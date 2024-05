Kizsákmányolt értékteremtés: rengeteget dolgoznak a nők, de így is ők viselik a legtöbb felelősséget a fizetetlen háztartási és gondozási munkáért

Krausz Viktória;

láthatatlan munka;

2024-05-27 17:56:00

Ha beleszámítanák a GDP-be, huszonöt, azaz 25 százalékkal lenne magasabb.

Jelenleg az országban körülbelül 300 ezer potenciális munkavállaló van a KSH adatai szerint. A mostani gazdasági helyzetben kiemelt szükség van arra, hogy ők, azaz a kisgyermeket nevelő anyák vissza tudjanak kerülni a munka világába, áll mindez a Jobtain anyák napjára készített, országos kutatásában.

Amíg a szülési szabadságra menetel általában zökkenőmentes, a visszatérés már sokkal komolyabb gondokat okoz. Nem véletlen, hogy a 25-49 éves, három vagy többgyermekes anyák csupán 66 százaléka dolgozik, de az egy és két gyermekesek munkába visszakerülése is nagyon nehéz. A Jobtain kutatásából kiderül: az édesanyák általában a gyermek kétéves kora körül és többnyire anyagi okok miatt mennek vissza dolgozni. Ám ezt sokan kényszerként élik meg, félnek, hogy nem tudnak egyszerre megfelelni a munkahelyi és a családi elvárásoknak: a munkaadók azonos követelményeket támasztanak velük szemben, mint a gyermekvállalás előtt, de ezt lehetetlen teljesíteni, pláne segítség nélkül vagy egyedülálló anyaként. Ugyanakkor sokan nem tekintik teljes értékű munkavállalónak az anyákat, és esetenként ők sem magukat – a gyermekgondozási feladatok és a szinte csak rájuk háruló láthatatlan munka miatt.

A láthatatlan munkáról sokan csak akkor vesznek tudomást, ha nincs elvégezve. Ha nagy a kupi a lakásban, ha óriássá nőttek a porcicák, ha üres a hűtő, ha nincs mit felvenni, ha nincs befizetve a délutáni edzés. A munka része a gyereknevelés minden szegmense, az idős, beteg szülők, rokonok gondozása, a családtagok, barátok érzelmi támogatása, minden program és teendő észben tartása, a bájcsevej a szomszédnénivel és az önkéntes munka is. Ezekért nem hogy fizetés, de még gyakran köszönet sem jár. A KSH adatai szerint

ha ezt a tevékenységmennyiséget beemelnénk a hazai össztermékbe, akkor a GDP 25 százalékkal lenne magasabb.

A legutóbbi, 2017-es KSH-s időmérleg adatai szerint 2009-2010-ben (ekkor készült utoljára átfogó kutatás ebben a témában, a friss adatfelvétel idén április és jövő április között készül, de lényegi változás szakértők szerint nem várható) egy nő átlagosan napi 183 percet fordított az otthoni teendőkre, ez 1986-87-ben 208 perc volt. A férfiak az elmúlt években már 78 percet töltöttek otthoni teendőkkel, 1987-ben csupán 62-őt. A gyerekekkel pedig 18 percet foglalkoznak a férfiak, a nők 41-et. Szembetűnő változás, hogy manapság a férfiak átlagosan kétszer annyi időt töltenek főzéssel, mint 30 éve: már csaknem minden második férfi (43 százalék) főz otthon. Egy átlagos magyar nő napi 4,15 órát tölt láthatatlan munkával, míg egy átlagos férfi 1,9 órát.

Hiába a már elterjedt kétkeresős családtípus, a házimunka és a gyereknevelés még mindig a nők feladata – fizetett munkájuk előtt, után vagy helyett.

