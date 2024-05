Magyarország egyedül maradt, az Európai Bizottság lezárta a jogállamisági eljárást Lengyelországgal szemben

P. L.;

„Már nem áll fenn egyértelműen a jogállamiság súlyos megsértésének kockázata.”

Az Európai Bizottság szerdán bejelentette, lezárja az európai uniós szerződés 7. cikke szerinti eljárást Lengyelországgal szemben, visszavonva indokolással ellátott véleményét, amellyel 2017-ben az eljárást elindította. Indoklásában a brüsszeli testület azt írta, hogy legfrissebb elemzése szerint „Lengyelországban már nem áll fenn egyértelműen a jogállamiság súlyos megsértésének kockázata” - írja az MTI.

A brüsszeli közlemény szerint a döntés meghozatalához vezetett, hogy Lengyelország jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések sorozatát indította el az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatosan 2015 óta folyamatosan felvetődött és ezért a 2017-ben indított eljárásban megfogalmazott aggályok kezelésére. Varsó elismerte továbbá az uniós jog elsőbbségét a nemzeti jogszabályokkal szemben, elkötelezett az Európai Unió Bírósága és a strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete alatt működő Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtása mellett, és elismeri a bírói függetlenséget - közölték.

Azt is jelezték, hogy a jogállamiság súlyos megsértésének legkevesebb két éve fennálló kockázata miatt 2017 decemberében elindított eljárás lezárását az is indokolja, hogy Varsó februárban világos cselekvési tervet mutatott be az Európai Bizottság aggályainak kezelésére, megtette az első konkrét lépéseket a terv végrehajtására, valamint elismerte, hogy a jogállamiságot meg kell őrizni.

Beszámoltak arról is, hogy az általános uniós ügyekkel foglalkozó, május 21-i miniszteri találkozón Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős biztos tájékoztatta a tagországok képviselőit az Európai Bizottság értékeléséről és azon szándékáról, hogy visszavonja az indokolással ellátott véleményét. A tagállamok elismerték az új lengyel kormány által a fennálló aggodalmak kezelése érdekében már megtett erőfeszítéseket - áll a közleményben. Az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a cselekvési terv szerinti intézkedések végrehajtását, valamint a jogállamiság előmozdítását célzó egyéb lépéseket Lengyelországban - írta a brüsszeli testület.

Az uniós szerződés hetes cikke olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső esetben akár az érintett tagállam szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat az összes többi tagország egyhangú támogatása esetén.

Lapunk múlt héten számolt be arról, hogy hamarosan lezárhatják a Lengyelországgal szembeni jogállamisági eljárást. Az ezzel kapcsolatos vitában valamennyi tagállam képviselője felszólalt, egyedül Bóka János hangoztatott fenntartásokat az Orbán-kormány nevében. Az olaszoktól a finnekig, mindenki üdvözölte a brüsszeli döntést.