rendszerint akkor küld ilyen kérdőíveket, amikor valamilyen változtatásokat tervez az oktatásban. Totyik Tamás úgy véli, a válaszokat fegyverként akarják használni a szakszervezetek ellen, ezért arra kéri a pedagógusokat, minél többen töltsék ki és álljanak ki az érdekképviseletek mellett. – Ellenkező esetben, ha csak a kormánnyal szimpatizáló tanárok válaszolnak a kérdőívre, olyan fals eredmény születhet, mely szerint a pedagógusok „többsége” negatívan vélekedik a szakszervezetekről – fogalmazott.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közleményben reagált, szerintük ez egy újabb nemzeti konzultációt idéző, manipulatív kérdőív, ami ellen tiltakoznak. A cél egyértelmű: a szakszervezeti „fészkek” felderítése mellett, a szakszervezetek súlytalanítása, lejáratása – írták. A PSZ-szel ellentétben viszont azt kérik, a pedagógusok ne töltsék ki a kérdőívet, ne adjanak alapot és lehetőséget arra, hogy „a helyi és országos munkavállalói érdekképviseletet és érdekvédelmet központi intézkedésekkel gyengítsék tovább”.