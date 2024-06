„Fideszes kutyából nem lesz független szalonna” – Kizárták a pártból a csongrádi közgyűlési elnököt, aki már a harmadik településen akar polgármester lenni

Králik Emese;

Fidesz;Mindszent;önkormányzati választás 2024;Gémes László;

2024-06-02 13:28:00

Szegvár, Szentes, Mindszent – csongrádi települések, amelyeknek a nevében szerepel a „sze” betűsor, és ahol volt, majdnem volt és lehet polgármester Gémes László. A Fidesz színeiben megismert politikus, jelenleg még megyei elnök a napokban párton kívülre navigálta magát, mert a pártközpont döntése ellenére indul Mindszenten. A szappanopera-szerű történet új epizódjában Gémes László nyerni akar, de a fiaival is örömmel dolgozna a családi gazdaságban.

Előbb egy falut irányított, most egy megyét, öt éve egy nagyobbacska várost próbált bevenni, idén egy kisebbnek az élére törekszik. Gémes László egészen a közelmúltig a Fidesz színei­ben politizált. A jelek arra mutatnak, régóta mást gondol jó iránynak, mint az elvárható a kormánypártban. Végül ajtón kívül találta magát.

Nem vagyok szomorú a történtek miatt – mondta érdeklődésünkre Gémes László, a csongrád-csanádi közgyűlés elnöke, aki most Mindszenten polgármesterjelölt. – A városon szeretnék segíteni, mert azt látom, nem abba az irányba halad, amerre haladhatna. Sok mindszenti megkeresett már 2014-ben is, hogy induljak. Akkor még Szegvárt vezettem, zajlott a szennyvízberuházás, nem akartam otthagyni a falut, még egy ciklusra való feladatom volt – tett említést a két szomszédos településről.

A politikusra a közelmúltig fideszes politikusként lehetett utalni. Ám mivel más elképzelése volt arról, ki lenne alkalmasabb vezetője Mindszentnek, már nem a Fidesz tagja. Független.

Nem kizárta a párt, hanem megszűnt a tagsága: ehhez nem kell sem testületi döntés, sem egyéb eljárás – hangsúlyozta kikérdéseinkre a különbséget Farkas Sándor választókerületi elnök. A Fidesz alapszabálya értelmében automatikusan megszűnik a párttagsága annak, aki elindul a Fidesz jelöltjével szemben. – Az indulása pillanatában tudnia kellett, hogy ez lesz a következmény. Lehet, hogy a közvélemény csak a napokban szerzett erről tudomást, de ez történt Gémes László esetében is. Úgy gondoltam, ez a tény akkor tud igazán meghatározó lenni, ha a Fidesz egyik vezetője, mint például Kósa Lajos alelnök csongrádi látogatása során jelentjük be – indokolta meg azt a térségi, erőteljesen Fidesz-közeli hírportálnak, a Cs3.hu-nak adott rövid interjút, amelyből a körön kívüliek is tudomást szereztek a változásról.

Elkalkulált matek

Gémes László tehát több cikluson át vezette Szegvárt. Hogy sikeresen-e, illetve hogy könnyű volt-e vele együtt dolgozni, annak megítélése tapasztalatok szerint általában attól is függ, hogy a vélemény alkotója politikailag és emberileg mit gondol róla. Annyi azonban bizonyos, hogy a meglepetések embere, hiszen az előző választáson nem helyben, hanem a szomszédos városban, Szentesen indította őt a Fidesz polgármesterjelöltként. 2019-re Szegváron elvégeztek minden lénye­geset, és mivel úgy vélték, hogy Szentes sem tudott elmozdulni egy holtpontról, ezért felkérték, hogy ott induljon, érvelt lapunknak. Nem nyert, de annak ellenére, hogy nem a város lakosa, szerinte meglepően jó eredményt ért el. – Az más kérdés, hogy a választási matekot egy a szentesi Fideszen belüli konfliktus írta át. De ezzel szerintem a város vesztett, nem én – jelentette ki. Valóban, 2019-ben váratlan fordulatot vett a simának induló szentesi kampány. Nem tudni, hogy a párton belül már eldöntött tény volt, vagy csak mérlegelés, de a városban akkor mindenki úgy tudta, a Fidesz polgármesterjelöltje az egyik önkormányzati képviselőjük, Antal Balázs Tibor lesz.

Nagy meglepetést okozott a hír, miszerint mégis inkább Gémessel próbál nyerni a kormánypárt. Antal Balázs Tibor ezt követően szakított a Fidesszel, mégiscsak elindult, de a Szentesi Polgári Szövetség Egyesület színei­ben. Gémes valószínűleg nem lőtt nagyon mellé a választási matekkal kapcsolatban, hiszen a versengésből nyertesként végül a független Szabó Zoltán Ferenc került ki, aki a szavazatok 50 százalékát kapta. Gémes 41-et, Antal Balázs Tibor pedig 9-et.

Megyéről Mindszentre

A szentesi terv öt éve mellément, de addigra már az is köztudott volt, hogy Gémes vezeti majd a megyei közgyűlést. Szerinte ez azért volt jó irány, mert Szegváron elvégzett mindent, amit lehetett, abból a székből a falunak már nem tudott volna többet segíteni. Ha valóban segíteni szeretne, idén indulhatna akár a szülőfalujában is, vetettük fel. Ezt semmiképpen nem akarja, ütötte vissza a labdát, mert Szegváron öt éve folyik háború már nemcsak ellene, hanem a családja ellen is, és nem akar ehhez további muníciót szolgáltatni. Tény, hogy a Szegvárral kapcsolatos Facebook-oldalak, legyenek akár Gémest, akár a jelenlegi szegvári vezetést támogatók, rendszeresen lőnek a másikra, sokszor gyalázatos stílusban írnak perekről, régi sérelmekről. Legutóbb például eltávolított játszótéri eszközök kerültek terítékre, amelyeket a Gémest támogatók szerint direkt szedetett fel az önkormányzat. Utóbbi állítja, balesetveszélyesek voltak, javítani vitték el őket. Pont azért, érvelt Gémes, hogy ezt a háborút ne lehessen tovább szítani, Szegváron egy teljesen úgy irány, új ember kell, aminek se a mostani polgármester, se ő nem felel meg. A mindszentiek ugyanakkor már télen megkeresték az ötletükkel.