Ugyanis sokszor a fizetetlen munka a fizetett rovására megy: gyakori, hogy épp a háztartási és családi teendők miatt nem tudnak a nők teljes állást vállalni. Erre világított rá Nógrádi Noá nőjogi szakértő. „Sajnos a társadalmi berendezkedésünk nem olyan, hogy munka mellett könnyen lehessen a családi életet is menedzselni: például nincs elég bölcsődei férőhely, és a bölcsődei, óvodai, iskolai időbeosztások ütköznek a munkaidővel. Sok állásinterjún megkérdezik – jogtalanul –, hogy a nő tervez-e családot, a munkaadók nem akarnak számolni a láthatatlan munkával, pedig jobb lenne, ha mindenkiről azt feltételeznék, hogy a munkahelyen kívül is vannak feladatai”. Nógrádi Noá ennek ellenére optimista, mert a Covid-járány után sok helyen megmaradt a rugalmasabb időbeosztás és a home office, ami szerinte a középosztály-belieknek hozhat pozitív változást, lehetőséget adva a fizetett és a nem fizetett munka összeegyeztetésében. Illetve számos technológiai eszköz is segíti a házi munkát – persze nem mindenki engedheti meg magának ezeket, ahogyan a takarítónőt sem.

Az otthon maradó szülő értéke 2024-ben A Beike Technology idei kutatásában összegezte, hogy az otthon maradt anyák a világ különböző városaiban összesen mennyibe kerülnének, ha a láthatatlan munkáért fizetést kapnának. Ez Magyarországon két gyermekes család esetében 1326 eurót (500 ezer forintot) tesz ki, míg a lista első helyén lévő Zürichben, 5390 eurót (kétmillió forintot). A kutatásból az is kiderül hogy kilenc teljes munkanapot tölt láthatatlan munkával havonta egy átlag kétgyerekes magyar nő.

„Generációk sora vette magától értetődőnek, hogy az élet alapvető teendőit (házimunka, gyereknevelés, beteg gyerek és beteg, idős szülők ellátása) a nők grátisz elvégzik; szépen, csöndben megoldják. Örömteli, hogy végre erről az egyenlőtlen alapbeállítódásról már sokkal több szó esik, kimondható, hogy ez egy olyan problémakör, amin változtatni kell, és már sok férfi is felismeri ennek az igazságtalanságát. Előremutató az is, hogy sok férfi nem babysitterje akar lenni a gyerekének, hanem teljes értékű apja” – magyarázta Nógrádi Noá. Ugyanakkor az érzelmi munka terén (például lélekápolás) nagy az elmaradás férfiak és nők között. „Jó volna, ha a férfiak felelősséget vállalnának a saját érzelmi jóllétükért, és törődnének a partnerük lelki egészségével is” – tette hozzá.

Üdvözítő lenne, ha a láthatatlan vagy gondoskodási munkák szempontjából nem az lenne a férfiasság alapértéke,

hogy ezekben nem vesz részt, gyakorlatilag nincs jelen a családban, mondván, ő hozza haza a több pénzt - hangsúlyozta Gregor Anikó szociológus. Az ELTE egyetemi docense is kitért arra is, hogy az egyénen és a közpolitikán is sok múlik, hogy a magyar társadalom milyen alapon szervezi a gondoskodási feladatokat. Itthon a nőkre hárítják ennek túlnyomó részét, ez a legkonzervatívabb munkaszervezés. De mindez társadalmi osztálykérdéssé is válik: akik gazdagabbak, jobbak a kapcsolataik, meg tudják szervezni, hogy a »saját nőiket felszabadítsák« ezen teendők egy része alól, azaz jön a nagymama vagy a megfizetett bejárónő, babysitter, takarítónő. Persze akkor is nő végzi el ezeket a feladatokat, tehát a munkamegosztás nem kérdőjeleződik meg. Minél nyugatabbra megyünk, annál inkább keleti munkaerő végzi a láthatatlan munkát, azaz a kelet-európai munkaerő szabadítja fel a nyugat-európai nőket. Olyan egységes, igazságosan megszervezett gondoskodási programra lenne szükség, amely nem a keleti és a déli országok kizsákmányolásával jár” – magyarázta Gregor Anikó.