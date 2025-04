The Call of Duty, avagy lélekölő harc a házimunka, fizetés nem jár érte, de valakinek el kell végezni, legyen hát a nők kötelessége?

Benczúr Emese képzőművész pár szavas, társadalmi vagy filozofikus szövegeket ír ki galériák és épületek falaira, és korántsem mindegy, hogy milyen tárgyakból, anyagokból építi fel azokat. Legújabb, The Call of Duty (Szólít a kötelesség) című kiállításán például a láthatatlan háztartási munkáról fogalmaz meg kérdéseket, melyeket színes, csillogó szivacsokkal, mintás bevásárlószatyrokkal és partvisfejekkel jelenít meg, miközben a cím óhatatlanul felidézi bennünk a népszerű akció-videójátékot is.