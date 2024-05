66 gyereket bántalmaztak fizikailag és szexuálisan a pennsylvaniai fiatalkorúak börtönében

P. L.;

erőszak;szexuális erőszak;fiatalkorúak börtöne;

2024-05-22 18:44:00

Több per indult.

Összesen 66 gyerek szenvedett el fizikai és/vagy szexuális erőszakot a pennsylvaniai fiatalkorúak börtönében - derül ki négy kapcsolódó perből, amelyekről az AP News számolt be.

Az érintettek ma már felnőtt emberek. Jerome Block New York-i ügyvéd - akinek a cége elindította az új ügyeket és segíti a hasonló perek lefolytatását Illinoisban, Marylandben, New Jerseyben és Michigan államban is - azt mondta, a 66 személy állításai arra utalnak, hogy Pennsylvaniában leromlott a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszere.

„A fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer célja a rehabilitáció, az oktatás és a reform, hogy felkészítse őket arra, hogy egészséges, eredményes életet éljenek. (...) Ehelyett ezeket a férfiakat és nőket szexuális trauma érte gyerekként. Segítségre szorulva érkeztek ezekhez az intézményekhez. Ehelyett traumát okoztak nekik” - állította.

Az érintettekben közös, hogy 1989. november 26-a után születtek. Az ügyvéd elmondta, hogy a jogi csapata további száz olyan személyt is képvisel, akiket feltehetően hasonló módon bántalmaztak, de túl régen történt az esetük, amikor még a jogi keretek túlságosan szűkek voltak ahhoz, hogy fellépjenek a hasonló ügyekben. A szenátus republikánus képviselői korábban blokkolták az arra irányuló javaslatokat, amelyek a régebbi ügyek tárgyalására is lehetőséget biztosítanának.

A mostani felperesek közül 18 nemi erőszak és szexuális zaklatás miatt nyújtott be panaszt. További 15 személlyel kapcsolatban azt közölték, hogy „hosszú ideje ki vannak téve a kizsákmányolás, az erőszak és a féktelen szexuális zaklatás kultúrájának”, ezek egy részét őrök és más alkalmazottak követték el a büntetés-végrehajtási intézetekben.

A kereset szerint a szexuális zaklatás a nem megfelelő átvizsgálástól a nemi erőszakig terjedt. Olyan is előfordult, hogy a raboknak kiváltságokat adtak, vagy vontak meg tőlük azért, hogy szexre kényszerítsék őket.