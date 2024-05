Az Egyesült Államok továbbra sem hagyja, hogy a fegyvereit az ukránok bevessék oroszországi célpontok ellen

MTI-Népszava;

Egyesült Államok;fegyver;orosz-ukrán háború;

2024-05-30 09:04:00

A támogatás a hadszíntéren zajló műveletekhez is idomul, és ez a jövőben sem fog változni.

Az Egyesült Államok egyelőre nem változtatott ellenző álláspontján, ami az Ukrajnának küldött amerikai fegyverzet felhasználását illeti orosz területen. Ezt nem támogatjuk - közölte John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora újságíróknak tartott online sajtóbeszélgetésén szerdán.

Az Egyesült Államokon a NATO-tisztviselők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is nyomást gyakorol, hogy engedje meg az ukránoknak a fegyverei bevetését oroszországi célpontok ellen. A fehér házi tisztségviselő emlékeztetett arra, hogy a Biden-adminisztráció képviselői minden nap egyeztetnek az ukrán partnerekkel a szükségletekről. Ezek egy része eszközökre vonatkozik, egy része kiképzésről, más része pedig tanácsadásról szól - mondta, hozzátéve, hogy a konzultációk jelenleg is tartanak. A nemzetbiztonsági szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a támogatás a hadszíntéren zajló műveletekhez is idomul, és ez a jövőben sem fog változni.

A Svájcban június közepére tervezett békecsúcson az amerikai részvétel formájával kapcsolatban John Kirby azt mondta, hogy az amerikai hosszú távú kiállás Ukrajna mögött változatlanul érvényes, tekintet nélkül arra, hogy ki ül majd amerikai részről a tárgyalószékben a nemzetközi eseményen.

Függetlenül attól, hogy a háborút követően milyen viszonyok alakulnak ki, Ukrajnának hosszú közös határszakasza lesz Oroszországgal, amelyet meg kell védenie, az amerikai elnök pedig elkötelezte magát amellett, hogy hosszú távon ott áll majd Ukrajna mellett - fejtette ki a kommunikációs koordinátor.

John Kirby arra is kitért, hogy az Egyesült Államok a megszületése óta támogatja a tíz pontból álló ukrán úgynevezett békeformulát, és annak fejlesztésében is aktívan részt vett. Antony Blinken külügyminiszter, valamint Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó közösen dolgozott a világ több országával annak érdekében, hogy működőképessé tehessék - fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy a Fehér Háznak volt-e tartalmi hozzájárulása az ukrán békeformulához, és erről zajlott-e párbeszéd, John Kirby azt válaszolta, hogy természetesen igen.