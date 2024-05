Le Marietta: Beülök a Petíciós Bizottságba és megszüntetem

F. Szabó Kata;

2024-05-31 12:18:00

Humorral oldaná a merev bürokráciát Brüsszelben, ahol az okos drogpolitikára, az antikorrupcióra és akkugyári szabályozására fókuszálna Le Marietta, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt EP-listavezetője.

Nem vett részt az EP-listavezetők köztévés vitáján, ön helyett Tóth Imre Bruti humoristát küldték oda, mondván az a műsor inkább kabaré. Ott volt viszont korábban a Partizán által rendezett vitán, amely után sok elemző úgy értékelt, hogy ön viselkedett a legkevésbé politikusként, civilnek, amatőrnek tűnt a profik között. Ez kritikának vagy dicséretnek vette?

Örültem ennek, mert nem is az volt a cél, hogy én ott egzaltáltan kiabáljak a demokráciáról, hanem inkább a józanság hangján beszéljek róla. A párt részéről sem volt elvárás, hogy én úgy viselkedjek, mint a többiek. Jó, hogy átment az, hogy ilyen szempontból is más politikát csinál a Kutyapárt. Úgy érzem, hogy a legfontosabb terveimről sikerült beszélnem. Amúgy a formátum elég extrém volt, inkább focimeccsszerű hangulat volt a Kongresszusi Központban.

Ez a kampány látszólag már az MKKP számára is nagypálya, a 12. kerületi előválasztással kapcsolatos vitának majdnem kenyértörés lett a vége, és egy kompromittálónak szánt hangfelvétel is kiszivárgott egy 2021-es online gyűlésükről. Muszáj újra és újra megkérdezni: meddig tartható fenn a viccpárt-imidzs?

Az aláírásgyűjtéskor mind a két visszajelzést megkaptam a szimpatizánsoktól. Az egyik tábor azt szeretné, hogy most már 100 százalékosan komolyodjunk meg, másik meg azt, hogy semmiképp ne veszítsük el a viccpárti jelleget. A saját munkámban igyekszem vegyíteni ezt a két szemléletet.

Egy vitára úgy készülök, hogy ott komoly dolgokat fogok mondani, de minden olyan témánál, ahol lehet, azért próbálom behozni a humort is, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz a kritikára.

A Külügyminisztérium meghekkelt szervereinek ügyével kapcsolatos érdeklődés például egy ideig leülni látszott. Ezért elmentem a minisztérium elé, és vittem új jelszót a külügyminiszter úrnak. Az erről készült videó elég népszerű lett, és szerintem egy komoly ügyre egy ilyen geggel rámutatni kifejezetten a Kutyapárt sajátja. Az EP-s munka ennél sokkal uncsibb lesz a várakozásom szerint.

Hogyan fogja bírni a merev kereteket, a bürokráciát?

Szerencsére abban van bőven tapasztalatom, hogy milyen egy merev rendszerben új dolgokat elindítani. A Főpolgármesteri Hivatal, ahol én osztályvezető voltam, egy nagyon bürokratikus szervezet, mégis képes volt arra, hogy befogadjon egy részvételiséggel foglalkozó osztályt, és elinduljon egy közösségi költségvetés méretű projekt. Az EP-ben is ilyen akciókkal szeretnénk foglalkozni. Szerencsére a párt részéről kifejezetten van egy olyan elvárás, hogy egy kutyapártos ne olyan figura legyen, aki eltűnik a bizottsági üléseken, és soha többet nem hallani róla. Cél, hogy látszódjon, mit csinálunk, és az itthon is megmutatható legyen.

Mi lenne az, amit csinálni fog? Ha valahol távol és érthetetlenül születnek a döntések az állampolgárok számára, az az Európai Parlament.

A részvételiséggel leginkább foglalkozó bizottság az a Petíciós Bizottság, aminek a tagja Deutsch Tamás is. Ez azért vicces, mert a legkevésbé kívánt bizottsági helyekre rakják be azokat a képviselőket, akik nincsenek egyik pártcsaládban sem. A tervem az, hogy beülök a Petíciós Bizottságba és megszüntetem. De legalábbis megreformálom, mert teljesen súlytalan, nem látszik a tevékenysége. És ez nagyon szomorú, mert az a típusú bizalmatlanság az EU-val szemben, ami Magyarországon is megjelenik, szerintem ebből is fakad. Azt érezzük, az unió egy nagyon távoli dolog. Ebben persze a propagandának is nagy szerepe van, és részben belpolitikai ügy.

Emellett a Kutya párt Rózsa Sándor Népi Kampánypénz Tékozló Alapjának (RÓSÁNÉKATÉKA) mintájára létrehozzuk a Robin Hood Alapot, vagyis az Európai Parlamenti támogatásainkat is szétosztjuk civilek, helyi kezdeményezések számára.

A RÓSÁNÉKATÉKA-ból támogattunk közösségi térfelújítást, strandfelújítást, terápiás lóvásárlást, macskaivartalanítást, mindent, amit a helyi közösség problémának látott. A Robin Hood Alapnál az lesz a különbség, hogy azt a pénzt az EP-ben a pártok a parlamenti munka, illetve az európai értékek népszerűsítésére kapják, így ez egy plusz elemként megjelenik majd a kritériumok között.

