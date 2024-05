Karácsony Gergely üzent Rogán Antalnak: Sem megfélemlíteni, sem megtörni, sem levadászni nem tudnak

nepszava.hu;

Karácsony Gergely;ügyvéd;házkutatás;Rogán Antal;Nemzetbiztonsági Szakszolgálat;NAV;főtanácsadó;

2024-05-23 17:49:00

A főpolgármester szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter hadüzenetként a munkatársaira küldte a titkosszolgálatot és az adóhatóságot küldte az embereire.

Öt éve vadásznak rám, most ebben is szintet lépett Rogán Antal. A NAV emberei tegnap megint a jogi főtanácsadómnál és ügyvédemnél jártak, ma kora reggel pedig többeknek a magánlakásába rontottak be – írta csütörtöki Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányította Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szerdán azzal az ürüggyel, hogy adatokat és naplófájlokat akarnak szakértőként megvizsgálni, kollégája ügyvédi munkájához használt számítógépéről készített másolatot.

Hogy mit kerestek pontosan, nem tudni, de Budapest vezetője kiemelte: „Az elmúlt tizennégy év, a teljes Orbán-rezsim időszakában végzett ügyvédi tevékenységének iratait, köztük magánokiratokat, magánjogi ügyletek dokumentumait másolták le, semmibe véve a jogállam egyik fontos garanciáját, az ügyvédi titkot. Majd minden ellenzéki pártnak végzett szakértői- és jogi tevékenység dokumentumait másolták le, számtalan információszabadsági per, vagy éppen strasbourgi eljárás anyagait. Ezek közül Rogán Antalnak semmihez nincs köze.”

– Tudjuk, mert ebben élünk az Orbán-kormány alatt, hogy mi Rogánék terve az így megszerzett adatokkal. Átadják a propagandamédiának, hogy hazug és manipulatív lejárató kampányokat indíthassanak. Erre használják a nyomozó hatóságokat, az adóhatóságot és immár a titkosszolgálatokat is. És azt is jól tudjuk, kit akarnak így levadászni. Engem – írta Karácsony, aki felidézte, hogy az elmúlt években legalább 10 milliárd forintot költöttek a lejáratására, eredménytelenül, ezért most elküldték neki a hadüzenetet.

– Hogyha engem akarnak levadászni, akkor jöjjenek ide. Ne a kollégáimat vegzálják, legyen bátorsága Rogánnak ideküldeni az embereit. Ide hozzám, az én irodámba. Túrják fel azt, kutassanak itt, ne legyenek gyávák. Mutassák meg magukat, hadd lássa ország-világ és egész Budapest, hogy mire megy ki ez az aljas játék. Ha rám lőnek, akkor célozzanak is ide. De előtte nézzenek a szemembe – szögezte le Karácsony Gergely, aki szerint most már világos június 9-ei választás valódi tétje Budapesten, és meg is üzente: „Engem sem megfélemlíteni, sem megtörni, sem levadászni nem tudnak.”

Vetélytársainak is odaszúrta, hogy „aki Budapest vezetésére jelentkezik, azt kell legelőször tisztáznia: része akar lenni ennek a rendszernek, vagy szemben áll vele? Mert ez minden szakmai kérdést megelőz, hiszen ez erkölcsi kérdés, világos értékrend-választás kérdése.”