A megye vezetését úgyis csak egy ciklusra vállalta, Mindszentet jól ismeri, szerinte egy jó vezető kellene nekik, akinek komoly tapasztalata van, ezért bólintott rá.

A mindszenti Fidesz-csoporttal nem egyeztetett, már csak azért sem, mert „nagyjából egy éve kóstolgatnak, mindent, amit a város elbaltáz, rám, illetve a megyére próbálnak fogni”. Egy ilyen adok-kapokra a Visszhang olvasói is emlékezhetnek, a kisvárosba tervezett kerékpárút történetét szinte pontosan egy éve mutattuk be. A helyiek csak a tervek elfogadása után szereztek tudomást arról, hogy a Kossuth utcának – szerintük – nem a megfelelő oldalán halad majd a sáv. A fideszes többségű önkormányzat szerint a megye tervei voltak a rosszak, Gémes viszont már akkor is azt nyilatkozta lapunknak: Mindszentnek lett volna lehetősége időben felszólalni, de nem tette. Tulajdonképpen megszakadt a kapcsolatuk, nem tud velük azonosulni, nem érdekelte, hogy ugyanazt a zászlót lengették. Közölte, hogy elindul, a fideszesek pedig, hogy ők pedig Pálinkóné Szedlák Renátát indítják.

– A kormánypárti jelölt korábban nem vállalt közéleti szerepet, de kellett egy emberarcú fideszes, ezért választották Karcsi helyett – vélte a városban egy helybeli férfi. Zsótér Károly fideszes polgármesterről beszélt, aki korára és számos letöltött vezetői ciklusára hivatkozva idén már nem indul. A neve 2022 végén vált ismertebbé, ekkor robbant ki egy helyinek indult, végül országossá terebélyesedő botrány.

A mindszenti önkormányzat a brüsszeli szankciókra mutogatva állította, azért kell bezárnia ideiglenesen az idősotthont, hogy az egyébként 3 milliárdos éves költségvetésű településen 3,5 millió forintot megspórolhassanak.

Zsótér Károly végül a Népszavának mondta ki először, hogy „a 3,5 millió forint egy nagyon elbaltázott kommunikációs lépés volt”. Az időseknek végül nem kellett Mindszentről elköltözni. A helyiek között most akadt olyan férfi, aki rendszerváltó hangulatról számolt be nekünk. Más a jelenlegi vezetés leváltását prózai okból támogatná.

– Még csak nem is saját zsebükre dolgoztak, egyszerűen hülyék a pénzhez – mondta lakonikusan. Ennek illusztrálására felidézte a Tiszára kihelyezett ködszínház esetét, ami esti filmvetítésre lett kitalálva, és ugyan tényleg látványos volt, de egy szezon után elcsomagolták a 35 millió forintos holmit, mert rettenetesen drága a működtetése. Más ezzel szemben nem hisz Gémes pálfordulásában, „fideszes kutyából nem lesz független szalonna”, fogalmazott egy nő.

Felkötné a gatyát

Farkas Sándornak arról, hogy Gémes László esetleg régebb óta szakítani akart-e a Fidesszel, fogalma sincs. Munkával kapcsolatos nézeteltéréseik voltak, de valódi konfliktusaik nem. Sajnálja a most történteket. Gémest 2019-ben azzal bízták meg, hogy vezesse a megyei közgyűlést, ezt akkor jó döntésnek gondolta, azóta viszont úgy látja, hogy a megyei közgyűlés Fidesz-frakciójában elvesztette a támogatottságát. Meglepte a dolog, hogy indulni akar polgármesterjelöltként. A szabályzatuk szerint a helyi szervezet jelöl indulókat, ennek megvan a menete, a határidejei. Mikor már mindez lezajlott, Gémes akkor állt elő a tervével – részletezte Farkas. A jelek szerint optimistább szemüvegen át látja a települést, mint Gémes, mert bízik benne, hogy „Mindszent megmarad egy békés kisvárosnak, fejlődő, családbarát településnek”.

– Bárki nyer is Mindszenten, fel kell majd kötni a gatyát, mire rendbe szed mindent. Tulajdonképpen a világ legnagyobb marhája, aki most ott polgármester akar lenni – érzékeltette Gémes a feladat nagyságát. – Az is biztos, hogy többé semmilyen pártba nem lépek be. Ha a közéletben esetleg nem fogok kelleni, nagyon jól megtalálom majd a helyemet a családi gazdaságunkban. Együtt dolgozom a két fiammal, nem kell nekem ennél nagyobb öröm.

Családi egyesületGémes nevével legutóbb tavaly ősszel volt tele a hazai sajtó. Ahogy arról a Visszhangban is beszámoltunk, a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat egy olyan turisztikai pályázatot készül beadni, ahol az egyik konzorciumi partner a Gémes fiai által vezetett szegvári egyesület. A 400 milliós, Mindszentet, Szegvárt és Szentes érintő projektelemből egyelőre semmi nem lett, közölte most lapunk érdeklődésére. Azt mondta, a megye még nem adta be ezt a pályázatot, bizonyos előírások teljesítése terén most a szentesi önkormányzatnál pattog a labda.