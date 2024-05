Egyre veszélyesebbek a légköri turbulenciák a repülőgépekre

Varga Péter;

klímaváltozás;turbulencia;

2024-05-28 12:15:00

Az utóbbi napokban két olyan sérüléses repülőgép-baleset is történt, amelyet légörvények okoztak. Nem véletlenül, a klímaváltozás ezeket a jelenségeket is gyakoribbá, erősebbé teszi.

Legutóbb vasárnap a Qatar Airways Dohából Dublinba tartó QR017-es járata került turbulenciába Törökország felett, hat utas és a legénység hat tagja sérült meg, nyolc embert kórházba kellett szállítani az ír fővárosban való landolás után. Múlt kedden már történt hasonló, akkor a Singapore Airlines SQ321-es járata, amely Londonból Szingapúrba tartott, került komoly turbulenciába, emiatt Bankokban kényszerleszállást kellett végrehajtania. A bekötetlen utasok itt is megsérültek, egy 73 éves brit férfi meghalt, bár nem közvetlenül a baleset, hanem szívprobléma következtében.

Turbulenciába akkor kerül a repülőgép, amikor két különböző sebességgel mozgó légáramlaton száll keresztül. Kisebb vagy közepes turbulenciák esetében az utasok nekifeszülnek a biztonsági övüknek, kisebb tárgyak elrepülhetnek. Súlyos esetben az emberek is kieshetnek ülésükből, ha nincsenek bekötve, komoly, akár halálos sérüléseket is szenvedhetnek.

Az USA-ban 65 ezer enyhébb eset történik évente, a komolyabbak száma 5500, és ezek a számok folyamatosan emelkednek. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület szerint több milliónyi repülés során 2009 és 2023 között 185 súlyos sérülést okoztak. Azokat számítják ide, amelyek legalább két napos kórházi kezelést igényelnek, belső szerveket érintenek, továbbbá a csonttöréseket, a súlyos vérzéseket, és azokat, amelyek során izmok, inak, idegek károsodnak. “A haláleseteket legtöbbször fejsérülések vagy szívrohamok okozzák, akik azonban bekötik magukat a magasban is biztonságban vannak. Ezek a nagy gépek kellően erősek, nem fognak szétesni vagy lezuhanni, ha turbulenciába kerülnek” - mondta Larry Cornman, az amerikai nemzeti atmoszférakutató-központ orvosa, projekt-tudósa a CNBC-nek.

A szingapúri járat legvalószínűbben tisztalevegő-turbulenciába került (felhők nélküli, tiszta időjárási körülmények között fordul elő), ami a legveszélyesebb, mert láthatatlan és műszerekkel sem felderíthető, és éppen ezek azok, amelyeknek a száma a klímaváltozás miatt növekszik. A Geofizikai Kutatások Lapjában megjelent tanulmány szerint 1979 és 2020 között az Atlanti-óceán északi része fölött - ez a világ egyik legforgalmasabb repülési útvonala - a súlyos turbulenciák teljes éves időtartama 55 százalékkal nőtt. Az ok a szélsebesség változása, ami sok esetben a légi utakon a középmagasságban történik. “A kutatás szerint a globális felmelegedés ingadozásokat okoz az északi féltekén nyugatról keletre gyorsan körbehaladó légáramlatban” - magyarázta Mark Prosser, a Readingi Egyetem tudósa, a tanulmány társszerzője. Az áramlatot az északi rész hidegebb és a déli rész melegebb levegője közötti hőmérséklet különbség hajtja, a klímaváltozás ebbe belezavar, ami a jövő légiközlekedésében komoly problémákat okoz majd. “A repülők szeretnek ezzel a légáramlattal szállni. De ellentmondásos módon épp itt keletkezmek a turbulenciák is” - tette hozzá Prosser.

A turbulenciák felderítése nehéz, de a NASA Langley Kutatási Központja dolgozik egy jelzőrendszer kiépítésén, ami a földön elhelyezett mikrofonok sorozatából áll, amelyek a turbulenciák által keltett ultraalacsony frekvenciájú hanghullámokat képesek érzékelni akár 500 kilométer távolságból is. Ha ez a rendszer megfelelő méretben kiépül, előre tudja jelezni a tisztalevegő-turbulenciákat, amelyek jellemzően 6-12 ezer méter magasságban fordulnak elő. Ezeknek több tulajdonsága is különbözik más légköri zavarokétól: 160 kilométer hosszúak, 500 kilométer szélesek, és éppen az északi légáramlat fölött találhatók közvetlenül. “Ahelyett, hogy a repülők akkor kerülnék ki a turbulenciákat, amikor már találkoztak velük, a korai jelzőrendszer már jó előre utat enged az elkerülés megtervezésére, így még szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést is lehetővé téve” - jelentette ki egy NASA-szóvivő.