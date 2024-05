Fakivágással járó társasházépítés borzolja a kedélyeket a XI. kerületben, több mint háromezren tiltakoznak

Á. B.;

2024-05-30 07:24:00

Már a rendőrség is több alkalommal kint járt, mivel a lakók szerint szabálytalanul irtották a növényzetet.

Már több mint háromezren írták alá azt a petíciót, amelyben egy XI. kerületi 20 ezer négyzetméteres zöldterület beépítése ellen tiltakoznak - tudta meg az rtl.hu.

A portál információi szerint a gazdagréti Madárhegyre egy 270 lakásos társasházat építene fel a Bayer Construct. Az építmény magassága elérheti akár a 11 métert is. A helyiek azt mondják, a kílmaválság idején megengedhetetlen, hogy fákat vágjanak ki, emellett nem lesz elég hely az amúgy is hiányos infrastruktúra kiépítésére. A munkák pár napja leálltak, az önkormányzat pedig vizsgálatot folytat, hogy a tereprendezés a szabályok szerint történt-e. A rendőrség az elmúlt napokban többször is kint járt a területen, mivel a lakók úgy vélik, hogy szabálytalanul irtották a növényzetet a Hosszúréti utcában.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte, „a rendőrök megállapították, hogy a magántulajdonban lévő területen a tulajdonos megbízásából végeztek tereprendezési munkálatokat, ami a gaz levágását, a cserje és bozót irtását foglalta magában – fákat nem vágtak ki. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, rendőrségi eljárás nem indult. A keletkezett iratokat a kerületi önkormányzatnak küldik meg annak vizsgálata érdekében, hogy a tereprendezés önkormányzati rendeletbe ütközött-e.”

A lakókmár csak azért is meglepődtek a munkálatok megkezdésén, mivel sem építési engedély, sem hivatalos terv nincs még. Éppen ezért azt szeretnék, ha a helyi vagy a fővárosi önkormányzat kisajátítaná a területet, a jóval nagyobb, szomszédos területet pedig védetté nyilvánították.

Az rtl.hu úgy tudja, hogy az önkormányzat további tárgyalásokat kezdményezett az építettő céggel.