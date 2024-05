Nem érte el a 30 millió forintot sem Magyar Péter Kossuth téri nagygyűlésének költsége

nepszava.hu;

Korábban a kormánypárti propagandasajtó százmilliós összeget, egy kisebb családi ház árát vizionálták, de a Tisza Párt által közzétett adatok szerint a keretből egy pesti garzonlakást sem lehet venni.

Nagy érdeklődés övezi rendezvényeink költség­vetését, ezért a transzpa­rencia jegyében nyilvánossá tesszük elsőként az április 6-i rendezvényünk költség­vetését – írta a Tisza Párt a honlapján a Magyar Péter által szervezett Kossuth téri nagygyűlésről, amelyen a becslések szerint százezernél is többen vehettek részt, és még a mellékutcák is zsúfoltak voltak. Mint az akkor még hivatalosan be sem jelentett párt oldalán olvasható végösszeg pontosan 28 253 927 forint lett, aminek nagy részét több mint 24 millió forintot a rendezvénytechnika vitte el, s a részletes kiadásokat is feltüntették.

Kiemelték, azért csak most közölték az adatokat, mert minden cég, amely részt vett a rendezvény lebonyolításában, 30 napos fizetési határidővel segítette a párt törekvéseit. – Ezeket a számlákat mostanra egytől egyig kiegyenlítettük, a közösségünk nagylelkű adományainak köszönhetően. A különböző gyanúsításokkal ellentétben mi nem fogadunk el külföldi finanszírozást, és nem kötünk háttérmegállapodásokat. Az április 6-i rendezvényt még a Legyél a változás Egyesület finanszírozta – tették hozzá.

Az elszámolás azért is érdekes, mert a kormánypárti Magyar Nemzet már jól ismert „Munkatársunktól” nevű szerzője szerint „egy kisebb budai családi ház árát költötték Magyar Péter hétvégi tüntetésére” címmel néhány nap múlva megjelent cikkében – a lap információira hivatkozva – azt írta, hogy megközelítőleg 121 millió forintba kerülhetett Magyar Péter múlt hétvégi tüntetése. Azt ugyan kérdésként vetette fel, hogy kik voltak a szervezők, de egy korábbi ellenzéki nagygyűlésre utalva sejttették, hogy meglehet, Soros György állhat Magyar mögött.