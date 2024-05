Toroczkai László: Mi vagyunk az egyetlen antiglobalista párt

Czene Gábor;

Fidesz;interjú;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;EP-választás 2024;

2024-05-29 05:55:00

A politika nem arról szól, hogy kedvelek-e valakit – közölte Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke és EP-listájának vezetője. Elmondása szerint Orbán Viktorral vagy Gyurcsány Ferenccel szemben sincsenek személyes érzelmei.

Hogyan írná le, milyen a tipikus Mi Hazánk-szavazó?

A 2022-es választás utáni kutatások kimutatták – ezeket nem mi rendeltük meg –, hogy elég heterogén a bázisunk. Sokan nem gondolnák, de én is ezt tapasztalom. A hagyományos nemzeti, radikális szavazóink mellett a Covid-időszak óta olyanokat is meg tudunk szólítani, akik nem ehhez a táborhoz tartoztak. Új jelenség, hogy kiábrándult fideszesek is kezdenek megjelenni a köreinkben. A céljaink és az elveink viszont változatlanok.

Azok a szimpatizánsaik, akik a Mi Hazánk újbudai majálisán náci karlendítéssel pózoltak, mennyire illenek bele a képbe?

Nem tudom, kik láthatók az erről készült fotón, és ugyanígy azt se tudom, hogy mit csinálnak. Interpretáció kérdése. Lehet, hogy a Nap felé tartják a kezüket, lehet, hogy a régi rómaiak köszöntését, az Ave, Cézár!-t utánozzák.

Életszerűen hangzik...

Szerintem életszerű.

A Mi Hazánk alapszabálya szerint nem lehet tag, „aki a párt szellemiségével össze nem egyeztethető politikai múlttal rendelkezik”. Lantos János a hungarista Pax Hungarica Mozgalom egyik vezetője volt, most a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének elnöke. Szálasi Ferenc hungarizmusa ezek szerint összeegyeztethető a Mi Hazánk szellemiségével?

A Mi Hazánk Mozgalom nem egy hungarista mozgalom, már a 2018-as alapító nyilatkozatunkban világosan megfogalmaztuk, hogy mit képviselünk. Lantos Jánossal leültünk, megbeszéltük a mozgalmi múltját. Elmondta, hogy a jövőben a Mi Hazánk tagjaként, az alapító nyilatkozatunk szellemiségének megfelelően szeretné végezni a tevékenységét. Ezt azóta így is teszi, maximálisan meg vagyok vele elégedve. Bár még nem parlamenti képviselő, remélem, egyszer majd az lesz.

Rendre visszautasítják azt a vádat, hogy kollaborálnának a Fidesszel. Ehhez képest a Fidesz – fél évvel az önkormányzati választások előtt – éppen a Mi Hazánk javaslatára írta át a választási szabályokat a fővárosban. Érdekszövetségben vannak a kormánypárttal?

Mutatok egy szórólapot, amit néhány napja az egész országban terjesztenek: Vecsésen, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon.

Csak az első mondatot idézem: „A Mi Hazánk nem jobboldali párt, hanem Gyurcsányék érdekeit képviseli”.

Nincs aláírva, de teljesen egyértelmű, hogy ez a Fidesz szövege. És ki másnak lenne kapacitása arra, hogy megszórja az egész országot, ha nem a fideszes Kubatov Gábornak? Valószínűleg rossz néven vette, hogy feljelentettem hivatali visszaélés gyanújával. Igaz, én egyedül ballagtam be az ügyészségre, nem kétszáz újságíró kíséretében, mint Magyar Péter. Eddig az volt, hogy totálisan elhallgattak bennünket. Ezzel a szórólappal most szintet léptek. A kegyelmi botrány miatt a Fidesz megijedt, hogy szavazókat veszít. A Mi Hazánk maradt az egyetlen tiszta, nemzeti, jobboldali erő. Megjegyzem: nem szeretem a jobb- és baloldali felosztást, ahogyan én látom, jelenleg csak nemzeti vagy globalista párt van. Nevetséges vád, hogy a Fidesz szatellit pártja lennénk. Magyar Pétert is feljelentettük, aki hasonló kijelentést tett. Szerinte egyébként az ellenzéki oldalon mindenki más fideszes. Tehát az egyetlen, aki egész biztosan nem fideszes, az éppen ő: aki egész életében fideszes volt. Véletlenül sem akarom védeni a DK-t vagy a Momentumot, de nem furcsa, hogy egy olyan ember mossa össze a Fidesszel a teljes ellenzéket, aki Orbán rendszerének a haszonélvezője volt?

