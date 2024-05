Brutálisan megvertek egy 13 éves fiút osztálytársai Nagykónyiban

nepszava.hu;

2024-05-24 20:30:00

A fiú kórházba került, a rendőrség garázdaság miatt nyomoz.

Megdöbbentő támadás történt a tolnai Nagykónyiban a Tamási Lajos Általános Iskolában csütörtök reggel, amikor többen is megverték a tanteremben 13 éves diáktársukat – számolt be az RTL Híradó az esetről, amelyről valamelyik gyerek videófelvételt is készített. A területileg illetékes Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a bántalmazott fiú „kisebb sérüléseket szenvedett” és ők úgy értesültek, hogy csak pénteken került kórházba.

A kisebb sérüléseknek némileg ellentmond a tanítás kezdete előtt készült felvétel, amelyen először kétségbeesett kiabálás hallatszik az egyik tanteremből, majd a kamera azt mutatja, hogy az első padsorban az ablak mellett egy fiú ököllel üt egy másikat, többször egymás után. Amikor áldozata kiszabadul a kezei közül és felegyenesedik, akkor is megüti, de nincs vége, s még négyen csatlakoznak a támadóhoz és ők is megverik a fiút. Bár tisztán nem lehet hallani, úgy tűnik, folyamatosan könyörög, hogy ne bántsák.

Az ügyben a bántalmazott fiú szülei tettek feljelentést, a rendőrség garázdaság gyanújával nyomoz, a rendőrök pénteken folyamatosan hallgatták ki a diákokat.

Az egyelőre nem világos, hogy a bántalmazás, amely testének több pontján is érte, valójában milyen sérüléseket okozott az áldozatnak. A fiú védelmét első helyre sorolta a riportban megszólaló Jármi Éva pedagógiai szakpszichológus. Szerinte a megvert kisfiúnak a családja mellett az lehet a legnagyobb segítség, ha az osztálytársaitól is megkapja a támogatást.

A szakembert, miután maga is megnézte a felvételt, az döbbentette meg leginkább, hogy amikor már úgy tűnt, lezajlott az incidens, akkor jött még egy gyerek, és megint egy. Nem egyszerre támadták meg a kisfiút, hanem egymás után sokan. Tapasztalata szerint a hasonló kortársbántalmazások valóban az ilyen korú, 12-14 év közötti fiú kiskamaszoknál fordulnak elő legtöbbször.