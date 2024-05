Orbán Viktor: Nem volt egy kellemes beszélgetés Novák Katalinnal

Sz. Zs.;

Orbán Viktor;magyar kormány;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-23 17:13:00

Megittak egy kávét. Golyóálló mellényt nem hord, ott akar lenni Németországban magyar futballválogatott Európa-bajnoki meccsein, ami pedig Magyarország jövőjét illeti, ő látja azt, amit az emberek nem látnak.

Nyilvános szereplésein soha nem hordott és most sem hord golyóálló mellényt Orbán Viktor – derült ki a Blikk Talk csütörtöki adásából, amelynek a vendége a magyar miniszterelnök volt. A politikust nyilván a szlovák kollégája, Robert Fico elleni merénylet miatt kérdezték erről, válaszában pedig újra baloldali és háborúpárti jelzővel aposztrofálta háborúpárti. azt a férfit, aki május 15-én öt lövést adott le a szlovák kormányfőre a pozsonyi kormány nyitrabányai kihelyezett ülése előtt. Orbán Viktor hozzáfűzte, nem szemantikai, hanem „intellektuális” problémának tartja, hogy baloldali-e a merénylő vagy sem, Szerinte Szlovákiában a baloldali, szuverenista, békepárti kormány ellen progresszív, baloldali-liberális ellenzék áll – mondta erről.

Ami a Külgazdasági és Külügyminisztérium elleni orosz hackertámadásokat illeti, Orbán Viktor azt mondta, természetes az információszerzés ma már a kibertérből, elektronikus adatok szerzése, betörési kísérletek keletről, nyugatról, északról és délről, de ezekről mi nem beszélünk, ezekről a gyenge pontokról, inkább megpróbáljuk elfedni, elhárítani. – Abszolút biztonság nincs, de a polgárokkal, a hívekkel a politikusoknak találkoznia kell, én is odamegyek az emberekhez – mondta.

Orbán Viktor ezután azt kezdte el fejtegetni, hogy van egy európai és egy amerikai színtér, ahol a béke- és háborúpártiak harcolnak. Szlovákia például átlavírozta magát a háborúpártiból békepártivá. Az EP-választás után arra számít, hogy a békepártiak többen lesznek, ahogy az Európai Tanácsban is, mert úgy véli, a miniszterelnököknek a háborúhoz való hozzáállása meg fog változni.

Az orosz-ukrán háborúról azt mondta a kormányfő, hogy nem az a kérdés, hogy háború vagy béke, hanem az, hogy Ukrajna támogatása hogyan változik, s ez múlik a novemberi amerikai elnökválasztáson. – A béke ott kezdődik, hogy tűzszünet – emelte ki. Szerinte rég túl vagyunk, hogy két ország háborúzik, Ukrajna mögött a nyugati országok állnak, proxyháborút vívnak Oroszország ellen. Megismételte, hogy egy „igazi tárgyaláson” Oroszországnak és az Egyesült Államoknak kell rendeznie a konfliktust az orosz-ukrán tárgyalások mellett.

Varga Judittal méltánytalan volt a sors, de Novák Katalinnal nem

Ami az elnöki kegyelmi botrányt illeti, Orbán Viktor megerősítette, ő is a hírekből értesült arról, hogy a botrány miatt távozó Novák Katalin elnöki kegyelemben részesítette Kónya Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettesét Közlése szerint az kegyelni rendszerbe az Orbán-kormány nem szólhat bele. Novák Katalin jól döntött, amikor lemondott, mert hozott egy rossz döntést, amelyért vállalta a felelősséget. A botrány miatt a közéletből is távozó volt igazságügyi miniszter, Varga Judit helyzete más, ő csak egy 20-30 éves gyakorlatot követett az ellenjegyzéssel vele a sors méltánytalan volt. Novák Katalinnal nem volt az – jelentette ki a miniszterelnök Orbán Viktor elárulta, a lemondásuk óta Novák Katalinnal és Varga Judittal is beszélt. – Nem volt egy kellemes beszélgetés. Néhány órával azelőtt, hogy elhagyta volna a hivatalát, még megivott velem egy kávét – mesélte Novák Katalinról. Varga Judittal ezzel szemben gyakrabban találkozik, kíváncsi a véleményére és van olyan ügy, amelyben számít a szakértelmére is.

Varga Judit volt férjéről, Magyar Péterről Orbán Viktor viszont inkább nem is mondana semmit, mert nem ismeri, két mondatot, ha váltottak egyáltalán. Túlságosan reflektorfényben van – jegyezte meg a Tisza Párt alelnökéről, hozzáfűzve, az ő helyzetét a választókra bízza június 9-én. Miután ez tőlünk balra történik, ez ellenzéken belüli ügy.

Arra a kérdésre, hogy Medgyessy Péternek a 80. születésnapjára küldött egy karton bort , Orbán Viktor azt mondta, szereti megadni a tiszteletet. Felhozta Horn Gyula esetét, aki halála előtt beteg volt, akkor is megadta neki az orvosi segítséget, még ha ismert volt 1956-os szerepe, akkor is. Ha valaki megérte a 80 éves kort, és ha miniszterelnök volt, akkor a politikát félre kell tenni, a tiszteletet meg kell adni.

Bárki ellen van esélyünk

A miniszterelnök a közelgő futball Európa-bajnokságról is beszélt. Szerint ma már olyan labdarúgó válogatottunk van, amelyik bárki ellen akár eséllyel állhat ki, és ma már kicsi a különbség az európai válogatottak között. Ott akar lenni Németországban magyar válogatott Európa-bajnoki meccsein. Az olimpiát viszont inkább televízióban nézné, mert azt jobb ott követni.

Arra a kérdésre, hogy 26 évvel ezelőtt, az első miniszterelnöksége kezdetén arra gondolt-e, hogy Magyaraország ilyen lesz-e, mint ma, a kormányfő igennel válaszolt – Lehetett volna mindent jobban csinálni, de ha az épületeket, Budapest fejlődésé nézzük, vállalható nem csak a 26, hanem az elmúlt 36 év, még ha voltak is kacskaringók és vargabetűk. – Szerintem jó pályán vagyunk, az ország a Covid-járvány után felállt, majd a háború is derékba vágott bennünket, levitt minket a földre, jöttek a háborús árak, a háborús infláció, de azt is túléltük – mondta Orbán Viktor, aki végül a jövőt is előre vetítette: – Én látom, amit az emberek nem látnak, a terveink ülnek és jók. Látom, az előttünk lévő 2-3 évet, ami kivételesen jó időszak lesz. Ezt a jó időszakot a miniszterelnök az EP-, majd az amerikai elnökválasztás utánra teszi. – Van egy tervem: jól akarunk élni, gazdagok akarunk lenni – árulta el a nagy titkot a jövőről.