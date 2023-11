P. L.;

2023-11-16 10:29:00

Hajuk felgyújtásával, fegyveres bántalmazással fenyegették a 13-14 éves gyerekeket iskolatársaik

Új részletek derültek ki a Budapest XVI. kerületében iskolatársaikat bántalmazó banda ügyében.

Tegnap lapunk is beszámolt arról, hogy szülők tettek feljelentést a rendőrségen, mert durván megalázták és bántalmazták az általános iskolás gyerekeiket az iskolatársaik Budapesten, a XVI. kerületben. A 13–14 éves gyermekeket közterületen bántalmazták, letérdeltették, gázpisztollyal fenyegették, a bántalmazó iskolatársak pedig a cselekményeik egy részéről mobiltelefonnal felvételt is készítettek.

A BRFK akkor azt is közölte, hogy a rendőrök azonosították az egyik elkövetőt, egy 13 éves fiút, aki a bántalmazott gyerekek iskolatársa. Az elkövetéshez használt gázpisztolyt, valamint a felvételek készítéséhez feltehetően használt mobiltelefont lefoglalták. A 24.hu értesülései szerint a rendőrök elfogtak egy másik 13 éves elkövetőt is, és ahogy a társánál korábban, úgy nála is házkutatást tartottak szerda délelőtt.

Mind az áldozatok, mind az elkövetők zöme a Centenáriumi Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola diákja. Az egyik szülő részletesen beszámolt a 24.hu-nak a történtekről:

Az édesanya ezt követően levélváltásba kezdett a többi szülővel, ekkor derült ki, hogy nem egyedi az eset. Az osztálytársak közül volt olyan gyerek, akit azzal fenyegettek meg, hogy kiviszik a patakpartra és fegyverrel fogják bántalmazni. Olyan is akadt, akit megszégyenítő pózban, felismerhetően raktak ki az elkövetők az Instagramra.

Az elkövetők többsége még 14 éves sincs. A banda egy 13 éves, gázpisztollyal rendelkező fiú köré összpontosult, hozzá csapódtak a többiek, akik között több, jól szituált gyerek is van. Az édesanya elmondta azt is, hogy az érintett iskoláktól és pedagógusoktól az eset nyilvánosságra kerülése után minden segítséget megkaptak, az elkövetésbe bevont gyerekek pedig bocsánatot kértek a megalázott társaiktól.

A BRFK a 24.hu-t arról tájékoztatta: „A rendőrök eddig két elkövetőt azonosítottak, az elkövetéshez használt gáz- és riasztópisztolyt, valamint mobiltelefont lefoglalták. A nyomozóhatóságnak az eljárásban érintett négy sértett egyikének vonatkozásában sincs adata nyolc napon túl gyógyuló sérülésről, illetve önkárosító gyermekről sem merült fel információ, arról bejelentés eddig nem érkezett.”