A Petíciós Bizottság szétrobbantásán és a támogatás elosztogatásán túl nagyon komoly kérdésekben is állást kell majd foglalniuk, ráadásul magyar képviselőnek lenni az EP-ben manapság nem a legkönnyebb kenyér. Milyen álláspontot képviselnének például Oroszország ukrajnai agressziója kapcsán?

A Kutyapártnak az az álláspontja, hogy az ukránokat mindenképpen támogatni kell a védekezésben. Ennek nagyon sok módja van, nem csak a segélyezés, de hozzánk egyébként talán ez áll a legközelebb, szállítottunk Beregszászra kutyapártos segélyszállítmányt. Emellett igenis pénzzel is támogatni kell Ukrajnát, hogy képesek legyenek szembeszállni Oroszországgal.

Eredetileg úgy volt, hogy az MKKP nem csatlakozik egyik frakcióhoz sem, de végül a Zöldek pártcsaládján belül külön csoportként működő Európai Kalózokhoz csatlakoznak majd. Miért gondolták meg magukat?

Miután összeállt az EP-lista, újra kinyitottuk ezt a kérdést, néhány napot töltöttünk Brüsszelben a Kalózpárt vendégeként, hogy megnézzük, mik lehetnek az előnyei, ha csatlakozunk hozzájuk. Folynak a tárgyalások, és egyelőre az Európai Kalózpártnak megfigyelő státuszú tagjai vagyunk. Nagyon támogatóak velünk, teljesen elfogadják, hogy a Kutyapárt nem hagyományos politikai pártként működik, hanem inkább az akciófókuszú gondolkodáson van a hangsúly, és ezt ők is jól ismerik. A Zöldek képviselőcsoportja áll a legközelebb hozzánk, mert jellemzően aktivista hátterű emberekből épül fel. Ők nem egy zöld párt, régen a szerzői jogi szabályozások kapcsán kezdtek el aktívak lenni, és mostanra antikorrupció és a részvételiség is a fő témáik között vannak. Egyébként ők is sokat komolyodtak és formalizálódtak a régebbi működéshez képest, a saját elmondásuk szerint is.

Milyen ügyeket szeretne a leghangosabban képviselni az EP-ben?

Több kiemelt témánk van, ezeket is részvételi alapon, az Ebgondolat közösségi programíró eseményen alakítottuk ki. A már említettek mellett az okos drogpolitika, az antikorrupció, a zöld ügyeken belül a karbonlábnyom csökkentés, különösen az az akkumulátorgyárak szabályozásának kérdése lesz a fő fókuszunk. Ezzel kapcsolatban például a Greenpeace álláspontját képviseljük, vagyis hogy a magyarországi akkumulátorgyárakkal szemben legyen törvényi előírás, hogy az elérhető legjobb technológiát használják. Ez ma nincs így, ezért bármilyen elavult, szennyező technológiát idehozhatnak. Szintén fontos a digitális szabadságjogok témája, amivel kiemelten foglalkozik az EU, tavaly fogadtak el egy mesterséges intelligenciáról szóló szabályozást, amiről itthon egyáltalán nem beszélünk. És persze nagyon fontos témánk az oktatás, nem véletlen, hogy Törley Katalin van a lista második helyén.

Ő egy ismertebb arc a kormánykritikus térben. Hogyan lett mégis ön a lista első helyezettje?

Nagy súllyal esett latba, hogy van elég nemzetközi és hivatali tapasztalatom, emellett a pártos szemléletmódot is képviselem, kvázi ötvözöm, amire szükség van. A két társelnököt, Kovács Gergőt és Döme Zsuzsannát Suzit régóta ismerem, már 2019-ben is passzivistáskodtam a pártnak. De én az EP-s munkát is csapatban képzelem el, nagyon fontos lenne, hogy minél többen kijussunk Brüsszelbe, és hogy az oktatás ügyét egy hiteles civil az EP szintjén is tudja képviselni.

Ha hinni lehet a közvélemény-kutatásoknak, erre kevés az esély. Bár egyelőre a Kutyapárttal kapcsolatban nem fogalmazott meg nyílt kritikát, Magyar Péter megjelenése az önök támogatottságára is negatív hatással volt. Mi a stratégiájuk ezzel kapcsolatban?

Nekünk nincs pénzünk ilyen komolyabb kutatásokra, a Kutyostat nevű elemző részlegünk szerint 150 százalékon állunk, ami biztató. Én is a hírekben olvasom ezeket a méréseket, június 9-én fogjuk meglátni, hogy mi lesz ebből. Nem változott a stratégiánk, még mindig hiszünk abban, hogy közösséget kell építeni, és hosszú távon kell dolgozni ahhoz, hogy itt valódi demokrácia legyen. Komolyan gondoltam, amit egy korábbi interjúban is mondtam, hogy itt nem messiásokra, hanem szarlapátolókra van szükség, akik rendbe teszik az országot. Mi ebben a pozitív értelemben vett szarlapátolásban hiszünk.