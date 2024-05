Ungár Péter: Felkészülök a legfontosabb üzeneteinkkel, 8 percben igazi vitára nem lesz lehetőség

Krausz Viktória;

2024-05-30 14:00:00

Nem volt ugyan tolongás, de aktív és felkészült érdeklődők kísérték Ungár Péter LMP-társelnök jászberényi és szolnoki kitelepülését. Kiderült: a zöld témát sokféleképpen lehet tálalni.

„Itt az ember kitelepülőpult-összerakó és szétszedő specialista, valamint pszichológus is lesz” – mondta mosolyogva Szelindi Andrea, az LMP Jász-Nagykun Szolnok megyei listavezetője a párt jászberényi kitelepülésén, majd megigazította a pulton lévő zöldalmás kosarat és a kaspóban lévő virágot. „Rengeteget dolgoztunk itt kint az aláírásgyűjtéskor is, a személyes találkozás fontos, ezt keresik és szeretik is emberek. Nem erőszakoskodni kell, hanem beszélgetni” – magyarázta.

– A megye különböző részein mások a problémák – folytatta –, és így a kampánytéma is: Jászberényben az akkugyár elleni fellépéssel lehet híveket szerezni, illetve a kistérségi utak állapotának javításával, míg a Tiszaföldvár és Martfű környékén élőket a munkahelyteremtés érdekli leginkább, mivel ott kevés a munkalehetőség,

„Képviselő úr, maga miatt ültünk kocsiba és jöttünk ide, sietnünk kell vissza a kislányért az óvodába”

– hadarja egy 50-es atlétás férfi, amikor megérkezik Ungár Péter. Mint kiderül: a Zagyvát szennyezi két gyár, és akárhova fordultak, nem találtak segítséget. Az akció sikeres: Ungár Péter telefonálni kezd megoldást keserve. A kampányolás következő helyszíne Szolnok, ahol újra épül a kampánypult. Itt már Tóth Áron, az LMP szolnoki polgármester-jelöltje is segít. Már lengedezik a cápazászló, rajta az LMP-s felirat: Kezdjünk új korszakot! Újraindul a szórólap- és újságosztás. A városban nagy a tolongás a posztért: heten vágynak a polgármesteri székbe.

„Minden körzetben van jelöltünk, önállóan indulunk a választásokon, ez óriási eredmény. Fontos a megmérettetés és hosszú távú céljaim vannak”

– mondja sejtelmesen a 30 éves agilis fiatalember, aki szerint a zöld témát sokféleképpen lehet tálalni és az LMP mindenkinek alternatívát nyújt, akinek elege van a két pólusú politikai rendszerből.

Többen is felismerik, megszólítják Tóth Áront. Sok sikert kívánnak és mennek tovább. „A Facebookon gyakran beszólnak, de személyesen csak pozitív visszajelzéseket kapok” – mondja Tóth, majd nyújtja a lapokat tovább a járókelőknek. Ahogy Ungár Péter is szórólapozik. „Miért zavarna? Elég sokszor csináltam már életemben” – válaszolja a kérdésemre. Egyetlen hölgy utasítja csak el a felé nyújtott füzetet.

„Utálom a politikát, rajtam amúgy sem segít senki”

– mondja, és tovább klaffog flip flop papucsában.

„Bárki, csak ne a Fidesz” – kiabálja egy fiatal srác. „Nem találok munkát, hiába van iskolám, papírom, bezzeg a haverok milliárdosok lettek, ennél a bűnbandánál bárki jobb” – fogalmaz. Van, aki miután felismeri, hogy a szórólapon lévő arctól kapta a kezében lévő papírt, visszajön beszélgetni, az akkugyárak iránt érdeklődik. Fogynak a füzetek, a lelkesedés nő, egyre többen érkeznek a pulthoz. Közülük mindenki ismeri az LMP-t és a két politikust. Kérdezgetik a választási esélyeket, de a mai állami tévés vita és a budapesti helyzet is szóba kerül: Karácsony Gergelynek az LMP által támogatott Vitézy Dávid a fő kihívója, már eleve ez kellemetlen a Fidesznek, Budapesten és sok városban egyszerűen kiszorultak a politikából.

– A tévévitára kipihenem magam, felkészülök a legfontosabb üzeneteinkkel, 8 percben igazi vitára nem lesz lehetőség

– válaszolja Ungár Péter. „Magyar Péter emberei teljesen ismeretlenek, ő és csapata mindenkinek ártalmas, dehogyis messiás ő”, veszi át a szót egy felkészült nagymama. „Mondjuk úgy, nekem teljesen más a politikusi felfogásom: szerintem nem kell sámánnak lennie egy politikusnak, inkább közügyeket intéző embernek” – finomít Ungár Péter.