Karácsony Gergely 10-ből 7 pontot adna az elmúlt öt évére, és győznie kell, mert B terve nincs

A főpolgármester úgy véli, Vitézy Dávid a főpolgármesteri kampányból átment főpolgármester-helyettesi kampányba, a Fidesznek súlyos problémái vannak a mozgósítással, a mini-Dubaj pedig nettó lopás.

Karácsony Gergely nem zárkózik el attól, hogy Vitézy Dávidot felkérje főpolgármester-helyettesének, de ahhoz, hogy a csapata része legyen, szerinte a jelenleginél több alázatot kéne mutatnia – derül ki abból az interjúból, amelyet hétfőn adott a Telexnek a budapesti főpolgármester.

Karácsony Gergely úgy véli, Vitézy Dávid a „főpolgármesteri kampányból átment főpolgármester-helyettesi kampányba”, ami azért történt, mert az LMP és civilek jelöltje legalább listáról be akar kerülni a Fővárosi Közgyűlésbe. Hozzátette, mostanában már nem látja Vitézyben a szakértőt, csak a politikust, ez pedig szerinte azt jelenti, hogy „nagyon hamar lement kutyába”. „Ezt sajnálom, mert őt értékes embernek tartom, akinek a véleményére mindig adtam” – jelentette ki.

A főpolgármester arra számít, a Fidesznek egyharmada lesz majd a közgyűlésben, közben pedig reméli, hogy a Momentum is bejut. A Kutyapártról ugyancsak úgy véli, a város működőképességéért együtt tudnának működni. A Tisza Pártról annyit gondol, hogy

annak fővárosi listáján csak rossz jelöltek vannak, budapesti programot pedig még nem látott Magyar Péter alakulatától.

Karácsony Gergely egyébként 10-ből 7 pontot adna magának az elmúlt öt évére, de nem számolta össze, mennyi teljesült a 2019-es kampányígéreteiből. Szerinte ezek közt vannak olyanok is, amik több ciklusra szólnak, például a Városháza park felújítása vagy a rakpart gyalogosbarátabbá tétele. Azt állította, olyan programpont nincs, amit legalább el ne kezdtek volna megvalósítani, sőt, olyanokat is megcsináltak, amelyek benne sem voltak a programjában. Ilyennek nevezte például a hármas metró és a Blaha Lujza tér felújítását. Karácsony Gergely közölte, azzal a forgatókönyvvel nem számol, hogy nem nyeri meg a főpolgármester-választást, B terve egyáltalán nincs.

A politikai ambícióiról azt mondta, a következő öt évet mindenféleképpen főpolgármesterként csinálná végig, így biztos, hogy nem lesz miniszterelnök-jelölt 2026-ban.

Az interjúban Karácsony Gergely beszélt arról, hogy a Demokratikus Koalíció, az MSZP az ő pártja, a Párbeszéd szövetségéről sokkal korábban elkezdtek tárgyalni, mint hogy Magyar Péter feltűnt volna a politikában. Szerinte egy hárompólusú politikai tér fog kialakulni, abból pedig, hogy ellenzéki oldalon a két nagy tömb között mekkora a felmérésekben a különbség, hosszú távon nem következik semmi.

Elsősorban nem az én politikai szövetségemnek van oka aggódni. Ez le fog nullázni egy csomó politikai szereplőt

– mondta a Tisza Pártról. Bár most azt gondolják az emberek, hogy a Fideszt egy fideszes tudja leváltani, mert ő már ismeri őket, ő ebben nem hisz – jelezte, de azt elismerte, hogy kellenek új energiák. Magyar Péter feltűnése és sikere egyébként tetszik is neki, meg nem is, azon túl, hogy reményt adott a 2022-es választás után nagyon fásult és csalódott ellenzéki szavazóknak, rossznak tartja a Tisza Párt jelöltjeit a fővárosi önkormányzati választáson induló listán.

A 2022-es összefogásról Karácsony Gergelynek nem túl hízelgő a véleménye, utólag elárulta legalábbis, hogy azt érezte, ha megnyerik az akkori parlamenti választást, akkor nem tudja tűzbe tenni azért a kezét, hogy kormányozni is tudnak majd. És ez olyan messziről látszott rajtunk – fűzte hozzá.

A főpolgármester elmondta azt is, 50 százaléknál kisebb esélyt adna arra, hogy a mini-Dubaj meg fog épülni.

Az biztos, hogy én ezt egy végtelenül káros dolognak tartom, és nem csak önmagában ennek a teleknek a kapcsán, hanem annak kapcsán, hogy akkor legyártunk egy rossz protokollt, vagy rossz gyakorlatot arról, hogy mit csinálunk ezekkel a rozsdaövezetekkel

– hangsúlyozta. Azt, hogy egy ilyen értékes telket vagyonértékelés nélkül átadnak egy befektetőnek, és az egész elé húznak egy nemzetközi jogi intézményt, az államközi szerződést, „nettó lopásnak” nevezte, ami szerinte a hazaárulást súrolja. „És itt jön be, hogy hogyan lehet megfúrni” – fogalmazott.

Karácsony Gergely úgy véli, a Fidesznek súlyos problémái vannak a mozgósítással. „A Fidesz Európai Parlamenti választáson 50 százalék alatt nem nagyon szerepelt az elmúlt évtizedekben” – közölte, megjegyezve, szerinte „nem biztos, hogy 4-essel fog kezdődni ez az európai eredmény”. Budapesten pedig – folytatta – ha 30 százalékot hoznak, az már „nekik egy jó eredmény lesz".

Karácsony Gergely az interjúban mindemellett arról is beszélt,

az új fővárosi listás választási rendszer „kifejezetten LMP-s megrendelésnek tűnik”, abban például biztos, azt Ungár Péter lobbizta ki, hogy a belépési küszöböt is levigyék 5 százalékra, mert csak így van esélye az LMP-nek a fővárosban.

a jó Fidesz-nexust erősíti, hogy Vitézy Dávid kampánya a többszörösébe kerül az övének, Vitézy jelenléte pedig szerinte azért érte meg a Fidesznek, mert zavart akartak kelteni.

ennek ellenére szerinte a Fidesz Budapestet elveszettnek hiszi.