Szoros eredményre lehet számítani a XVII. és a XVIII. kerületben a június 9-i polgármester-választáson

Muhari Judit;

2024-05-29 10:29:00

Sok a jelölt, ráadásul mindkét kerületben a Tisza Párt is bejelentkezett. A választókerületeket bemutató sorozatunk 13. része.

Az ellenzéki vezetésű XVIII. kerületben nyolcan mérettetik meg magukat a jövő vasárnapi választáson. Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának vezetéséért a jelenlegi polgármester, a korábban MSZP-s, majd a DK-hoz 2020-ban csatlakozott Szaniszló Sándor is indul, saját pártja mellett a Jobbik, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd-Zöldek támogatásával szerepel újra a jelöltek listáján.

Szaniszló Sándornak 2019-ben sikerült legyőznie az akkori polgármestert, Ughy Attilát, aki 2010-től vezette a kerületet. Egészen szoros volt közöttük a verseny, Szaniszló a szavazatok 51, Ughy csaknem 46 százalékát gyűjtötte be, így mindössze 2144 szavazat volt a különbség.

A másik két akkori induló összesen ért el 3 százalékot, így ők nem voltak igazi versenytársak. Lázár János építési és közlekedési miniszter most helyben kampányolt azért, hogy újra a kormánypárt jelöltje legyen Pestszentlőrinc-Pestszentimre első embere. Egy kerületi utcafórumon ígérte meg a választóknak a Kecskemét és Budapest közötti 142-es vasútvonal felújítását. Ez az a vasútvonal, amely Budapestet Lajosmizsén keresztül köti össze Kecskeméttel, és az utolsó elővárosi szakasz, amit még nem újítottak fel. Azt mondta, jövőre elkészülhet a kiviteli terv, és ha szövetségesük lesz a városházán – vagyis Ughy nyer –, akkor a vasútvonal modernizációjának semmiféle politikai vagy gazdasági akadálya nem lehet. Szerinte ezt a vasútvonalat a föld alá vinni „őrültség”, áthelyezni pedig „kitolás” a kerületiekkel, mivel sokkal több időbe telne bejutni a fővárosba az átszállások miatt. Szaniszló Sándor viszont az ott élők szavazására hivatkozva ennek ellenkezőjét kéri a kormánytól. A lakók 86 százaléka azt szeretné, ha terepszint alatt menne a vasút.

Idén a két fő rivális mellett további 6 jelöltet vettek nyilvántartásba, ráadásul az ellenzék nem is egységes. Szaniszló Sándort ugyanis nem támogatja az LMP, elindította Banga Zoltánt. Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom is bejelentkezett, Tabi Tünde a jelöltjük. Kaldenecker György a Mi Hazánk, Baranyi Gábor a Munkáspárt, Ruttensdorfer Béla pedig a Nép Pártján színeiben indul.

Sőt, a Tisza Párt is indít polgármester jelöltet. Ennek a kerületnek a tiszás jelöltje Balogh Balázs volt az első, akit megnevezett Magyar Péter, amit aztán Karácsony Gergely főpolgármester sem hagyott szó nélkül. Úgy fogalmazott: nem ért egyet azzal a módszerrel, hogy az ellenzéki közös jelöltre ráindít a Tisza, „nem kellene visszarakni azokat a téglákat, amiket a budapestiek már kiütöttek a falból”. Hozzátette azt is: a XVIII. kerület sokkal jobb hely lett azóta, hogy Szaniszló Sándor polgármester és csapata vezeti. Szerinte a vele szemben való indulás, egy helyben ismeretlen jelölttel, nem a NER lebontását, hanem épp a visszaépítését szolgálja.

A Tisza Párt összesen négy polgármesterjelöltet indít a fővárosban, a négy közül kettő olyan kerületben indul, ahol jelenleg ellenzéki vezetés irányítja a helyi ügyeket (XI. és XVIII.), míg a másik kettő olyan kerületben (X. és a XVII.), ahol kormánypárti. Ez utóbbiból az egyik Rákosmente.

A XVII. kerület fideszes fellegvárnak számít, így aki itt a kormánypárti jelölt ellen indul, nincs könnyű helyzetben. A kerületet 2006-tól a kormánypárti Riz Levente vezette, majd 2019-ben betegsége miatt alpolgármesterét ajánlotta maga helyett. Horváth Tamás akkor a szavazatok csaknem 52 százalékával nyert. Akkor két indulóval szállt szembe, most hatan vannak versenyben ellene. Az MSZP-DK-Párbeszéd, a Jobbik és az LMP Lukoczki Károlyt támogatja, öt éve még Gy. Németh Erzsébet volt az összefogás jelöltje, aki akkor a szavazatok 37 százalékát gyűjtötte be. Most Fachet Gergő az Itthon Rákosmentén Egyesület színeiben indul, ahogy ezt 2019-ben is tette, amikor a szavazatok valamivel több, mint 11 százalékát szerezte meg. A polgármester jelöltek között van még a Momentum által támogatott Gergely Bálint, a Mi Hazánk jelölje Fazekas László, és a munkáspárti Gál Péter. Ez a felállás, a sok jelölt a szavazatok szóródását okozhatja, ami a fideszes kerületben inkább a kormánypártok jelöltjét segítheti. A Tisza Párt jelöltje, Dálnoki Áron színre lépése elvben változtathat az esélyeken, ám érdemes felidézni: a 2022-es országgyűlési választáson a XVII. kerületet is lefedő választókerület volt az egyetlen Budapesten, ahol fideszes képviselőt, Dunai Mónikát választották az ott élők a parlamentbe.