Pert nyert Komjáthi Imre, az állami szerencsejátékcégnek ki kell adnia a dokumentumokat arról, kit miért támogat

2024-05-24 21:25:00

Rogán-Gaál Cecíliától Novák Katalinon és Pataki Attilán át Tóth Gabiig.

Minden dokumentumot, a támogatási szabályzatokat és a döntéselőkészítő tanácsadó testület javaslatait is ki kell adnia a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-nek – jelentette be Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke, hogy elsőfokon pert nyert állami szerencsejáték-szervező , a Szerencsejáték Zrt. támogatásainak elosztásával megbízott cég ellen.

A politikus emlékeztetett, hogy a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. csaknem tíz éve átláthatatlanul támogat NER-közeli szereplőket. Az elmúlt néhány év alatt százmilliós nagyságrendű összeget kapott az ismert NER-feleség, Rogán-Gaál Cecília is, aki a fitnessrendezvényére költhette a közpénzt, 2023 novemberében jutott a Fidesz-közeli Kommentár Alapítványnak, 2024 elején pedig az akkor még posztján lévő köztársasági elnök, Novák Katalin alapítványának, de hullott némi pénzeső olyan „udvari zenészekre” is, mint az Ismerős Arcok, Pataki Attila, nem is beszélve arról a cégről, amelyik Tóth Gabi koncertjeit szervezi – sorolta az MSZP társelnöke. Komjáthi Imre hangsúlyozta, a bíróság mindenben neki adott igazat, a Rogán Antal felügyelete alatt működő állami cégnek ki kell adnia a dokumentumokat. – Remélhetőleg látni fogjuk azt is, mire kértek és mire kaptak pénzt a nyertesek – fűzte hozzá.