Úgy veszem ki a szavaiból, hogy nem különösebben kedveli Magyar Pétert.

A politika nem arról szól, hogy kedvelek-e valakit. Nekem nincsenek személyes érzelmeim Orbán Viktorral vagy Gyurcsány Ferenccel szemben sem.

Nocsak!

Ez egy politikai küzdelem – nagyon komolyan mondom –, ami arról szól, hogy mit képviselünk. Ha így vesszük, akkor halvány gőzöm sincs, hogy Magyar Péter mit képvisel. Egyik hónapban ezt mondja, a másikban azt. Ráadásul hazugság azzal hitegetni a választókat – ezzel kampányol a DK is –, hogy a Fidesz június 9-én megbuktatható. A Fideszt 2026-ban lehet megdönteni.

Nem olyan rég a Mi Hazánknak két mandátumot jósoltak az EP-választáson, most úgy néz ki, még az egy képviselői helyért is meg kell küzdeniük. Ön viszont azt állítja, hogy kiábrándult fideszesek is csatlakoztak a Mi Hazánkhoz. Miből gondolja, hogy erősödnének?

Nem cáfolom, hogy Magyar Péter meg tudott téveszteni korábbi Mi Hazánk-szavazókat. Főként a megjelenése első hónapjában mentek át hozzá tőlünk, ami nem véletlen: szó szerint, de tényleg szó szerint átvett szlogeneket és programpontokat a Mi Hazánktól. „Harmadik út, se Orbán, se Gyurcsány” – ezzel mi bontottunk zászlót. Aztán: nonprofit végrehajtás, amit a mi szakpolitikusunk, Fiszter Zsuzsanna talált ki. A végrehajtó-maffia kifejezés az én ötletem. Magyar Péter mindenhonnan vitt el szavazókat. Arra számítok, hogy a következő két évben letisztulnak az erővonalak, június 9-én azonban még nagyon sokan rá fognak szavazni. De olyan is van, aki eddig a Fideszre szavazott, és most a Mi Hazánkra fog. Tény, hogy Magyar Péter megjelenésével minden felborult, olyasmi történik a magyar politikában, amire nem volt példa az elmúlt évtizedekben. Ez az egész egyértelműen a Fidesz válságáról szól. Magyar Péter a Fidesz válságtünete.

A Mi Hazánk EP-listájának vezetőjeként ön nem szeretne képviselő lenni az Európai Parlamentben, ahogyan a második helyen lévő Dúró Dóra sem. Bejutási esélye így a harmadik Borvendég Zsuzsanna történésznek van. Miért éppen egy kormányzati intézmény, a Kásler Miklós vezette Magyarságkutató Intézet – időközben lemondott – munkatársára esett a választásuk?

Azért, mert nagyon népszerű történész, főleg a nemzeti oldalon. Nyilvánvalóan verseny van a szavazókért a Fidesz és a Mi Hazánk között: Borvendég Zsuzsa nem pártember, mindenkinek tud üzenni. Nem titok, hogy Morvai Krisztinát is megkerestem, aki szintén nem volt pártember, a Jobbik EP-képviselőjeként mégis mindenki fölé magasodott. Sajnos, ő már nem vállal politikai szerepet.

Nem találtam a Mi Hazánk EP-választási programját.

