Volodimir Zelenszkij két nap alatt két 1 milliárd eurós katonai segélyről állapodott meg

Harsányi György;

Csehország;Spanyolország;Ukrajna;Belgium;katonai segély;fegyverszállítás;orosz-ukrán háború;

2024-05-28 20:48:00

Spanyolország után ezúttal Belgiummal. A sor folytatódik.

A brüsszeli kormány az idén 977 millió euró értékű katonai segélyt küld Kijevnek annak kétoldalú biztonsági és hosszú távú támogatási megállapodásnak a keretében, amelyet Volodimir Zelenszkij és Alexander De Croo belga kormányfő tegnap írt alá. "Ez rögzíti Belgium elkötelezettségét, hogy a megállapodás tízéves futamideje alatt támogatást nyújt országunknak” - írta Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében. „Először fordul elő, hogy egy megállapodás pontosan meghatározza - 30 darabban - az Ukrajnának 2028-ig szállítandó F-16-os vadászrepülőgépek számát, az első már idén megérkezik” - tette hozzá.

Zelenszkij szerint a megállapodás garantálja, hogy Belgium a vállalt időben modern páncélozott járműveket, az ukrán légierő és légvédelem igényeit kielégítő, valamint tengerészeti biztonsági felszereléseket szállít, továbbá aknamentesítést, a tüzérségi lőszerkoalícióban való részvételt és katonai kiképzést vállal. A dokumentum emellett védelmi ipari együttműködésre, Ukrajna békeformulájának támogatására és az Oroszország elleni szankciók megerősítésére is kiterjed. De Croo belga miniszterelnök kifejtette, hogy Ukrajnának „megfelelő eszközökre van szüksége polgárai védelméhez”.

„Nagyon eltökéltek vagyunk, amikor a támogatásunkról van szó, ezért többet, jobban és gyorsabban kell tennünk”

- idézte Croo X-bejegyzését az Euronews hírportál. Belgium az európai szövetségesek szélesebb körű kezdeményezésének részeként szállít majd amerikai F-16-os vadászgépeket Kijevnek, és reményei szerint a szállítások még idén megkezdődhetnek.

Az ukrán elnök hétfőn Madridban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel írt alá egy hasonló, tíz évre szóló biztonsági megállapodást, amely 1 milliárd euró katonai segélyt irányoz elő Ukrajnának a 2024-es évre támogatásul a több mint két éve zajló orosz katonai invázió elleni harcához. Az El País napilap arról számolt be,

hogy Spanyolország egy tucat amerikai Patriot légvédelmi rakétát, 19 használt, német gyártmányú Leopard 2A4 harckocsit, valamint más spanyol gyártmányú fegyvereket, például drónelhárító felszerelést és lőszert küld Ukrajnának.

A megállapodás értelmében modern katonai felszereléseket szállítanak szárazföldi, légi, haditengerészeti és egyéb célokra. A dokumentum kitér Ukrajna élelmiszerexport útvonalainak védelmére. A paktum szerint Spanyolország 2027-ig 5 milliárd euróval támogatja Ukrajnát. „Minden eddiginél fontosabb, hogy megduplázzuk a támogatásunkat” - mondta Sánchez egy sajtótájékoztatón. Zelenszkij kedden Belgiumból a portugál fővárosba, Lisszabonba utazott tovább, ahol hasonló, 10 évre szóló megállapodást ír alá.

A siker ellenére az ukrán vezető azt mondta,

hogy további Patriot légvédelmi rendszerekre van szükségük, hogy kivédhessék a Kreml támadásait az elmúlt hónapokban nagy arányban lerombolt ukrán villamosenergia-hálózat és a polgári területek ellen.

Az orosz haderő az elmúlt hónapokban havonta mintegy háromezer siklóbombát vetett be az ukrán erők és polgári célpontok ellen, amivel szemben Ukrajna egyelőre nem rendelkezik szinte semmilyen védelemmel.

Spanyolország volt a 10., Belgium pedig a 11. ország, amely kétoldalú biztonsági megállapodást ír alá az ukrán kormánnyal az Ukrajna és a G7 tagjai által 2023. július 12-én Vilniusban elfogadott közös nyilatkozat értelmében. Korábban Ukrajna az Egyesült Királysággal, Németországgal, Franciaországgal, Dániával, Kanadával, Olaszországgal, Hollandiával, Finnországgal és Lettországgal írt alá kétoldalú megállapodást.

Közben Denisz Smihal ukrán miniszterelnök Prágába érkezett, hogy több uniós vezetővel megvitassák, hogyan lehetne javítani az Ukrajnának nyújtott segélyek koordinációját, beleértve a lőszerellátást, a légvédelmet és a védelmi iparban való együttműködést - írta a Ceské Noviny hírportál Petr Fiala miniszterelnökre hivatkozva. A cseh kormány a hétvégén jelentette be, hogy Andrzej Duda lengyel elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Mark Rutte holland kormányfő és Evika Silinova lett miniszterelnök is részt vesz a prágai Kramar villában rendezett találkozón. Fiala hozzátette, hogy Smihalon kívül az Egyesült Államok képviselője is jelen lesz. Hogy ki lesz az, arra nem tért ki.

„Megbeszéljük, hogyan tudunk segíteni ebben a kritikus szakaszban, amelyet Ukrajna az orosz agresszió elleni védekezésben él át, hogyan működnek jelenleg a jelenlegi kezdeményezések”

- mondta Fiala. Februárban Prága közölte, hogy Európán kívüli országokban 500 ezer 155 mm-es és 300 ezer 122 mm-es lövedéket azonosított, amelyeket megvásárolhat és elküldhet Ukrajnának, amint a kezdeményezéshez szükséges pénzeszközöket a szövetségesek előteremtik. A kezdeményezéshez több mint 20 ország csatlakozott. „A részletekről nem beszélhetek. A legfontosabb hír az, hogy a kezdeményezés keretében az első szállítmányok június folyamán megérkeznek Ukrajnába” - mondta Fiala.