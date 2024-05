Ősi, egzisztenciális félelemre alapozza háborúpártiakra és béketáborra osztott kampányát a Fidesz

Frank Zsófia;

Fidesz;kampány;Magyarország;influenszer;orosz-ukrán háború;EP-választás 2024;

2024-05-28 20:08:00

Merkovity Norbert szerint a háborús retorika már Magyar Péter megjelenése előtt is be lehetett készítve.

– A Fidesz háborút és békét emlegető retorikáját már Márki-Zay Péternél is bevetették. A félelempolitikát pedig a 2015-ös menekülthullám óta használják. Azt is megoldották, hogy a nemrég tematizált szuverenitásvédelmi kérdést összemosták, beleépítették a háborús retorikába. És egy rétegnél ez igenis működik, a legfrissebb kutatásokon azt látjuk, kezd visszakapaszkodni a kormánypárt – mondta lapunknak Merkovity Norbert, a Szegedi Tudományegyetem politológiai tanszékének vezetője.

Orbán Viktor – tőle szokatlanul – a kampányban két interjút is adott, az egyiket a Blikknek, a másikat Bohár Dánielnek, a Patrióta YouTube-csatornáján. Főleg az utóbbi a Fidesz „háborúpárti” kampányába illeszkedik, abban szinte végig az ukrán-orosz háborúról és atomháborús fenyegetésről volt szó. A miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogy „feláll az ember hátán a szőr” egy NATO-misszió lehetőségétől. Valójában egyedül Emmanuel Macron francia elnök beszélt egyes NATO-országok katonai missziójának lehetőségéről, és kijelentését heves elutasítások követték, sem Németország, sem az USA nem szorgalmazott hasonlót. A miniszterelnök sokat beszélt arról is, hogy az orosz-ukrán háború egy lehetséges harmadik világháború előszobája, majd ezt összekötötte Brüsszellel. Ez „nm zárható ki, hogy ha a dolgok rosszra fordulnak, s nem tudjuk megfékezni a Brüsszelben kialakult háborús pszichózist” – fogalmazott. Arra is kitért, hogy „kiveri a víz” attól, amit Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (állítása szerint) mondott, miszerint összeurópai sorozásra és összeurópai hadseregre lenne szükség. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig kijelentette: „Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek”. A Magyar Nemzet keddi címlapján már az szerepelt: „Brüsszel magyar fiatalokat küldene az ukrán frontra.”

Merkovity Norbert szerint a háborús retorika már Magyar Péter megjelenése előtt is be lehetett készítve. – Egy új nyuszit nem olyan könnyű előhúzni a kalapból, azt fel kell építeni, ki kell találni. Vélhetően meg is mérték, mennyire működik, mielőtt emellett döntöttek. A háborúval egy ősi, egzisztenciális, mindenkiben jelen lévő félelmet szólítanak meg, ami arra ösztönzi az embereket, hogy "a zászló alá gyűljenek", ami ez esetben a párt, a Fidesz, amely biztonságot nyújt. Ezzel a saját táborukat sikeresen mozgósíthatják is a közelgő választásokra – fogalmazott, s hozzátette, az sem véletlen, hogy egy influenszerhez ment el a miniszterelnök. – Ezt az üzenetet a lehető legtöbb helyen szájba kellett rágni - tette hozzá a politológus.