Alapvetően ma is a 2019-es EP-programunk van érvényben. Az aktuális ügyeket, amelyek nem illenek bele egy programba – így például azt, hogy Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét el kell zavarni és el kell számoltatni –, folyamatosan kommunikáljuk.

Az ön nyilatkozatait hallgatva az embernek olyan érzése támad, hogy a Mi Hazánk, ha tehetné, legszívesebben azonnal kiléptetné Magyarországot az Európai Unióból. Nagyon távol járok az igazságtól?

Nehéz kérdés, mert az Európai Unió jelenlegi működésével semmilyen szinten nem vagyunk megelégedve, azt rendkívül károsnak tartjuk. Azzal a ténnyel viszont nem lehet vitatkozni: ha Magyarországot holnap kiléptetnénk az EU-ból, akkor összeomlana az ország, csőd következne be. Mindezért az eddigi kormányok a felelősek, kezdve a kilencvenes évek elejének rablóprivatizációjával, amikor felszámolták a nemzeti vagyont, és annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak erős, szuverén nemzetgazdasága legyen.

Miben különbözik egymástól a Mi Hazánk és a Fidesz antiglobalizmusa?

Óriásiak a különbségek. Az Európai Parlamentbe szerintem a Fidesz-KDNP, a DK-s balliberális szövetség, Magyar Péter pártja és a Mi Hazánk Mozgalom fog bejutni. Ezek közül mi vagyunk az egyetlen antiglobalista párt. A Fidesz mindig is a globális nagyvállalatokat támogatta. Csath Magdolna közgazdász, a Mi Hazánk államfőjelöltje számolta ki azt, hogy GDP-arányosan az egész EU-ban Magyarország költötte a legtöbbet – több mint 10 százalékot – gazdaságösztönzésre, de ennek a pénznek a legnagyobb része multinacionális cégekhez ment. A Fidesz tökéletesen végrehajtja a globális agenda elvárásait, közben pedig a saját bizniszét is megcsinálja. Lásd Covid: kiszolgálta a globális nagyvállalatokat, a gyógyszeripart, de mellette még a maga üzletét is nyélbe ütötte a lélegeztetőgépekkel. A magyarok szerencsétlensége, hogy két hálózat is élősködik a társadalmon, a globalista és a NER. Amit mi állítunk: a magyar gazdaságot, a magyar termelőt, a magyar kis- és középvállalkozásokat kell támogatni. Az élelmiszeripart kellene visszaépíteni, igen, állami támogatással. Nem érdekel, ha erre azt mondják, hogy baloldali politika. Más lehetőség nincs, olyan nagy a versenyhátrány a magyar oligarchákkal és a multicégekkel szemben. Fantasztikus piacokat látok a magyar mezőgazdaság számára az EU-n kívül is, például az Öböl-menti országokban. A Fidesz gazdaságpolitikája globalista és magyarellenes. Ez az állításom. A balliberálisoké is az, félreértés ne essék.

Bejelentette, hogy új EP-frakciót akarnak létrehozni – egyebek között – az Identitás és Demokrácia képviselőcsoportból kizárt német szélsőjobboldali párttal, az AfD-vel. Kivel még?

Régi álmom volt, hogy azokkal a pártokkal, amelyekkel régóta kifejezetten baráti a kapcsolatunk – az AfD-vel, a bolgár Újjászületéssel, a holland Fórum a Demokráciáért párttal –, alakítsunk új frakciót. Nem lesz könnyű. Két éve dolgozom ezen, amikor elkezdtem, azt mondták nekem, hogy lehetetlen. De én már sok „lehetetlen küldetést” teljesítettem. Ilyen volt a határkerítés megvalósítása, vagy például az, hogy a Mi Hazánkkal bejutottunk az Országgyűlésbe. Ilyen most az is, hogy létre tudunk hozni egy új pártcsaládot az EP-ben. Intenzíven tárgyalok a barátainkkal, szerintem össze fog jönni.