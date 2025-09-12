A Fővárosi Főügyészség a férfit 2 rendbeli tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg.
Jelenleg az erről szóló előterjesztésről döntő XI. kerületi önkormányzatnál sincs egyetértés az ügyben.
Másnap egy másik nőt molesztált, neki egy járókelő sietett a segítségére. A rendőrök elfogták, majd gyorsított eljárásban bíróság elé állították a 26 éves elkövetőt.
Már a rendőrség is több alkalommal kint járt, mivel a lakók szerint szabálytalanul irtották a növényzetet.
Heves csata, egy hívatlan vendég és a békés egymás mellett élés jellemzi a három budai kerületet (XI.−XII.−XXII.), amelyből kettőben is a fideszes vezetés leváltása a cél.
Két sérültet kórházba szállítottak. Statikus vizsgálja, hogy az épület lakható maradt-e.
Éppen a vagyonőrök intézkedtek vele szemben. A haláleset körülményeit a BRFK szakértők bevonásával vizsgálja.
A XI. kerületi önkormányzat kiemelte, hogy az Orbán-kormány döntése miatt veszélybe kerül azoknak az egészsége, akik eddig kizárólag ezen a szűrővizsgálaton vettek részt.
Az asszony kitartó védekezése futamította meg a bódult támadót.
Idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a körülményeket vizsgálja a rendőrség.
A férfi részleges beismerő vallomást tett.
„Áldozatod már nem csak mi, budapesti rendőrök, hanem második családod házának falai is örökké őrzik” – írta a BRFK.
A 11_11 nevű szervezet (korábban: Eleven Blokk Művészeti Alapítvány) bő tíz éve dolgozik a Bartók Béla út és környékének megújításán. Az újbudai kollektíva önkormányzati ingatlanokat hasznosít újra, hogy azokban a kulturális élet szereplői – főként képzőművészek – kedvükre alkothassanak. A non-profit szervezet kilenc szuterén és alagsori helyet, cirka 1100 négyzetmétert biztosít nekik a Bartók-negyedben. Tavasszal újranyitják a 1111 Galériát, és fesztivált is szerveznek, amely a környék épített és kulturális örökségére fókuszál.
A menekülő támadót az egyik járőr lábon lőtte, őt elfogták.
Most van a bejelentések ideje.
A Villányi út és Karolina út kereszteződéséhez riasztották a tűzoltókat.
A kismamák novembertől csak az éppen szolgálatban lévő szülésznők közül választhatnak.
Az ellenzéki fellegvárnak számító Zuglóban a kormánypárti jelölt 70 szavazattal szerzett többet az ellenzéki jelölttel szemben.
A 13 éves gyerek szerda délután óra nem adott életjelet magáról.
Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és fogolyszökés miatt is vádat emeltek ellene.
A mentők mindkettőjüket hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de mindketten menthetetlenek voltak.
A Bocskai út és a Fehérvári út kereszteződését lezárták.
A baleset a Bocskai út és a Kosztolányi Dezső tér kereszteződésében történt.
Az utcát 100 méteren lezárták, két lakóházat kiürítettek.
Megállapodtak abban, hogy egy közös szervezetet hoznak létre.
Mászás közben egy fa törzsébe szorult egy kisgyerek lába hétfő délelőtt Budapesten, a XI. kerületi Gazdagréti tér közelében - írja a Katasztrófavédelem közösségi oldalán.