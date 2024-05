Csődben a napelemes kivitelezők, sok „nyertes” család is elbukhatja eddig kifizetett önrészeit

M. I.;

pályázat;csőd;napelem;kivitelező cégek;

2024-05-24 08:20:00

A kivitelező fizetésképtelensége esetén a már lekért előlegeket is a pályázón vasalják be.

A három éve meghirdetett állami napelempályázat máig kifizetetlen támogatásai miatt hazai napelemes kivitelezők tömegeit fenyegeti fizetésképtelenség – közölte a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ). De ennek nyomán sok „nyertes” család is elbukhatja eddig (a száz százalékosként hirdetett támogatási arány ellenére) kifizetett önrészeit, sőt a kivitelező fizetésképtelensége esetén a már lekért előlegeket is a pályázón vasalják be – tették hozzá.

Miközben a jelentkezéseket 2022. elejéig fogadták be, a 9278 komplex, vagyis napelemet és kapcsolódó fűtési rendszert is magába foglaló, hatályos támogatói okirattal rendelkező pályázat közül máig mindössze 7 darab zárult le elszámolással – idéz Szilágyi László MNNSZ-alelnök az illetékes Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) egy „nyertes” adatigénylésére kiadott, múlt pénteki leveléből.

De mind ez idáig a „csak” napelemre vágyó, közel 25 ezer megítélt, hatályos pályázatból is csupán 2557 pénzügyi rendezése zajlott le.

Közben egyre több támogatói okirat határideje is lejár. A leghosszabb ideje elbírálatlan, nem különleges előlegkérelem több mint másfél éve, az „egyszerűsített” eljárás szerint pedig közel egy éve vár a sorára.

A fő gondot az okozza, hogy, amiként az a közleményből kiderül, a kivitelezők a későbbi támogatások tudatában megelőlegezték a telepítendő rendszerek árát. Ugyanakkor az elszámolások bonyolultsága miatt máig nem jutottak hozzá pénzükhöz. Az iratok feltöltésére szolgáló online oldal hónapokig nem üzemelt, a lebonyolító túlterheltsége miatt a beérkezett anyagok feldolgozása további hónapokat vett igénybe, amelyek 95 százalékára később rendkívül bürokratikus hiánypótlásokat kértek – panaszolja az alelnök.

Bár az előleglehívások tavaly év elején beindultak, a záró kifizetések beragadása miatt a kivitelezők a már megkezdett beruházások döntő többségét nem tudták befejezni és döntő többségüknek nincs is erre több forrása

– teszi hozzá Szilágyi László. Az alelnök szerint a mai, napi 125 millió forintos kifizetési ütemmel a folyamat még évekig elhúzódhat. Ezt jogilag és gazdaságilag is kizártnak tartja, így a folyamat ugrásszerű gyorsítását indítványozzák.

A közlemény egyébként idézi a szaktárca levelét, melyben a KTM a felelősséget az uniós előírásokra hárítja, hozzátéve: a rugalmasabb és egyszerűbb magyar szabályokkal már 45 milliárd forintot utaltak az érintetteknek.

A téma – nem először és vélhetőleg nem is utoljára – a tegnapi kormányinfón is felmerült. Bár Gulyás Gergely, korábbi szavaival szemben, nem nevezte a lebonyolítást „szánalmasnak”, szintén úgy vélte, hogy az eset csak szabályerősítő kivétel. Vitályos Eszter kormányszóvivő ennek kapcsán utalt a jelenleg is futó új lakossági napelemes támogatási kiírásra, ami, mivel már nem uniós, hanem hazai költségvetési forrású, így reményei szerint a későbbi elszámolás is jóval egyszerűbb lesz. Az illetékes energiaügyi tárca tegnapi helyzetjelentése szerint a 76 milliárdos keretből eddig 50 milliárdnyi támogatást „ítéltek meg”.