Magyar Péter ott lesz az M1 vitáján a Várkert Bazárban, de megtartja a tüntetést is

nepszava.hu;

Várkert Bazár;vita;köztévé;kifogások;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-05-24 17:50:00

A Tisza Párt alelnöke felcsúti kisvasutazása után jelentette be, hogy aláírja a szervezők által kért nyilatkozatot, de ahhoz csatol egy listát arról, hogy ő miről fog még beszélni a megszabottakon túl.

Ott leszek a vitán, és elküldöm azt a kifogáslistát, amelyben jelzem, hogy én arról fogok beszélni, ami a magyar embereket érdekli – jelentette ki Magyar Péter a Telex beszámolója szerint újságírói kérdésre országjárásának felcsúti állomásán. Péntek estig kaptak határidőt, hogy aláírják a nyilatkozatot a vitáról.

A Tisza Párt alelnöke egyébként egészen nevetségesnek tartja a Gulyáságyú Média videója szerint, hogy minden listavezető jelölt hét percet kap a programja bemutatására, majd egy percben reagálhat a többiek által elmondottakra. Szerinte ez azért van, mert „Deutsch Tamás is fél, a Fidesz is fél, a közmédia vezetői is félnek”.

Magyar szerint diktátum az, amit a közmédia akar, fel is hívta az ellenzéki pártok vezetőit, hogy „ne hagyják” ezt. Már annak is örül, hogy rákényszerítették a köztelevíziót egy ilyen élő műsorra, de szerinte az ellenzéki pártok bizonyították, hogy a rendszer részei azzal, hogy elfogadták a játékszabályokat. Mint hozzátette, ha nem engedik beszélni, vagy kizárják a vitából, akkor látni fogja mindenki, „hol tart a magyar közmédia”. Mindenesetre a Várkert Bazár elé szervezett tüntetést megtartják.