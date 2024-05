„Végre kezdünk összefogni, ez jelenti a legtöbbet, elfáradtam abban, hogy a szomszéd lovát is utálni kell, ha másra szavaz”

Frank Zsófia;

2024-05-24 21:00:00

Szimbolikus helyszíneken folytatódott Magyar Péter országjárása, Felcsúton és Bicskén is sok fiatal és Fideszből kiábrándult szimpatizánsa fogadta.

– Nézd meg mit művel! Végre kezdünk összefogni, összetartani. Nekem ez jelenti a legtöbbet, mert elfáradtam abban, hogy a szomszéd lovát is utálni kell, ha másra szavaz – mondta lelkesen egy középkorú nő Magyar Péter országjárásának felcsúti állomásán.

A tömeg nagysága ezúttal elmaradt a szokásostól, bár így is több százan gyűltek össze a településen, amely szimbolikus kampányhelyszín, hiszen ez Orbán Viktor kormányfő és dúsgazdaggá tett barátja, Mészáros Lőrinc faluja. Lobogtak a magyar zászlók, az embereket az sem zavarta, hogy csúszással indult a program, mindenki türelmesen várta, hogy a főszereplő, Magyar Péter is megérkezzen. Sokan jöttek más településekről, volt aki Székesfehérvárról, Abonyból érkezett, de többen Budapestről vonatoztak, vagy autóztak idáig. A színpadot ezúttal is a védjeggyé vált piros, fehér, zöldre festett kisteherautó jelentette, amit az Orbán Viktorék háza elé épített Pancho Arénától a Vál-völgyi kisvasúthoz vezető úton keresztbe parkoltak le.

A tömegben – mint kiderült – több egykori fideszes szavazó is álldogált: egy asszony arról beszélt, évek óta vár arra, hogy végre jöjjön valaki, aki alternatívát jelenthet számára.

– Húsz évig a Fideszre szavaztam, én ebben nőttem fel, katolikusok a szüleim, katolikus iskolába is jártam.

Ugyanakkor kritikus is voltam a kormánnyal, tudtam a korrupciós ügyekről, Orbán lánya, Ráhel és Mészáros Lőrinc gazdagodása például nagyon zavart.

De baloldali pártra akkor sem szavaztam volna, ha a fene fenét is eszik. Magyar Péter az első olyan politikus, aki számomra elfogadható – mondta egy szuszra.

„Igazságot Magyarországnak!” – indította beszédét Magyar Péter, aki egy kis felvezetés után, tartva eddigi szokását, helyi ügyekről beszélt, többek között arról, hogy a 2004-ben alapított Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány húsz év alatt 53 milliárd forintot kapott „a magyar adófizetők pénzéből.” Beszéde végeztével a politikus a szimpatizánsokkal közösen indult a Tisza Párt által egy körre kibérelt felcsúti kisvasúthoz. Közben egy Tisza-párti önkéntes, aki két napja csatlakozott Magyar Péterékhez, így mesélt döntéséről: – Nem vagyok rajongó, nem vagyok fan, de van három gyerekem, és vállalkozóként KATA-s voltam.

A családomnak azt szoktam mondani, nem szeretnék Skype-nagyi lenni, szeretném, ha az unokáim itt nőnének fel, ha a fiam hazajönne Hollandiából, ahol tanul. Én ezért vagyok itt, ezért segítek.

A vonatra leginkább a sajtó képviselői és a Talpra Magyarok Közösségének néhány tagja fért fel. Az első megállónál, Felcsúton, Magyar Péter leszállt a vonatról, és az egyik vagonra kifeszített „Szocialista Szellem Vasútja” feliratú Bástya elvtárs képével ellátott molinó alatt röviden a Tanú című film egy jelenetét emlegette, kissé átvariálva mondta:

„A magyar narancs kicsit sárga, kicsit savanyú és már nem is a miénk.”

Magyar Péter következő állomása Bicskére vezettet, ami szintén szimbolikus helyszín, hiszen itt található az a gyermekotthon, ahol V. János több gyereket szexuálisan molesztált, ennek eltussolásában pedig az a helyettese, K. Endre próbált segíteni neki, aki végül kegyelmet kapott a fideszes államfőtől Novák Katalintól. Magyar Péter színre lépése is a kegyelmi ügyhöz kapcsolódik, e kapcsán kritizálta először a kormányt. Bicskei beszédében hangsúlyos szerepet is kaptak a kegyelmi ügyköz kapcsolódó események. „Ami itt történt arra nincsenek szavak” – mondta, majd hozzátette, még mindig senki nem kért bocsánatot az áldozatoktól.

Egy fiatal hölgy, aki maga is bicskei, arról beszélt, épp ez hiányzott neki is, az, hogy bocsánatot kérjenek az áldozatoktól.

„Számorra rengeteget jelentett Magyar Péter kiállása, hogy beszél erről, és többször is bocsánatot kért. Azóta figyelek rá, tehát az első perctől kezdve.”

A bicskei kampányrendezvényen is sok volt a fiatal. Egyikük így fogalmazott: – 16 éves vagyok, de ha szavazhatnék, rá szavaznék. Két beszédét hallottam már az interneten, most azért jöttem, hogy személyesen is meghallgassam. Tudom, hogy nem szereti ezt a jelzőt, de én is a megváltót látom benne.