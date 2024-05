Orbán Viktor: Nincs elég fehér keresztény ember Európában, mert a világháborúkban sokat meggyilkoltak

P. L.;

Lázár János pedig Magyarország leghülyébb polgármesterének nevezte Márki-Zay Pétert, néhány pillanattal azután, hogy kezet fogott vele.

Mint beszámoltunk róla, Hódmezővásárhelyen folytatta szupertitkos kampánykörútját Orbán Viktor, de a gépezetbe így is csúszott egy kis homokszem, ugyanis Márki-Zay Péter polgármester értesült a kormányfő érkezéséről és oda is ment hozzá. Ezért a miniszterelnök azonnal el is pucolt előle, még a szemkontaktust is kerülte, amikor Márki-Zay kezet akart fogni vele.

Helyette kezet fogott a polgármesterrel Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki át is vette Orbán Viktor helyett azt a mappát, amit az ellenzéki polgármester neki szánt. Lázár itt még kifejezetten mézesmázos stílust tanúsított, aztán mihelyt megkezdte beszédét az egybegyűlt fideszesek előtt, a Telex beszámolója alapján egészen más hangnemre váltott: a cél szerinte „megszüntetni azt a szégyent, hogy Hódmezővásárhelynek van a leghülyébb polgármestere Magyarországon”.

Lázár János állítása szerint nem szoktak lehetőséget kapni arra, hogy gyűlést tartsanak Hódmezővásárhelyen, ezért kellett most egy helyi lakos belső udvarába menniük. „Vidéki emberként az országos politikába, fideszesként pedig a hódmezővásárhelyi városházára vezet nehéz és rögös út” - vélekedett.

A miniszter ezt követően köszöntötte a Fidesz hódmezővásárhelyi jelöltjét, Grezsa Istvánt, aki már 2019-ben is próbálkozott, de masszív 15 százalékkal kikapott Márki-Zay Pétertől. Ennek ellenére most úgy látja, június 9-én „tudnak és fognak is győzni”. Márki-Zayra utalva azt magyarázta, hogy sem miniszterelnök, sem „politikai futóbolond” nem akar lenni, majd Magyar Péter is megkapta a magáét, mondván, „a második messiás Péter elballagott az egyes számú messiás Péter mellett”. Az, hogy a fideszes politikus amúgy mégis mit akar kezdeni Hódmezővásárhellyel, nem derült ki a cikkből.

Grezsa István után következett Orbán Viktor beszéde, aki természetesen a háborús pszichózist szította. Először is a újra a háborúra fogta, hogy Magyarországon olyan magasak az árak, majd rátért arra, hogy az emberéletek után mindez persze másodlagos. „Az első világháborúban Hódmezővásárhely nagyon sok vért adott, és a másodikban is adott bőven” – magyarázta a kormányfő, majd arról beszélt, nincs elég fehér keresztény ember Európában, és ez azzal magyarázható, hogy a világháborúkban halomra lőtték őket. – Az ő gyermekeik, unokáik hiányoznak, ezért nincs elég ember, légüres tér van, ezért jönnek a bevándorlók - fejtegette. – Elzavarjuk azokat az európai vezetőket, akik megmondják nekünk, hogy kikkel éljünk együtt – jelentette ki magabiztosan a Márki-Zay Péter elől még szinte futólépésben menekülő kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta a hagyományos családmodell fontosságát is, nem mondhatják meg, hogyan éljünk Magyarországon – szögezte le immár sokadjára. – Ez nem lokalizált, hanem terjedő elmebaj – jelentette ki, majd megosztott egy rémtörténetet, miszerint hallott olyan európai iskoláról, ahol kötelező fordított napot tartanak, a fiúk lányoknak öltöznek, a lányok pedig fiúknak.

A miniszterelnök megismételte, mint hogy ezen a választáson dől el a háború és a béke kérdése. Ehhez képest a cél szerinte most nem az, hogy meggyőzzék a bizonytalanokat. Az EP-választásnak szerinte az lesz a győztese, aki a saját hívei közül mozgat meg minél több embert.

A nyilvánosságot látványosan kerülő Orbán Viktor elviekben országjárást tart ezekben a hetekben, de mint arról több ízben beszámoltunk, ezekről az eseményekről jellemzően csak utólag értesítik a sajtót, így a részvétel a kampányrendezvényeken is csak azoknak adatik meg, akik erről valamilyen nem nyilvános fórumon keresztül tudomást szereznek.