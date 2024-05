Frankón: Még hogy a fiatalokat nem érdekli a politika!

Frank Zsófia;

politika;média;youtube;fiatalok;

2024-05-24 06:30:00

Kenyeres Kristóf és Lovas Milán még csak gimnazista, mégis fajsúlyos hobbit választottak maguknak: politikáról, közéletről készítenek riportokat a Balzac nevű YouTube-csatornán. Videó.

Míg Kenyeres Kristófot kiskora óta érdekli a politika, szülei több tüntetésre is elvitték „nálunk ez norma volt”, addig Lovas Milánt a karmelitás diáktüntetés rántotta be a Balzacba. „Kimegy az ember egy ilyen tüntetésre, és azt látja, hogy könnygázt fújnak, tépik a gyerekek ruháját a rendőrök… Az ironikus, hogy épp ez keltette fel az érdeklődésemet.” – mondta a Népszavának adott videóinterjújában Lovas Milán.

Csatornájuk 2022 decemberében indult, mára 16 tagja van a Balzac csapatnak, mindenki annyit tesz bele, amit ideje és kedve enged. Noha csak videókat készítenek, mégis újságként hivatkoznak magukra, mert úgy vélik, így őket is komolyabban veszik. Nem utolsó sorban szüleik is arra kérték őket: hülyeséget ne publikáljanak. Ennek megfelelően videóikban függetlenként teszik fel a kérdéseiket, véleményük viszont van. Az oktatásról például nem túl jó. A tanárok alulfizetettsége mellett problémának látják a tananyag és a módszerek elavultságát is. A tanterv kapcsán például megjegyezték: „már a tanáraim is tudják, hogy amint kimegyek az iskolából, nem fogom tudni hasznosítani azt a tananyagot, amit leadtak.”

A Balzacnak sokan nyilatkoztak már, köztük Magyar Péter, Dobrev Klára, Kovács Gergely, de a Fidesz képviselőit egyszer sem sikerült lencsevégre kapni. „Azt tapasztaltuk, hogy nehéz bekerülni az ő rendezvényeikre, a legtöbbször nincsenek is bejelentve” – mondták a fiúk, akik azt azért elárulták lapunknak, Deutsch Tamást egyszer sikerült elcsípniük, de egy rosszul feltett kérdés miatt válasz helyett kioktatást kaptak.