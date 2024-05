VSquare: Az Orbán-Hszi megállapodás szerint arcfelismerő szoftverrel működő térfigyelő kamerákat is telepíthetnek Magyarországra a kínaiak

nepszava.hu;

megállapodás;Orbán Viktor;térfigyelő kamerák;Hszi Csin-ping;arcfelismerő szoftver;

2024-05-23 20:40:00

Nem verték nagydobra.

Fejlett mesterséges intelligenciával, például arcfelismerő szoftverrel ellátott térfigyelő kamerákat is telepíthetnek Magyarországra a kínaiak, erről is megegyezhetett Orbán Viktor a május első felében idelátogató kínai elnökkel, írja a VSquare oknyomozó oldal legújabb hírlevele nyomán a Telex. Több, a kínai–magyar tárgyalásokra rálátó forrás szerint ezt a megállapodást, a kínai rendőrök magyarországi járőrözését érintő biztonsági megállapodással együtt nem verték nagydobra, mint ahogy tették a nyilvánosság előtt nagy sikerként reklámozott 18 szerződés esetében.

A portál szerint ugyan az elsődleges cél, hogy a kínai térfigyelő kamerák a kínai befektetéseket, intézményeket és azok munkatársait megfigyeljék, Peking szerint „akkor is bonyolíthatja Magyarország kapcsolatait a NATO-szövetségeseivel, ha olyan kínai technológiai vállalatok is szerepet vállalnak ezekben, amelyek a kínai hadsereghez vagy hírszerzéshez köthetők, és akár nyugati szankciók alatt is állnak”.

A magyar kormány a VSquare megkeresésére a rendőrséghez irányította az újságírókat, ahol a korábbról megismert választ adták: „a magyar rendőrökkel majd közösen járőröző kínai rendőrök nem vizsgálódhatnak és nem intézkedhetnek egyedül”. Csakhogy a megfigyelő-kamerákra és a mesterséges intelligenciás technológiára vonatkozó kérdésekre nem érkezett válasz.

Felidézték, hogy Kínának Szerbiával is van hasonló megállapodása, és az már korábban kiderült, hogy Szerbiában a járőrökön túl szorosabb megállapodást is kötöttek. Belgrádban 2019-től indult meg a kínai Huawei arcfelismerő kamerák telepítése. Hivatalosan ugyan az arcfelismerő funkciót nem használják, ehhez képest már az első évben felvetődött, hogy a hatóságok mégis bevetették ezt egy úttorlaszokkal megerősített tiltakozás résztvevői elleni eljárásban az azonosításhoz és a bírságok kiszabásához.