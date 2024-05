Reagált a Sándor-palota, az elnöki hivatal szerint Sulyok Tamás soha nem működött közre törvénybe ütköző szerződés megkötésében

M.A.;

Sándor-palota;földügyek;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Sulyok Tamás;

2024-05-22 16:30:00

Jogi lépéseket tesznek.

Sulyok Tamás köztársasági elnök több, mint 10 éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását, és ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el – így reagált a Sándor-palota arra, hogy – mint arról lapunk is beszámolt – szerdán sajtótájékoztatót tartott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listavezetője, valamint Kálmán Olga, a párt frakciószóvivője. Ezen dokumentumokat mutattak be, amelyekre hivatkozva köztörvényes bűnözőnek nevezték a köztársasági elnököt.

„Sulyok Tamásnak nincsen takargatnivalója. Törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre” – szögezte le a Sándor-palota. Az erről szóló közleményében az elnöki hivatal kiemelte, az államfő állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott, és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében.

„Az államfő a mesterségesen felkorbácsolt politikai hangulat ismeretében nem lepődik meg a személyét ért támadáson, egyúttal az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja. A rágalmazóval szemben a Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket”

– áll a közleményben.

Dobrev Klára a szerdai sajtótájékoztatón azt közölte, hogy Sulyok Tamás a földmaffia figurájaként, ügyvédként, törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben, pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek. Emellett hangsúlyozta, magyar föld törvényellenesen külföldiek kézbe adása mindig is bűncselekmény volt, de 2014-ben éppen az Orbán-kormány tette külön tényállássá a büntető törvénykönyvben ezt a magatartást. A DK EP-listavezetője lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, és bejelentette, hogy holnap elmennek az ügyészségre és leadják a bemutatott dokumentumokat.