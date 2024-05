Nemzeti dohánybolt, uniós pályázatok: Magyar Péter nekiment a tatabányai Turul Kávéház tulajdonosának

Á. B.;

Tatabánya;dohánybolt;Magyar Péter;

2024-05-28 13:25:00

A pénteki balhé nyilvános üzengetéssel folytatódik.

„Több nemzeti dohányboltban és 14 uniós pályázatban is érdekelt a tatabányai Turul étterem és kávézó üzemeltetője, aki összevissza hazudozott a propagandának és lincshangulat teremtésével vádolt minket” - közölte oldalán a Tisza Párt alelnöke.

Magyar Péter mindezt annak kapcsán közölte, hogy - mint mi is hírt adtunk róla - NER égisze alatt, a Mediaworks-univerzumban működő Kemma a minap arról számolt be, hogy az ellenzéki politikus péntek esti, Tatabányán tartott rendezvényén előadott „hergelése” állítólag odáig fajult, hogy megrongálták a Turul Kávézó üvegfalát, mindemellett a konyha területén is „őrjöngtek”. Mindezt azért tették, mert a szónok azt állította, hogy nem engedik be oda a párt szimpatizánsait. Válaszul az érintett közölte, hogy minden sajtóterméket feljelent, csakúgy, mint a hazugságokat terjesztő tulajdonost.

Magyar Péter most megosztotta a Gulyáságyú Média erről szóló cikkét, majd a következő kommentárt fűzte hozzá: