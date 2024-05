Á. B.;

Budapest;LMP;Ungár Péter;önkormányzati választás 2024;

2024-05-03 15:46:00

Ungár Péter: A Tisza Párt jelöltje nem fogja kilopni a XVIII. kerületiek szavazatait Szaniszló Sándor mancsából szunyókálás közben

Úgy véli, egyre kevesebb embert érdekelnek a főpolgármester sokasodó kiátkozásai.

Karácsony Gergely arra építi a kampányát, hogy ő a demokrácia márvány manifesztuma, a köztársasági erők önjelölt Jean D’Arc-ja, Bibó István reinkarnációja. Mégis, amikor Vitézy Dávid bejelentette, hogy elindul a főpolgármester-választáson Karácsony Gergely betolakodónak nevezte - közölte egy pénteki Facebook-bejegyzésben az LMP társelnök-frakcióvezetője.

Ungár Péter éppen ezért levonta a konzekvenciát: láthatóan addig tart Karácsony Gergely demokratikus elköteleződése, ameddig senki sem indul azon a választáson, amin ő is indul. Szerinte ez látszik akkor is, amikor a főpolgármester kijelenti, a NER visszaépítését szolgálja a Tisza Párt fővárosi indulása. Itt fontos kimondani egy egyszerű tényt: olyan, hogy „ráindulás”, hogy visszaélésszerű választáson indulás nincs. A választások azért vannak, hogy pártok elinduljanak rajta - magyarázta. Kitért arra is, hogy például a XVIII. kerületben is az fog nyerni, aki a legtöbb szavazatot kapja. Úgy véli, a Tisza jelöltje „nem fogja kilopni a tizennyolcadik kerületiek szavazatait Szaniszló Sándor mancsából szunyókálás közben.”

Az ellenzéki politikus úgy látja, a választókat sokkal jobban érdekli a pártpolitikai panelek helyett, hogy mit akar a Tisza Párt a fővárosban - péládul egyetértenek-e a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain felállítani tervezett rendészet ötletével.

„Az a fontos, hogy szerintük is véget kell-e annak vetni, hogy Draskovics Tiborok és Szentkirályi Alexandrák üljenek a fővárosi cégek vezetésében, az, hogy szerintük inkább a Clark Ádám térre, és a turista Budapestre kell a lehető legtöbb pénzt elkölteni, vagy végre az említett tizennyolcadik kerület is érdemel figyelmet. Ezek a fontos dolgok,

- zárta posztját Ungár Péter.