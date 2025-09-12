11_11 helyezés: újbudai underground aktív szuterénművészettel

A 11_11 nevű szervezet (korábban: Eleven Blokk Művészeti Alapítvány) bő tíz éve dolgozik a Bartók Béla út és környékének megújításán. Az újbudai kollektíva önkormányzati ingatlanokat hasznosít újra, hogy azokban a kulturális élet szereplői – főként képzőművészek – kedvükre alkothassanak. A non-profit szervezet kilenc szuterén és alagsori helyet, cirka 1100 négyzetmétert biztosít nekik a Bartók-negyedben. Tavasszal újranyitják a 1111 Galériát, és fesztivált is szerveznek, amely a környék épített és kulturális örökségére fókuszál.